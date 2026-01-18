Jennifer Lawrence kifakadt a házasságáról: a bombázót így tartja kordában a férje

Jennifer Lawrence interjúiból jól látszik, hogy milyen hektikus, csapongó jellem. Ezt tette próbára, ahogy összeházasodott Cooke Maroneyval, aki egy népszerű művészeti galériának a vezetője. Bár összességében elég privát életet élnek, némi kiszivárgott infóból mégis okkal következtethetünk arra, miképpen élhetik hétköznapjaikat. Legutóbb azt is elmondta, mi a közös boldog életük titka.

A Jennifer Lawrence-filmekben látható lazaságot sugározza a színésznő férje, Cooke Maroney mellett (Fotó: TheImageDirect.com)

Jennifer Lawrence férje könnyebben tartja a családi menetrendet

Az Éhezők viadala filmek, Napos oldal, Amerikai botrány és a Dögölj meg szerelmem sztárja legutóbb a Smartless podcastben elmondta, hogy nem mindig volt könnyű a közös élet Maroneyval:

Egy olyan férfihoz mentem feleségül, aki igazából a szöges ellentétem. Teljesen jól szervezett. Mindennek megvan a maga rendje. Minden szekrényt zárva kell tartani, minden napra van valami kis feladatom, amit el kell végezni. (...) Mostanra már teljesen megértettem. A gyerekek megigénylik a szigorú napirendet. Ilyenek, hogy 7:30-kor reggeli, egyebek közt.

Mindenesetre az átállás nem lehetett könnyű Jennifer Lawrence számára, ami így végülis jár némi kompromisszummal a korábbi komfortos életével ellentétben. Hogy végül ne menjenek szét, hozott egy fontos szabályt, amihez azóta is ragaszkodik:

Ő sokkal jobb abban, hogy észben tartsa a család menetrendjét, de nekem ez nem mindig egyszerű. Ahhoz, hogy a házasságunk egyben maradjon, minden napra kapok 15 percnyi szabad mozgásteret.

Jennifer Lawrence és Cooke Maroney 2018-ban ismerkedtek össze egy közös barátjuk révén. 2019-ben házasodtak össze és azóta két gyermekük is született. A színésznő korábban úgy fogalmazott, hogy számára teljesen adta magát, hogy össze kell házasodniuk, egy percig se gondolkodott a válaszon, miután Cooke megkérte a kezét. Egy 2021-es interjúban pedig arról beszélt, hogy mi az, amit leginkább szeret együtt csinálni vele:

Nagyon szeretek boltba járni vele. Nem is értem miért, de hatalmas örömmel tölt el. Talán pont azért, mert valahol ez a házasságunk metaforája. Meg van a lista, meg van mikre van szükségünk, dolgozzunk össze és csináljuk meg.

A sztárt és férjét legutóbb a Golden Globe 2026-os eseményén láthattuk együtt, amikor Jennifer Lawrence egy mutatós, meztelenruhában jelent meg a vörös szőnyegen.