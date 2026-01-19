Háborúellenes GyűlésDudás MikiÓnos esőHavazásTisza-Adó
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
-4°C Székesfehérvár

Márió, Sára névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Visszatér leghíresebb szerepéhez az Egy rém rendes család sztárja

katey sagal
PUBLIKÁLÁS: 2026. január 19. 11:25
régi kedvencek nyomábanegy rém rendes családrém rendeskemény motorosokrémcsalád
Nagyszájú feleségként lett ismert, majd egy kemény motorosbandát is kézben tartott a képernyőkön. Katey Sagal énekesi tevékenysége is figyelemre méltó, utánanéztünk, mi van mostanában Peggy Bundyval.

Rovatunkban olyan sztárszínészek nyomába eredünk, akiknek egykor mindenki ismerte az arcát, ám egy ideje kikerültek a reflektorfényből. A Régi kedvencek nyomában cikksorozat új részében azt vizsgáltuk meg, hová tűnt a szemünk elől az Egy rém rendes család Peggy Bundyja, Katey Sagal.

Katey Sagal, The CBS 2017 Summer TCA & Soiree in Los Angeles
Katey Sagal 72 évesen is bombaformában van / Fotó: River / MEGA

Amikor Katey Sagal Peggy Bundy volt

Színészi pályáján az áttörést, és a hazai nézők előtt máig legismertebb szerepét, az Egy rém rendes család hozta el 1987-ben. A hatalmas sikerű tévés szitkomban 11 évadon és 262 epizódon át alakította a nagyszájú háziasszonyt, Peggy Bundyt. A karakter jellegzetes vörös parókája és a hatvanas éveket idéző ruhatára Sagal ötlete volt. A figura és az öltözéke idővel annyira kultikussá vált, hogy Sagal egyik Peg Bundy-féle melltartóját később a Frederick’s of Hollywood Lingerie múzeumban is kiállították. 

'Married... with Children' by Gerry Cohen, USA, 1996.
Az Egy rém rendes család hatalmas világsiker lett / Fotó: Kövesdi Honorar und Belege

Karrierjének másik kiemelkedő szerepe szintén televízióhoz kötődik, de egészen más műfajban: a Kemény motorosok (Sons of Anarchy) című bűnügyi drámasorozatban 2008 és 2014 között alakította a címbeli bandát összetartó, kőkemény matriarchát a főszerepet alakító Charlie Hunnam oldalán

Katey Sagal rém rendes családja

A 72. életévét néhány napja töltötte be a színésznő, aki igazi hollywoodi családban nőtt fel. Édesanyja énekesnőből lett televíziós író, édesapja film- és tévérendezőként dolgozott. Testvérei közül hárman szintén a színészi pályát választották, míg legkisebb öccse a Warner Brothers filmstúdió egyik vezetője lett. Katey Sagal karrierje azonban nem színésznőként indult: sokáig énekesnőként próbálkozott. Saját alapítású zenekarával lépett fel, emellett háttérvokálosként olyan hírességekkel dolgozott együtt, mint Bob Dylan, Bette Midler vagy Gene Simmons

Celebrity Portraits - October 6, 2011
A Kemény motorosokban 60 felett bizonyított / Fotó: Armando Gallo

Később a színészi sikerek mellett is aktívan foglalkozott zenével és dalszerzéssel. Ő hallható például az 1990-es Csőre töltve című vígjáték főcímdalában, 1994-ben Well… címmel kiadta első szólóalbumát, majd 2004-ben a Room című másodikat is. Gyakran működik közre az általa játszott sorozatok zenéjében is, legutóbb például a Mayans M.C. esetében.

A családi kapcsolatok a színészi pálya indulásakor is jól jöttek: egyik első szerepét egy édesapja által rendezett Columbo-epizódban kapta, amelyben recepcióst alakított. Később is gyakran dolgozott családtagjai irányítása alatt, hiszen 2004 óta a forgatókönyvíró–rendező–producer Kurt Sutter a negyedik férje, aki többek között a Kemény motorosok alkotója is. Tőle született meg harmadik gyermeke, akinek világra jöttekor Sagal már az 52. életévét is betöltötte.

*EXCLUSIVE* Katey Sagal gets goes shopping at Fred Segal
Kevesebbet dolgozik, szereti a civil életét / Fotó: POER

Katey Sagal a Kemény motorosok után

Valójában nem tűnt el, csupán kevesebbet szerepel a hazai nézők előtt. Ennek egyik oka, hogy az utóbbi éveit egy olyan tévés szitkom, a The Conners határozta meg, amelyet Magyarországon nem vetítenek. Emellett karrierjének egyik legismertebb szerepében ő maga nem is látható: a kezdetek óta ő adja a hangját a Futurama egyszemű űrlényének, Leelának, akihez nemrég két új évad erejéig vissza is tért.

Jó kapcsolatot ápol Al Bundy-val vagyis Ed O'Neill-lal, mellette Sofía Vergara a Modern családból / Fotó: Chris DELMAS / VISUAL Press Agency

De ennél is fontosabb hír, hogy már készül az Egy rém rendes család felélesztése is, animációs tévésorozat formájában. A tervek szerint az egykori szereplők mind visszatérnek szinkronhangként.

 

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu