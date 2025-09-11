"A máját ettem meg szép, nagyszemű babbal és jó Chiantit ittam rá" – Jön a bárányok hallgatnak sorozat: Zendaya lehet a főszereplő!

Ugyan James Bond ellenfeleként már korábban is láthattuk a Casino Royale-ban, a valódi világhírt a Hannibal sorozat hozta el Mads Mikkelsennek. A Hannibal Lecter és Will Graham különös kapcsolatára építő szériát kezelő Bryan Fuller ezt a szálat lezárta, de fejben még nem tette polcra a projektet, sőt behozná a szintén közkedvelt Clarice Sterling karakterét is. A korábban Jodie Foster és Anthony Hopkins által megalkotott párost Zendaya és Mads Mikkelsen szerepében képzeli el.
A Hannibal sorozat méltó újragondolása volt Thomas Harris regényeinek. A szereplők borzongattak, a történet kiszámíthatatlan volt, közelebb hozott a nézőkhöz olyan témákat, amikkel normál körülmények között nem szívesen találkoznának. Ha lenne egy folytatása, biztosan meglenne a nézőközönsége, ahogy a korábbi filmeknek (A bárányok hallgatnak, Hannibál, A vörös sárkány) is megvolt a morbid rejtélyek iránt kíváncsi közönsége, főleg ha Mads Mikkelsen újra elénk hozza a pszichopata, Hannibal Lecter karakterét.
Bryan Fuller, aki a Torontói Filmfesztiválon a Dust Bunny című filmjét népszerűsíti a napokban, a ScreenRantnek adott interjújában fejezte ki, mennyire izgatott lenne, ha vissza tudná hozni a kegyetlen történeteket a képernyőkre:
Az álomprojektem egy korlátozott A bárányok hallgatnak sorozat Mads Mikkelsennel és Zendayával. Ha bármit elhozhatnék az univerzumba, az ez lenne.
— mondta a rendező.
Az biztos, hogy megannyi embernek lenne ez egy szeretetprojektje, amiben szívesen dolgozna, már csak meg kell győznie a franchise jogtulajdonosát, az NBC-t, hogy áldásuk adják a projektje.
Az is kérdéses, hogy az Eufória sztárját érdekelné-e a projekt. Egyelőre azt tudjuk, hogy Zendaya Tom Hollanddal forgatott Odüsszeia filmjével már elkészült, de folytatódik a Dűne 3 és az új Pókember forgatása, sőt a Shrek 5-ben is hallhatjuk az ogre lányaként. Mindenesetre a színésznő több, mint alkalmas lenne a rejtélyes múltú FBI ügynök, Clarice szerepére, aki Hannibal aljas pszichológiai játékának csapdájából igyekszik menekülni.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.