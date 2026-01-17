Jó étvágyat! A Hannibal kegyetlenül tökéletes sorozat volt, nem lehetett letenni

A Thomas Harris könyveknek két fősodratú feldolgozása van és mit ad Isten, mindkettő zseniális. Az egyik az Anthony Hopkins által egybefogott Hannibal filmek (A bárányok hallgatnak, Hannibal, A vörös sárkány) a másik pedig a Mads Mikkelsen nevével fémjelzett Hannibal tévésorozat, ami merőben képes versenyre kelni a legendás filmekkel. Ez volt az, ami Mads Mikkelsent kiemelte a skandináv művészmozik szűk rétegfilmjeiből és világhírnevet hozott számára.

A Hannibal sorozat erősen épít Hannibal Lecter és Will Graham kicsit mentorszerű kapcsolatára (Fotó: NBC)

A Hannibal brutális tabukat feszegetett minden részében

A regények és filmek eseményeit megelőzve, Hannibal Lecter (Mads Mikkelsen), avagy a chesapeake-i hasfelmetsző elfogását követhetjük három évadon keresztül egy igen fontos csavarral: a pszichológusként praktizáló sorozatgyilkos közvetlenül kapcsolatban áll a rendőrséggel, akik mit sem sejtenek arról, hogy a megfontolt tekintet mögött ott a kegyetlen kannibál alterego, akit évek óta keresnek. Még a sokat látott Will Graham (Hugh Dancy) sem sejti, pedig ritka szuperképessége van: a tettek színhelyén képes teljesen átérezni a gyilkosok motivációit, olyan szinten, mintha ő tette volna őket — ahogy Hannibal fogalmazott, ő a színtiszta empátia.

A sorozat hangulatban és témáiban nagyon hű az alapanyaghoz, történetben és időrendben viszont erősen szabadon kezeli a könyveket. Alapvetően nem egy szokványos krimi, nem rejti véka alá a durvábbnál is durvább gyilkosok kilétét. Valójában soha nem az volt a kérdés, hogy ki követte el a gyilkosságot, hanem hogy az elkövetőkön keresztül mit akartak közölni a készítők és a maguk bizarr módján jobban beleláthassunk a fejükbe.

Ebben van a sorozat igazi bizarr oldala, olyan emberi témákkal szembesít minket, amikre normál esetben soha nem gondolnánk és ez a sok kegyetlenség önmaga kontextusában jól működik... ami ijesztő. Nem beszélve a profi operatőri munkáról, hisz a történetet követve egyre szürreálisabb narratívát követhetünk és ehhez alkalmazkodik az álomszerű, festményes képi világ.

Mads Mikkelsen vs. Sir Anthony Hopkins

Érthető, ha párhuzamot akarunk vonni a két alakítás között, akár versenyeztetni a két alakítás erényeit, de egyszerűen nem lehet. Olyan, mintha csak a név lenne azonos és szinte minden más eltérne az állandó fenyegető jelenlétet leszámítva.