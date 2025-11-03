Jennifer Lawrence teljesen bekattant! Meztelenül tör-zúz és beletapos a lelkedbe

Az utóbbi évek egyik legjobban várt visszatérésének lehettek szemtanúi azok, akik jegyet váltottak a 2. Budapest International Filmfestival záróeseményére. A neves alkalmon mutatták be ugyanis premier előtt Az éhezők viadala, az X-Men, valamint az Amerikai botrány sztárjának, Jennifer Lawrence-nek a legelső filmjét, mellyel most több év hiátus után lepte meg rajongóit. A Robert Pattinsonnal közösen készített Dögölj meg, szerelmem külön pikantériáját pedig az szolgáltatja, hogy pont egy frissen édesanyává váló fiatal nő történetét meséli el, ez pedig rezonál az anyai szerepvállalás miatt Hollywoodból ideiglenesen visszavonuló Lawrence életével. Arra a kérdésre pedig, hogy megéri-e várni a fanoknak a szőke szépség visszatérésre, kritikánkban igyekszünk választ adni.
Egy dolog biztos: A Dögölj meg, szerelmem láttán az emberek nem fognak tömegekben sorban állni a CSOK-ért a legközelebbi bankfióknál. A rendező, Lynne Ramsay alkotása ugyanis közel sem egy tündérmesébe illő sétagaloppként meséli el a gyerekvállalást.
Az Ariana Harwicz azonos című regénye alapján vászonra vitt történet szerint egy fiatal pár, a Jennifer Lawrence és Robert Pattinson által alakított Grace és Jackson vidékre költöznek, hogy egy megörökölt házat családi fészekké pofozzanak ki, az írónőként dolgozó Grace pedig szabadon foglalkozhasson a könyvével. A hamar bekövetkező gyermekáldással viszont felüti a fejét a szülés utáni mély depresszió, felszínre törnek a nő múltbéli traumái, és egy idegtépő érzelmi hullámvasút veszi kezdetét.
Akik ismerik Lynne Ramsay munkásságát, azokat nem éri váratlanul a durva témaválasztás, hiszen az ifjú skót rendezőhölgy filmjeiben rendre a feldolgozatlan traumák kerülnek terítékre, méghozzá nyers, kendőzetlen valójukban. A fogyaszthatóságot viszont a direktor abszurd humorral igyekszik könnyíteni, és bármilyen morbidok is, a Dögölj meg, drágám poénjai tényleg működnek.
Kellenek is a tréfás párbeszédek és beszólások a filmbe, mert máskülönben már 10 perc után úgy kaparnánk a falat ettől a fájóan őszinte és rémesen kaotikus műremektől, ahogy Jennifer Lawrence teszi azt a cselekmény egy pontján. Erre pedig rájátszanak a sokszor rémesen halk, máskor pedig bántóan és bizarrul hangos effektek, melyek Ramsay eszköztárának szerves részét képezik évtizedek óta.
Noha Robert Pattinson is kiválóan muzsikál, a jelenleg Timothée Chalamet és Zendaya társasságában Magyarországon forgató brit szépfiú Jennifer Lawrence mellett csak másodhegedűs tud lenni. A plasztikai sebészetre siető színésznő alakítása sokakat fel fog kavarni, különösen az édesanyákat, és nem kizárt, hogy lesznek olyanok is, akiket egyesen meg fog botránkoztatni a magány, a depresszió és a mentális betegségek bicskanyitogatóan őszinte ábrázolása.
J-Law-ra viszont aligha lehet egy rossz szavunk, hiszen szívét-lelkét, és nem egy alkalommal a két gyermek világrahozatala után is bombaformában lévő testét is kiteszi a vászonra, Sydney Sweeney-nek így komoly kihívója akadt az Oscar-díjért folyó harcban.
A szőke színésznő meg is szenvedett a szereppel, a Dögölj meg, szerelmem cannes-i ősbemutatója alkalmával még úgy nyilatkozott a The Guardiannek májusban, hogy újdonsült anyaként rendkívül megterhelő volt számára eljátszani az őrület határán, vagy inkább már azon túl táncoló Grace-t:
Mint édesanya, nagyon-nagyon nehéz volt elkülöníteni azt, hogy én mit tennék az adott esetben, és mit csinál ő [Grace]. Ez pedig igazán szívszorító volt
− árulta el a lapnak Lawrence, aki még azt is hozzátette, a szülés utáni időszakot ő is rendkívül nehezen élte meg, szorongás és extrém depresszió jellemezte a mindennapjait ebben az időszakában.
A Dögölj meg, szerelmem biztosan nem lesz minden mozinéző kedvence. A két húzónév jó eséllyel sokakat be fog csalogatni a vetítésekre, de arra, amit ott látni fognak, csak kevesen lesznek felkészülve. Komor és szívfacsaró témája, valamint nem éppen mindennapi stílusa miatt Lynne Ramsay filmje nem egy könnyű falat, ami sokak torkán fenn fog akadni.
A több szempontból is nehéz és már-már irritáló műben közvetített értékek, illetve nem utolsósorban, Jennifer Lawrence csontig hatoló játéka miatt mindenképp érdemes rászánni egy mozijegy árát, hogy aztán hosszasan elmélkedjünk a látottakon. Bár ezzel idehaza még várni kell, tekintve, hogy előreláthatólag majd csak 2026 őszén fog a filmszínházak műsorlistájára felkerülni Lawrence és Pattinson toxikus tortúrája.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.