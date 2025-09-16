"Ez bűn" – Áldozatai bőréből varrt ruhákban lejt táncot a legrettegettebb gyilkos: videón a szörnyeteg

Újabb, hosszú előzetes érkezett a Netflix sikerszériájának harmadik évadához. A Szörnyeteg legújabb szezonjában a 45 éves Charlie Hunnam alakítja Ed Gein-t. Az ötvenes években gyilkoló pszichopata olyan horrorfigurákhoz adott alapanyagot, mint a Psycho Norman Bates-e, a texasi láncfűrészes gyilkosa és a Bárányok hallgatnak Hannibal Lecter-e. A friss trailer már most lesokkolt mindenkit: fiatal lányokat nyúz, női ruhába bújik, sőt Gein anyjával folytatott beteges viszonya is körvonalazódik az első képkockákban...

A Charlie Hunnam filmek és sorozatok legbrutálisabb darabja jön (Fotó: PA)

Charlie Hunnam meztelen

A színész már az előzetesben sem rejti véka alá, hogy ez masszívan 18 éven felülieknek szóló sorozatot láthatunk a Netflixen, ugyanis a brutális gyilkossági jelenetek mellett a színész anyaszült meztelenül áll, pont az anyja előtt. Az ötvenes években "működő" kéjgyilkos a világtörténelem legbrutálisabb pszichopatája volt. Az egyedül élő férfi az ötvenes években kezdte meg horrorisztikus tevékenységét, ugyanis rendszeresen lopott testeket a közeli temetőből, preparálta őket, sőt egyes pletykák szerint nekrofil is volt.

A fiatal nők iránti frusztrációja, és a néhai anyjához kapcsolódó beteges kapcsolata azonban a gyilkost is kihozta belőle. Az ötvenes évek közepén állítólag két nőt ölt meg, de egyes információk szerint sokkal több áldozata lehetett. A férfit elmegyógyintézetbe zárták, de 10 évvel később a bíróság is elítélte az egyik gyilkosságért, amiért élete végéig egy pszichiátrián kellett élnie.

Hunnam 45 évesen is bátran vetkőzik (Fotó: Netlflix/YouTube)

A Gein szerepében szinte felismerhetetlen Humman számára nem új a meztelenkedés, ugyanis már több sorozatban és filmben dobta le a textilt a női rajongók legnagyobb örömére. A 45 éves színész érdekes módon pont a sok vetkőzés miatt lépett vissza A szürke ötven árnyalata című film főszerepétől, ami végül Jamie Dornannél landolt. A premier már hamarosan itt van, szóval a rajongóknak már nem kell sokat várnia a színész merész jeleneteire és a sokkoló történetre. A Szörnyeteg új részeiben Hunnam mellett Suzanna Son, Tom Hollander, Laurie Metcalf, Vicky Krieps, Olivia Williams, Joey Pollari, Tyler Jacob Moore, Charlie Hall, Will Brill, Mimi Kennedy, Robin Weigert és Lesley Manville is feltűnik.