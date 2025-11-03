Jennifer Lawrence teljesen bekattant! Meztelenül tör-zúz és beletapos a lelkedbe

Az utóbbi évek egyik legjobban várt visszatérésének lehettek szemtanúi azok, akik jegyet váltottak a 2. Budapest International Filmfestival záróeseményére. A neves alkalmon mutatták be ugyanis premier előtt Az éhezők viadala, az X-Men, valamint az Amerikai botrány sztárjának, Jennifer Lawrence-nek a legelső filmjét, mellyel most több év hiátus után lepte meg rajongóit. A Robert Pattinsonnal közösen készített Dögölj meg, szerelmem külön pikantériáját pedig az szolgáltatja, hogy pont egy frissen édesanyává váló fiatal nő történetét meséli el, ez pedig rezonál az anyai szerepvállalás miatt Hollywoodból ideiglenesen visszavonuló Lawrence életével. Arra a kérdésre pedig, hogy megéri-e várni a fanoknak a szőke szépség visszatérésre, kritikánkban igyekszünk választ adni.

Jennifer Lawrence 2025-ben a Die My Love, azaz a Dögölj meg, szerelem című tragikus pszichothrillerrel tér vissza vászonra (Fotó: IMDb)

Az anyaság árnyoldala

Egy dolog biztos: A Dögölj meg, szerelmem láttán az emberek nem fognak tömegekben sorban állni a CSOK-ért a legközelebbi bankfióknál. A rendező, Lynne Ramsay alkotása ugyanis közel sem egy tündérmesébe illő sétagaloppként meséli el a gyerekvállalást.

Az Ariana Harwicz azonos című regénye alapján vászonra vitt történet szerint egy fiatal pár, a Jennifer Lawrence és Robert Pattinson által alakított Grace és Jackson vidékre költöznek, hogy egy megörökölt házat családi fészekké pofozzanak ki, az írónőként dolgozó Grace pedig szabadon foglalkozhasson a könyvével. A hamar bekövetkező gyermekáldással viszont felüti a fejét a szülés utáni mély depresszió, felszínre törnek a nő múltbéli traumái, és egy idegtépő érzelmi hullámvasút veszi kezdetét.

Jennifer Lawrence gyerekei is biztosan szájtátva nézik majd évek múlva édesanyjuk alakítását (Fotó: IMDb)

Poénok nélkül az ereinket vágnánk

Akik ismerik Lynne Ramsay munkásságát, azokat nem éri váratlanul a durva témaválasztás, hiszen az ifjú skót rendezőhölgy filmjeiben rendre a feldolgozatlan traumák kerülnek terítékre, méghozzá nyers, kendőzetlen valójukban. A fogyaszthatóságot viszont a direktor abszurd humorral igyekszik könnyíteni, és bármilyen morbidok is, a Dögölj meg, drágám poénjai tényleg működnek.

Kellenek is a tréfás párbeszédek és beszólások a filmbe, mert máskülönben már 10 perc után úgy kaparnánk a falat ettől a fájóan őszinte és rémesen kaotikus műremektől, ahogy Jennifer Lawrence teszi azt a cselekmény egy pontján. Erre pedig rájátszanak a sokszor rémesen halk, máskor pedig bántóan és bizarrul hangos effektek, melyek Ramsay eszköztárának szerves részét képezik évtizedek óta.