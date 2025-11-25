Egy rém rendes család kvíz: most kiderül, mennyire rémlenek a részletek

Óriási Egy rém rendes család kvíz, ami még a legnagyobb rajongókat is próbára teszi. Vajon te hány pontot érsz el? Bizonyítsd be, hogy kitűnő a memóriád!

Ebből az Egy rém rendes család kvízből kiderül, hogy igazi rajongó voltál-e!

Fotó: Snap/ Northfoto / northfoto

Az Egy rém rendes család minden idők egyik leghosszabb amerikai szituációs komédiája.

Christina Applegate komoly betegséggel küzd.

Kvízkérdések a legnagyobb fanoknak.

Hatalmas Egy rém rendes család kvíz – Vajon mennyire emlékszel a részletekre?

Az Egy rém rendes család sorozat humorával és különc karaktereivel pillanatok alatt lopta be magát milliók szívébe. Az amerikai szituációs komédia sikerének köszönhetően számtalan évadot megélt, összesen 259 epizódot, amely egy diszfunkcionális család életét mutatja be. A sorozat hazánkban is óriási népszerűségre tett szert és szegezte a rajongókat a tévé képernyője elé.

Christina Applegate játszotta Kelly Bundy karakterét, aki köztudottan igen vonzó, de nagyon buta tinédzser hírében állt. A színésznő azonban ezzel a komikus, butácska karakterrel szerzett óriási hírnevet magának, ami után sorra kapta a szerepeket és a díjakat. Applegate-nél azonban 2021-ben sclerosis multiplexet diagnosztizáltak, ami nagyon megnehezíti a színésznő mindennapjait, aki méltósággal viseli a betegséget, 54. születésnapja alkalmából ezért egy kvízzel készültünk.

Vajon mennyire emlékszel az Egy rém rendes család szereplőire és a részletekre? Ha te is a sorozat nagy rajongója voltál, akkor ezt a kvízt illene a kisujjadból kiráznod! Nézzük, mennyit tudsz!