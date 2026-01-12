Fidesz-kongresszusDudás MikiHavazásTisza-Adó
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
-9°C Székesfehérvár

Ernő névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Úristen! Jennifer Lawrence meztelen ruhában sokkol a Golden Globe-on: mindenki csak őt akarja – Fotó

Golden Globe
PUBLIKÁLÁS: 2026. január 12. 06:11
gálaJennifer Lawrencevörös szőnyeg
Jennifer Lawrence nem sok teret hagyott a képzeletünknek. A szőke szexbomba olyan ruhában toppant be a 2026-os Golden Globe-díjátadó vörös szőnyegére, amitől garantáltan leesik mindenkinek az álla.
Örökös-Tóth Lajos
A szerző cikkei

Magyar idő szerint ma hajnalban rendezték meg Hollywoodban az Oscar-előszobájaként is emlegetett Golden Globe-gálát. A díjátadón a 2025-ös év legjobb filmjei és tévésorozatai szálltak versenybe, ám egy pillanatra szinte biztos, hogy mindenki elfeledte, miért is gyűlt itt ma össze a sztárvilág színe-java. Ugyanis Jennifer Lawrence minden túlzás nélkül ellopta a reflektorfényt a komplett felhozatal elől, Az éhezők viadala szépségéé volt az est legnagyobb villantása.

Golden Globe 35th Annual GLAAD Media Awards
Eddig csak Jennifer Lawrence-filmekben látott meztelenkedést hozott az idei Golden Globe (Fotó: ZUMAPRESS.com)

A Golden Globe-on meztelenkedett egyet Jennifer Lawrence

Az olyan, nagy sikerű filmekből mint az X-Men, Az éhezők viadala vagy a Vörös verébből ismert színésznőtől egyáltalán nem áll távol, hogy megmutassa bájait, ám eddig erre valahogy csak a filmjeiben került, a kifutón nem volt jellemző, hogy felfedje tökéletes testét, amit csak ő nem tart annak.

Ám, ez a tendencia ma véget ért, mikor a Robert Pattinsonnal közösen készített Dögölj meg, szerelmem női főszerepéért Golden Globe-ra jelölt Jennifer Lawrence egy pár szál virággal borított, átlátszó dresszben libbent be az est vörös szőnyegére.

83rd Golden Globes awards - Los Angeles
Jennifer Lawrence a Golden Globe 2026-os vörös szőnyegén mutatta meg bájait a fotósoknak és a nagy világnak (Fotó: PA)

Talán egyesek úgy vélhetik, ez a ruhaválasztása már túlontúl merész, ám a 35 éves Jennifer Lawrence mindig is szókimondóságáról és lázadó szelleméről volt híres, ez pedig most dresszében is kiválóan tükröződik.

Jennifer Lawrence: Édesanya a vásznon, és azon kívül is

A Dögölj meg, szerelmem egyébként egy, a semmi közepére elvonuló, félig-meddig magára hagyott édesanyáról szól, akinek egyedül kell megküzdenie a gyermeknevelés minden nehézségével.

A színésznő némileg meríthetett a szerep betöltéséhez a saját életéből is, hiszen második gyermekét 2025 tavaszán hozta világra, így a mai meztelenkedése csak még bevállalósabb és vagányabb!

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu