Visszatér leghíresebb szerepéhez az Egy rém rendes család sztárja

Rovatunkban olyan sztárszínészek nyomába eredünk, akiknek egykor mindenki ismerte az arcát, ám egy ideje kikerültek a reflektorfényből. A Régi kedvencek nyomában cikksorozat új részében azt vizsgáltuk meg, hová tűnt a szemünk elől az Egy rém rendes család Peggy Bundyja, Katey Sagal.

Katey Sagal 72 évesen is bombaformában van / Fotó: River / MEGA

Amikor Katey Sagal Peggy Bundy volt

Színészi pályáján az áttörést, és a hazai nézők előtt máig legismertebb szerepét, az Egy rém rendes család hozta el 1987-ben. A hatalmas sikerű tévés szitkomban 11 évadon és 262 epizódon át alakította a nagyszájú háziasszonyt, Peggy Bundyt. A karakter jellegzetes vörös parókája és a hatvanas éveket idéző ruhatára Sagal ötlete volt. A figura és az öltözéke idővel annyira kultikussá vált, hogy Sagal egyik Peg Bundy-féle melltartóját később a Frederick’s of Hollywood Lingerie múzeumban is kiállították.

Az Egy rém rendes család hatalmas világsiker lett / Fotó: Kövesdi Honorar und Belege

Karrierjének másik kiemelkedő szerepe szintén televízióhoz kötődik, de egészen más műfajban: a Kemény motorosok (Sons of Anarchy) című bűnügyi drámasorozatban 2008 és 2014 között alakította a címbeli bandát összetartó, kőkemény matriarchát a főszerepet alakító Charlie Hunnam oldalán.

Katey Sagal rém rendes családja

A 72. életévét néhány napja töltötte be a színésznő, aki igazi hollywoodi családban nőtt fel. Édesanyja énekesnőből lett televíziós író, édesapja film- és tévérendezőként dolgozott. Testvérei közül hárman szintén a színészi pályát választották, míg legkisebb öccse a Warner Brothers filmstúdió egyik vezetője lett. Katey Sagal karrierje azonban nem színésznőként indult: sokáig énekesnőként próbálkozott. Saját alapítású zenekarával lépett fel, emellett háttérvokálosként olyan hírességekkel dolgozott együtt, mint Bob Dylan, Bette Midler vagy Gene Simmons.

A Kemény motorosokban 60 felett bizonyított / Fotó: Armando Gallo

Később a színészi sikerek mellett is aktívan foglalkozott zenével és dalszerzéssel. Ő hallható például az 1990-es Csőre töltve című vígjáték főcímdalában, 1994-ben Well… címmel kiadta első szólóalbumát, majd 2004-ben a Room című másodikat is. Gyakran működik közre az általa játszott sorozatok zenéjében is, legutóbb például a Mayans M.C. esetében.