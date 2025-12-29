Csak most jött ki az Avatar 3, James Cameron azonban elmondaná, hogyan folytatódik a történet

James Cameron az Avatar: Tűz és hamu megjelenése óta nyughatatlanul járja a filmes pódiumbeszélgetéseket, sajtókonferenciákat, ahol rendre terítékre kerülnek a szakember korábbi munkái és a jövő. A háromszoros Oscar-díjas rendezőnek azonban mindenre van terve.

James Cameron mindenre felkészült az Avatar filmek kapcsán (Fotó: Xinhua/eyevine)

James Cameron elárulta, mi lesz az Avatar filmek sorsa

A rendező már lassan 30 éve csak az Avatarral foglalkozik, megelevenítve gyerekkori látképét. Az ambíciózus projekt 2009-ben megreformálta a 3D mozizást, 2022-ben úgy hozta vászonra a vizes jeleneteket, ahogy még senki más és most, 2025-ben ismét kiadott egy folytatást. A film nem csak a rendezőnek jött jól, az Avatar szereposztását képező Sigourney Weaver, Britain Dalton, Jack Champion, Stephen Lang, Kate Winslet és Sam Worthington számára is adott némi lehetőséget a csillogásra a kék fantasy-lények képében.

A filmvilág szeme most ezen a projekten van, hisz fontos szerepet játszik abban, hogy hogyan folytatódik Pandora élénk világának a története, és hogy megéri-e egyáltalán folytatni a sort. Ez azonban egy olyan kérdés, amelyre egyelőre James Cameron maga sem tud válaszolni.

Nem tudom, hogy folytatódik-e a saga. Remélem, hogy igen. Az biztos, hogy az eddigiek alapján mindig pénzügyi sikerrel zártunk.

James Cameron elárulja, hogyan folytatódik az Avatar

A számokból egyelőre semmi biztosat nem lehet következtetni, de az esélyek erősen James Cameron oldalán vannak. A decemberi premierjét követő két hétben — melybe beletartozik a karácsonyi hosszú hétvége is — sikerült nemzetközi szinten 760 milliót kitermelnie és a nézői érdeklődés továbbra is rohamosan növekszik. Nem beszélve arról, hogy a szilveszteri pihenés is előttünk van, amikor szintén sokan fognak ráérni egy jó mozizásra, jóllehet a családok a Zootropolis 2 és az Avatar 3 között dilemmázhatnak leginkább.

James Cameron mindenesetre megemlítette, hogy bár 2031-ig szeretnék folytatni a filmsorozatot, van B terv arra az esetre, ha a nézők esetleg hamarabb ráunnak a franchise-ra.

Elmondom, mi a terv. Ha bármilyen okokból nem tudjuk megcsinálni a negyedik vagy ötödik részt, tartok egy sajtókonferenciát, amin elmondom, mi lett volna a terv

— mondta James Cameron, hozzátéve, hogy akár regény formában is folytatódhat a sorozat, de nem ez lenne a legfőbb cél, hisz egyre kevesebbet olvasnak az emberek.