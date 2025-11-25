Emilio Lánya EsküvőHavazás14. havi nyugdíjMegasztár
Egy rém rendes család kvíz: most kiderül, mennyire rémlenek a részletek

sorozat
PUBLIKÁLÁS: 2025. november 25. 10:15
Egy rém rendes családfilmes kvízekChristina Applegate
Te is tűkön ülve vártad az Egy rém rendes család újabb és újabb epizódjait? Akkor ne menj sehova, ugyanis Christina Applegate 54. születésnapja alkalmából egy fergeteges kvízzel készültünk, ami még a legjobbakon is kifoghat!
Lévaffy Luna
A szerző cikkei

Óriási Egy rém rendes család kvíz, ami még a legnagyobb rajongókat is próbára teszi. Vajon te hány pontot érsz el? Bizonyítsd be, hogy kitűnő a memóriád!

Ebből a kvízből kiderül, hogy mennyit tudsz az Egy rém rendes család című sorozatról.
Ebből az Egy rém rendes család kvízből kiderül, hogy igazi rajongó voltál-e!
Fotó: Snap/ Northfoto / northfoto
  • Az Egy rém rendes család minden idők egyik leghosszabb amerikai szituációs komédiája.
  • Christina Applegate komoly betegséggel küzd.
  • Kvízkérdések a legnagyobb fanoknak.

Hatalmas Egy rém rendes család kvíz – Vajon mennyire emlékszel a részletekre?

Az Egy rém rendes család sorozat humorával és különc karaktereivel pillanatok alatt lopta be magát milliók szívébe. Az amerikai szituációs komédia sikerének köszönhetően számtalan évadot megélt, összesen 259 epizódot, amely egy diszfunkcionális család életét mutatja be. A sorozat hazánkban is óriási népszerűségre tett szert és szegezte a rajongókat a tévé képernyője elé.

Christina Applegate játszotta Kelly Bundy karakterét, aki köztudottan igen vonzó, de nagyon buta tinédzser hírében állt. A színésznő azonban ezzel a komikus, butácska karakterrel szerzett óriási hírnevet magának, ami után sorra kapta a szerepeket és a díjakat. Applegate-nél azonban 2021-ben sclerosis multiplexet diagnosztizáltak, ami nagyon megnehezíti a színésznő mindennapjait, aki méltósággal viseli a betegséget, 54. születésnapja alkalmából ezért egy kvízzel készültünk.

Vajon mennyire emlékszel az Egy rém rendes család szereplőire és a részletekre? Ha te is a sorozat nagy rajongója voltál, akkor ezt a kvízt illene a kisujjadból kiráznod! Nézzük, mennyit tudsz!

KVÍZ

Kvíz kérdést ábrázoló kép
1 / 7
Mikor mutatták be az Egy rém rendes családot?

Az alábbi videóban egy jelenetet tekinthetsz meg az Egy rém rendes családból:

Ezek a kvízek is érdekelhetnek:

 

