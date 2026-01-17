Háborúellenes GyűlésDudás MikiÓnos esőHavazásTisza-Adó
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
1°C Székesfehérvár

Antal, Antónia névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Jó étvágyat! A Hannibal kegyetlenül tökéletes sorozat volt, nem lehetett letenni

Hannibal
PUBLIKÁLÁS: 2026. január 17. 18:20
Mads MikkelsenBryan Fuller
Cikksorozatunkban nem kisebb dologra vállalkoztunk, mint hogy olyan sorozatokat gyűjtsünk ki, melyek jobb szó híján egyszerűen tökéletesek. Mads Mikkelsen Hannibalja nem akart versenyre kelni Sir Anthony Hopkinsszal, de képes lenne rá.

A Thomas Harris könyveknek két fősodratú feldolgozása van és mit ad Isten, mindkettő zseniális. Az egyik az Anthony Hopkins által egybefogott Hannibal filmek (A bárányok hallgatnak, Hannibal, A vörös sárkány) a másik pedig a Mads Mikkelsen nevével fémjelzett Hannibal tévésorozat, ami merőben képes versenyre kelni a legendás filmekkel. Ez volt az, ami Mads Mikkelsent kiemelte a skandináv művészmozik szűk rétegfilmjeiből és világhírnevet hozott számára.

Jelenet a Hannibal című sorozatból
A Hannibal sorozat erősen épít Hannibal Lecter és Will Graham kicsit mentorszerű kapcsolatára (Fotó: NBC)

A Hannibal brutális tabukat feszegetett minden részében

A regények és filmek eseményeit megelőzve, Hannibal Lecter (Mads Mikkelsen), avagy a chesapeake-i hasfelmetsző elfogását követhetjük három évadon keresztül egy igen fontos csavarral: a pszichológusként praktizáló sorozatgyilkos közvetlenül kapcsolatban áll a rendőrséggel, akik mit sem sejtenek arról, hogy a megfontolt tekintet mögött ott a kegyetlen kannibál alterego, akit évek óta keresnek. Még a sokat látott Will Graham (Hugh Dancy) sem sejti, pedig ritka szuperképessége van: a tettek színhelyén képes teljesen átérezni a gyilkosok motivációit, olyan szinten, mintha ő tette volna őket — ahogy Hannibal fogalmazott, ő a színtiszta empátia.

A sorozat hangulatban és témáiban nagyon hű az alapanyaghoz, történetben és időrendben viszont erősen szabadon kezeli a könyveket. Alapvetően nem egy szokványos krimi, nem rejti véka alá a durvábbnál is durvább gyilkosok kilétét. Valójában soha nem az volt a kérdés, hogy ki követte el a gyilkosságot, hanem hogy az elkövetőkön keresztül mit akartak közölni a készítők és a maguk bizarr módján jobban beleláthassunk a fejükbe. 

Ebben van a sorozat igazi bizarr oldala, olyan emberi témákkal szembesít minket, amikre normál esetben soha nem gondolnánk és ez a sok kegyetlenség önmaga kontextusában jól működik... ami ijesztő. Nem beszélve a profi operatőri munkáról, hisz a történetet követve egyre szürreálisabb narratívát követhetünk és ehhez alkalmazkodik az álomszerű, festményes képi világ.

Mads Mikkelsen vs. Sir Anthony Hopkins

Érthető, ha párhuzamot akarunk vonni a két alakítás között, akár versenyeztetni a két alakítás erényeit, de egyszerűen nem lehet. Olyan, mintha csak a név lenne azonos és szinte minden más eltérne az állandó fenyegető jelenlétet leszámítva.

  • A részegen autózó Sir Anthony Hopkins merőben sokkolta az embereket a kannibál szerepében. Üvegablak mögé zárva, láncra verve, sejtelmes gonosz mosollyal láthattuk, ahonnan normál esetben képtelen lenne ártani nekünk, de mintha még így sem hatnának rá isteni és emberi törvények. Féltünk tőle, mert pár mondatból, testi jelekből, vagy akár parfümből képes volt egy tűpontos diagnózist adni rólunk, melyet puszta szórakozásból fordított ellenünk. A szörnyek közül is a legszörnyűbb volt és ezt pontosan tudta.
  • Ezzel ellentétben Mads Mikkelsen karakterét a börtönévek előtt ismerhettük meg. Hopkins hatáskeltő játékát ő felcseréli egy csendes, kontrollált manipulátor szerepére. Mads Mikkelsen számára mi bábuk vagyunk az ő véget nem érő sakkjátékában, amit mindkét oldalról ő irányít. Soha nem láthatjuk, ahogy kibújik belőle az állat, hisz tudja, hogy valójában mindig 10 lépéssel mindenki előtt van. Az pedig, hogy ezt mi nézőként tudjuk, a rendőrségnek pedig fogalma sincs róla, csak még bizarrabbá teszi az egészet.
'The Silence of the Lambs' Movie Stills
Sir Anthony Hopkins nem fogta vissza magát (Fotó: Orion Pictures Corporation)

Folytatás Zendayával?

A sorozat atyja, Bryan Fuller tavaly a Dust Bunny című filmjét mutatta be, de ahogy azt a Torontói Filmfesztiválon is mondta, valójában soha nem felejtette el a három évados Hannibal sorozatot, mint saját magnum opusát. Elmondása szerint, ha egyetlen dolgot hozhatna az univerzumba, akkor az egy visszatérés lenne ebbe a világba, ugyanúgy Mads Mikkelsennel, Hugh Dancyvel, akár még Laurence Fishburne-el is... valamit a rostához csatlakozhatna Zendaya is, mint Clarice Sterling. Ezt azóta is emésztgetjük és bár esélyt keveset látunk rá, vele együtt álmodozhatunk egy folytatásért.

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu