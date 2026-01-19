James Cameron magyarázkodik: Túl drágák lettek az Avatar-filmek és ezt ő is tudja

Egész eddig az Avatar-filmek premierjei igazi mozis happeningek voltak. Bármikor megjelenik egy rész, a filmes diskurzusok megkerülhetetlen része lesz és utána hetekig azt latolgatják, hogy lesz-e folytatás. A 2009-es Avatar a mai napig a filmtörténelem legnyereségesebb alkotása, míg a második rész, az Avatar: A víz útja ennek a listának a harmadik helyén áll. A kíváncsi szemek most a harmadik részre, az Avatar: Tűz és hamura szegeződtek, amely hatalmasat nyitott, de James Cameron filmsorozatának a lendülete január felére jelentősen megcsappant és mozis pályafutása lelassulni látszik.
Valahol minden Avatar-film a korszak technológiai csúcspontjának a körszemléje. Az első film például forradalmasította a polárszűrős 3D szemüvegeket, így egészen új mozis élményként láthatták az egyébként is grandiózus filmet, mindez egy 237 milliós büdzséből. A második és harmadik részt egyszerre forgatták és kifejezetten a víz ábrázolása hatalmas erőforrást és kutatást igényelt, nem beszélve Cameron maximalizmusáról, hogy minden részlet a helyén legyen. Ennek megfelelően ez a két epizód egyenként 400-500 milliós büdzséből készült. A harmadik részre viszont annyira visszaesett az érdeklődés, hogy a cikk írásáig 1,3 milliárd dollárt gyűjtött be, ami bár nem kevés, de jelentősen alulmarad a többi résztől, melyek 2 milliárd felett zárták a kasszákat. Ahhoz mindenesetre elég volt, hogy a Ney'tirit játszó Zoe Saldañat a leggazdagabb színésszé tegye a film.
A Titanic, az Aliens és a Terminátor filmek rendezője korábban azt mondta, hogy az Avatar 3 sikere lesz a mérvadó atekintetben, hogy lesz-e folytatás. Igaz, hogy ez lassan időszerűvé válik, de eddig semmi biztosat nem mondott a rendező. Ugyanakkor nem maradtunk infó nélkül. A rendező legutóbb egy tajvani műsorban arról nyilatkozott, hogy amennyiben folytatódik a franchise, úgy szükség lesz némi kompromisszumra.
A moziipar nagyon lent van most. Az Avatar 3 nagyon sok pénzbe került és jól kell teljesítenünk ahhoz, hogy folytatni tudjuk. Jól kell teljesítenünk és ki kell találnunk, hogy dolgozzunk költséghatékonyabban a jövőben. Ha folytatjuk, akkor a negyedik és ötödik részt is egyszerre fogjuk csinálni
— ecsetelte a rendező.
Az interjúban kitért arra is, hogy ha megvalósul a negyedik és ötödik rész, akkor az Oscar-díjas Michelle Yeoh (Minden, mindenhol, mindenkor) is szerepet kapna benne. Viszont ha úgy alakul, hogy mégse sikerül megvalósítani, akkor se kerülne padlóra.
Már 20 éve az Avatar földjén járok. Sőt, 30 éve, mert már 1995-ben megírtam és 10 évig dolgoztam rajta. Igen, ez teljesen biztos. Ha itt be kell fejeznem, az teljesen jó. Legfeljebb megírom könyvben!
Utóbbit James Cameron már korábban is megemlítette. Ezek szerint, ha mégse sikerül megcsinálni a negyedik és ötödik részt, úgy azt regény formájában szeretné leközölni. Így vagy úgy, de a rajongók nem maradnak érdembeli lezárás nélkül.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.