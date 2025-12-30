Részegen autózta át fél Amerikát: Anthony Hopkins 50 éve küzdötte le alkoholizmusát

Az Anthony Hopkins filmek a popkultúra egyik leghálásabb részét képezik mind a mai napig. Szerepeljen bármiben, ő a maximumot fogja nyújtani és emiatt nem csak a Hannibal filmeket és a Ha eljön Joe Blacket könyvelhetjük el egyértelmű sikerként, a Darren Aronofsky-féle borzalmas Noé is egy fokkal kedvesebb marad számunkra, pusztán azért, mert ő is benne van. Mindez nem jöhetett volna létre, ha nem kap észbe életének egyik legmélyebb pontján. 50 éve történt a fordulópont, ami egy produktívabb és boldogabb élet felé vezette őt.

Anthony Hopkins könyvéből még többet megtudhatunk a színész életének ezen szakaszáról is (Fotó: Photo Press Service / BESTIMAGE)

Sir Anthony Hopkins szeretné, ha mások tanulnának az ő hibájából

A jubileumi évforduló kapcsán a színész őszinte és inspiráló videót közölt Instagramon:

Gratulálok mindenkinek, akinek sikerült kibírnia még egy évet. Az én problémám az volt, hogy egy kicsit túl jól szórakoztam 50 évvel ezelőtt, amikor majdnem megölettem magam, miközben öntudatlanul, részegen vezettem. Így történt. De tényleg, túl jól szórakoztam. Úgy hívták, alkoholizmus

— ecsetelte a színész.

A bárányok hallgatnak, és A vörös sárkány közkedvelt Hannibal Lecterje ebben a sztoriban életének egy fordulópontjáról mesél, mely élete hátralévő részére kijózanította őt, minden értelemben. Történt ugyanis, hogy 1975. december 29-én, vélhetően egy buli után részegen megindult Arizona államból egészen Beverly Hillsig autóval, mely utazásnak jelentős részére egyszerűen nem emlékszik — a Google Térkép szerint egy nagyjából 9-10 órás utazásról van szó. A kimaradt idő alatt akár meg is ölhetett volna valakit, vagy ő maga is meghalhatott volna. Az idén megjelent memoárjában úgy fogalmazta meg, hogy ez az eset annyira erős hatással volt rá, hogy az alkohol iránti vágya azonnal megszűnt.

Élettanulságát felhasználva a világklasszis színész másokat is biztat az életmódváltásra, különösen azok számára akik igazán rászorulnak:

Mindenki, akinek problémája van a mértékekkel, figyeljen rá jobban, mert az élet sokkal többet ér. Én már leálltam. Nem hivalkodásból, segítséget is kértem és 50 évvel ezelőtt, a mai napon vége lett. Válasszátok az életet! Élet, élet, élet és még több élet! Két nap múlva 88 leszek, szóval valamit biztos jól csináltam!

— mondta a tőle megszokott bájos mosollyal Anthony Hopkins... Na, nem olyan gonoszan, mint Hannibal, hanem tényleg aranyosan.