Visszatér leghíresebb szerepéhez az Egy rém rendes család sztárja

Rovatunkban olyan sztárszínészek nyomába eredünk, akiknek egykor mindenki ismerte az arcát, ám egy ideje kikerültek a reflektorfényből. A Régi kedvencek nyomában cikksorozat új részében azt vizsgáltuk meg, hová tűnt a szemünk elől az Egy rém rendes család Peggy Bundyja, Katey Sagal.
Színészi pályáján az áttörést, és a hazai nézők előtt máig legismertebb szerepét, az Egy rém rendes család hozta el 1987-ben. A hatalmas sikerű tévés szitkomban 11 évadon és 262 epizódon át alakította a nagyszájú háziasszonyt, Peggy Bundyt. A karakter jellegzetes vörös parókája és a hatvanas éveket idéző ruhatára Sagal ötlete volt. A figura és az öltözéke idővel annyira kultikussá vált, hogy Sagal egyik Peg Bundy-féle melltartóját később a Frederick’s of Hollywood Lingerie múzeumban is kiállították.
Karrierjének másik kiemelkedő szerepe szintén televízióhoz kötődik, de egészen más műfajban: a Kemény motorosok (Sons of Anarchy) című bűnügyi drámasorozatban 2008 és 2014 között alakította a címbeli bandát összetartó, kőkemény matriarchát a főszerepet alakító Charlie Hunnam oldalán.
A 72. életévét néhány napja töltötte be a színésznő, aki igazi hollywoodi családban nőtt fel. Édesanyja énekesnőből lett televíziós író, édesapja film- és tévérendezőként dolgozott. Testvérei közül hárman szintén a színészi pályát választották, míg legkisebb öccse a Warner Brothers filmstúdió egyik vezetője lett. Katey Sagal karrierje azonban nem színésznőként indult: sokáig énekesnőként próbálkozott. Saját alapítású zenekarával lépett fel, emellett háttérvokálosként olyan hírességekkel dolgozott együtt, mint Bob Dylan, Bette Midler vagy Gene Simmons.
Később a színészi sikerek mellett is aktívan foglalkozott zenével és dalszerzéssel. Ő hallható például az 1990-es Csőre töltve című vígjáték főcímdalában, 1994-ben Well… címmel kiadta első szólóalbumát, majd 2004-ben a Room című másodikat is. Gyakran működik közre az általa játszott sorozatok zenéjében is, legutóbb például a Mayans M.C. esetében.
A családi kapcsolatok a színészi pálya indulásakor is jól jöttek: egyik első szerepét egy édesapja által rendezett Columbo-epizódban kapta, amelyben recepcióst alakított. Később is gyakran dolgozott családtagjai irányítása alatt, hiszen 2004 óta a forgatókönyvíró–rendező–producer Kurt Sutter a negyedik férje, aki többek között a Kemény motorosok alkotója is. Tőle született meg harmadik gyermeke, akinek világra jöttekor Sagal már az 52. életévét is betöltötte.
Valójában nem tűnt el, csupán kevesebbet szerepel a hazai nézők előtt. Ennek egyik oka, hogy az utóbbi éveit egy olyan tévés szitkom, a The Conners határozta meg, amelyet Magyarországon nem vetítenek. Emellett karrierjének egyik legismertebb szerepében ő maga nem is látható: a kezdetek óta ő adja a hangját a Futurama egyszemű űrlényének, Leelának, akihez nemrég két új évad erejéig vissza is tért.
De ennél is fontosabb hír, hogy már készül az Egy rém rendes család felélesztése is, animációs tévésorozat formájában. A tervek szerint az egykori szereplők mind visszatérnek szinkronhangként.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.