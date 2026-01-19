James Cameron magyarázkodik: Túl drágák lettek az Avatar-filmek és ezt ő is tudja

Egész eddig az Avatar-filmek premierjei igazi mozis happeningek voltak. Bármikor megjelenik egy rész, a filmes diskurzusok megkerülhetetlen része lesz és utána hetekig azt latolgatják, hogy lesz-e folytatás. A 2009-es Avatar a mai napig a filmtörténelem legnyereségesebb alkotása, míg a második rész, az Avatar: A víz útja ennek a listának a harmadik helyén áll. A kíváncsi szemek most a harmadik részre, az Avatar: Tűz és hamura szegeződtek, amely hatalmasat nyitott, de James Cameron filmsorozatának a lendülete január felére jelentősen megcsappant és mozis pályafutása lelassulni látszik.

Zoe Saldaña lényegében a James Cameron-filmek révén lett a leggazdagabb színész (Fotó: COADIC GUIREC/BESTIMAGE)

James Cameron Avatarja nem biztos, hogy folytatódik

Valahol minden Avatar-film a korszak technológiai csúcspontjának a körszemléje. Az első film például forradalmasította a polárszűrős 3D szemüvegeket, így egészen új mozis élményként láthatták az egyébként is grandiózus filmet, mindez egy 237 milliós büdzséből. A második és harmadik részt egyszerre forgatták és kifejezetten a víz ábrázolása hatalmas erőforrást és kutatást igényelt, nem beszélve Cameron maximalizmusáról, hogy minden részlet a helyén legyen. Ennek megfelelően ez a két epizód egyenként 400-500 milliós büdzséből készült. A harmadik részre viszont annyira visszaesett az érdeklődés, hogy a cikk írásáig 1,3 milliárd dollárt gyűjtött be, ami bár nem kevés, de jelentősen alulmarad a többi résztől, melyek 2 milliárd felett zárták a kasszákat. Ahhoz mindenesetre elég volt, hogy a Ney'tirit játszó Zoe Saldañat a leggazdagabb színésszé tegye a film.

A Titanic, az Aliens és a Terminátor filmek rendezője korábban azt mondta, hogy az Avatar 3 sikere lesz a mérvadó atekintetben, hogy lesz-e folytatás. Igaz, hogy ez lassan időszerűvé válik, de eddig semmi biztosat nem mondott a rendező. Ugyanakkor nem maradtunk infó nélkül. A rendező legutóbb egy tajvani műsorban arról nyilatkozott, hogy amennyiben folytatódik a franchise, úgy szükség lesz némi kompromisszumra.

A moziipar nagyon lent van most. Az Avatar 3 nagyon sok pénzbe került és jól kell teljesítenünk ahhoz, hogy folytatni tudjuk. Jól kell teljesítenünk és ki kell találnunk, hogy dolgozzunk költséghatékonyabban a jövőben. Ha folytatjuk, akkor a negyedik és ötödik részt is egyszerre fogjuk csinálni

— ecsetelte a rendező.