"A máját ettem meg szép, nagyszemű babbal és jó Chiantit ittam rá" – Jön a bárányok hallgatnak sorozat: Zendaya lehet a főszereplő!

Ugyan James Bond ellenfeleként már korábban is láthattuk a Casino Royale-ban, a valódi világhírt a Hannibal sorozat hozta el Mads Mikkelsennek. A Hannibal Lecter és Will Graham különös kapcsolatára építő szériát kezelő Bryan Fuller ezt a szálat lezárta, de fejben még nem tette polcra a projektet, sőt behozná a szintén közkedvelt Clarice Sterling karakterét is. A korábban Jodie Foster és Anthony Hopkins által megalkotott párost Zendaya és Mads Mikkelsen szerepében képzeli el.

Legutóbb Zendaya Budapesten forgatta a Dűne 3-at Timothée Chalamet-vel (Fotó: Burt Harris)

Zendaya lehet a következő Clarice Sterling

A Hannibal sorozat méltó újragondolása volt Thomas Harris regényeinek. A szereplők borzongattak, a történet kiszámíthatatlan volt, közelebb hozott a nézőkhöz olyan témákat, amikkel normál körülmények között nem szívesen találkoznának. Ha lenne egy folytatása, biztosan meglenne a nézőközönsége, ahogy a korábbi filmeknek (A bárányok hallgatnak, Hannibál, A vörös sárkány) is megvolt a morbid rejtélyek iránt kíváncsi közönsége, főleg ha Mads Mikkelsen újra elénk hozza a pszichopata, Hannibal Lecter karakterét.

Bryan Fuller, aki a Torontói Filmfesztiválon a Dust Bunny című filmjét népszerűsíti a napokban, a ScreenRantnek adott interjújában fejezte ki, mennyire izgatott lenne, ha vissza tudná hozni a kegyetlen történeteket a képernyőkre:

Az álomprojektem egy korlátozott A bárányok hallgatnak sorozat Mads Mikkelsennel és Zendayával. Ha bármit elhozhatnék az univerzumba, az ez lenne.

— mondta a rendező.

Az biztos, hogy megannyi embernek lenne ez egy szeretetprojektje, amiben szívesen dolgozna, már csak meg kell győznie a franchise jogtulajdonosát, az NBC-t, hogy áldásuk adják a projektje.

Az is kérdéses, hogy az Eufória sztárját érdekelné-e a projekt. Egyelőre azt tudjuk, hogy Zendaya Tom Hollanddal forgatott Odüsszeia filmjével már elkészült, de folytatódik a Dűne 3 és az új Pókember forgatása, sőt a Shrek 5-ben is hallhatjuk az ogre lányaként. Mindenesetre a színésznő több, mint alkalmas lenne a rejtélyes múltú FBI ügynök, Clarice szerepére, aki Hannibal aljas pszichológiai játékának csapdájából igyekszik menekülni.