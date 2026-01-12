Úristen! Jennifer Lawrence meztelen ruhában sokkol a Golden Globe-on: mindenki csak őt akarja – Fotó

Magyar idő szerint ma hajnalban rendezték meg Hollywoodban az Oscar-előszobájaként is emlegetett Golden Globe-gálát. A díjátadón a 2025-ös év legjobb filmjei és tévésorozatai szálltak versenybe, ám egy pillanatra szinte biztos, hogy mindenki elfeledte, miért is gyűlt itt ma össze a sztárvilág színe-java. Ugyanis Jennifer Lawrence minden túlzás nélkül ellopta a reflektorfényt a komplett felhozatal elől, Az éhezők viadala szépségéé volt az est legnagyobb villantása.
Az olyan, nagy sikerű filmekből mint az X-Men, Az éhezők viadala vagy a Vörös verébből ismert színésznőtől egyáltalán nem áll távol, hogy megmutassa bájait, ám eddig erre valahogy csak a filmjeiben került, a kifutón nem volt jellemző, hogy felfedje tökéletes testét, amit csak ő nem tart annak.
Ám, ez a tendencia ma véget ért, mikor a Robert Pattinsonnal közösen készített Dögölj meg, szerelmem női főszerepéért Golden Globe-ra jelölt Jennifer Lawrence egy pár szál virággal borított, átlátszó dresszben libbent be az est vörös szőnyegére.
Talán egyesek úgy vélhetik, ez a ruhaválasztása már túlontúl merész, ám a 35 éves Jennifer Lawrence mindig is szókimondóságáról és lázadó szelleméről volt híres, ez pedig most dresszében is kiválóan tükröződik.
A Dögölj meg, szerelmem egyébként egy, a semmi közepére elvonuló, félig-meddig magára hagyott édesanyáról szól, akinek egyedül kell megküzdenie a gyermeknevelés minden nehézségével.
A színésznő némileg meríthetett a szerep betöltéséhez a saját életéből is, hiszen második gyermekét 2025 tavaszán hozta világra, így a mai meztelenkedése csak még bevállalósabb és vagányabb!
