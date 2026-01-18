Háborúellenes GyűlésDudás MikiÓnos esőHavazásTisza-Adó
Jennifer Lawrence kifakadt a házasságáról: a bombázót így tartja kordában a férje

Jennifer Lawrence
PUBLIKÁLÁS: 2026. január 18. 12:25
Az éhezők viadalaházasság
Összekötötték életüket, jóllehet két igen különböző személyiségről van szó. Jennifer Lawrence és Cooke Maroney két gyerekkel élnek együtt, ellentéteiket muszáj volt egy irányba evezni.

Jennifer Lawrence interjúiból jól látszik, hogy milyen hektikus, csapongó jellem. Ezt tette próbára, ahogy összeházasodott Cooke Maroneyval, aki egy népszerű művészeti galériának a vezetője. Bár összességében elég privát életet élnek, némi kiszivárgott infóból mégis okkal következtethetünk arra, miképpen élhetik hétköznapjaikat. Legutóbb azt is elmondta, mi a közös boldog életük titka.

Jennifer Lawrence és Cooke Maroney
A Jennifer Lawrence-filmekben látható lazaságot sugározza a színésznő férje, Cooke Maroney mellett (Fotó: TheImageDirect.com)

Jennifer Lawrence férje könnyebben tartja a családi menetrendet

Az Éhezők viadala filmek, Napos oldal, Amerikai botrány és a Dögölj meg szerelmem sztárja legutóbb a Smartless podcastben elmondta, hogy nem mindig volt könnyű a közös élet Maroneyval:

Egy olyan férfihoz mentem feleségül, aki igazából a szöges ellentétem. Teljesen jól szervezett. Mindennek megvan a maga rendje. Minden szekrényt zárva kell tartani, minden napra van valami kis feladatom, amit el kell végezni. (...) Mostanra már teljesen megértettem. A gyerekek megigénylik a szigorú napirendet. Ilyenek, hogy 7:30-kor reggeli, egyebek közt.

Mindenesetre az átállás nem lehetett könnyű Jennifer Lawrence számára, ami így végülis jár némi kompromisszummal a korábbi komfortos életével ellentétben. Hogy végül ne menjenek szét, hozott egy fontos szabályt, amihez azóta is ragaszkodik:

Ő sokkal jobb abban, hogy észben tartsa a család menetrendjét, de nekem ez nem mindig egyszerű. Ahhoz, hogy a házasságunk egyben maradjon, minden napra kapok 15 percnyi szabad mozgásteret.

Jennifer Lawrence és Cooke Maroney 2018-ban ismerkedtek össze egy közös barátjuk révén. 2019-ben házasodtak össze és azóta két gyermekük is született. A színésznő korábban úgy fogalmazott, hogy számára teljesen adta magát, hogy össze kell házasodniuk, egy percig se gondolkodott a válaszon, miután Cooke megkérte a kezét. Egy 2021-es interjúban pedig arról beszélt, hogy mi az, amit leginkább szeret együtt csinálni vele:

Nagyon szeretek boltba járni vele. Nem is értem miért, de hatalmas örömmel tölt el. Talán pont azért, mert valahol ez a házasságunk metaforája. Meg van a lista, meg van mikre van szükségünk, dolgozzunk össze és csináljuk meg.

A sztárt és férjét legutóbb a Golden Globe 2026-os eseményén láthattuk együtt, amikor Jennifer Lawrence egy mutatós, meztelenruhában jelent meg a vörös szőnyegen.

 

 

