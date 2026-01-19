Háborúellenes GyűlésDudás MikiÓnos esőHavazásTisza-Adó
A 2000-es évek legdögösebb csaja volt, ma már a testét árulja a neten: 54 éves lett Drea de Matteo – Fotók

Drea De Matteo
PUBLIKÁLÁS: 2026. január 19. 13:47
születésnapMaffiózók
Emlékeztek még a Maffiózók Adriana nevű bombázójára? Megvan Joey Tribbiani nővére? Vagy esetleg Angie a Született feleségekből? Ez a rengeteg kiváló karakter mind-mind egy személyhez, Drea de Matteo-hoz köthető, aki már jócskán 50 felett jár és még mindig elképesztően szexi, de mégsem tud abból megélni, amit igazán szeret.
Örökös-Tóth Lajos
A szerző cikkei

20-25 évvel ezelőtt aligha lehetett úgy szörfözni a tévécsatornák tengerén, hogy akarva-akaratlanul bele ne csobbanjunk a televíziózás történetének egyik legszexibb színésznőjének, Drea de Matteo-nak valamelyik műsorába. A talján felmenőkkel bíró amerikai szexszimbólum az 1999-ben induló, világhírű Maffiózók című sorozatban lett ismert, majd aztán szerepet kapott a Jóbarátok hamarosan folytatás kapó spinoff-jában, a Joey-ban, de feltűnt még a Született feleségekben, valamint a Kemény motorosokban is.

Drea de Matteo 2005 - Assault on Precinct 13 - Movie Set
Drea de Matteo 2026-ban még mindig rá van szorulva, hogy 18+-os tartalmat gyártson a netre (Fotó: Entertainment Pictures)

Ám, sajnos hiába a 2000-es években összeszedett hatalmas népszerűség és terjedelmes rajongótábor, Joey Tribbiani 54. születésnapját ünneplő nővére úgy látszik, mégsem tudta gondosan beosztani a sorozatokban összekaszált dollármilliókat, és már olyan dolgokra van rákényszerülve, amit karrierje csúcsán még legrémesebb álmaiban sem gondolt volna..

Drea de Matteo OnlyFans modell lett

Ha a tévében és a vásznon alig lehetett látni, Drea de Matteo mégsem hagyott fel teljesen a tartalomgyártással, csak most egészen más műfajban utazik. Az átok sújtotta Maffiózók férfi rajongói egy emberként kezdték el dörzsölni a tenyerüket, mikor megtudták, hogy szeretett Adrianájuk a hírhedt OnlyFans-re költözött, hogy súlyos dollárokért árulja ott bájait.

Bár ennek a hírnek sokan örültek, az viszont már többek torkán fennakadt, hogy az 54 éves szexi szőkeség családi vállalkozásként űzi a pajzán pőreséget, hiszen kisebbik gyermekét, a még mindig csak 15 éves Waylont bízza meg azzal, hogy édesanyja pucsítós képeit szerkessze és töltse fel a Drea de Matteo-rajongóknak:

Ó, igen, ő szerkeszti a képeket. Mindig kérdezi, hogy »Ezzel a bikinivonallal mit kezdjek?«

mesélte egy interjúban a Maffiózók Adrianája, aki nyilatkozatával óriási közfelháborodást váltott.

Drea de Matteo fiával folytatott botrányos bizniszét azonban lehet, hogy hamarosan berekesztheti, miután a színésznő a tavalyi Netflixes Nagyikban való szereplése után úgy néz ki, visszakerült Hollywood vérkeringésébe, jelenleg is egy újabb romantikus komédián, a That’s Amore! című filmen dolgozik, melyben John Travolta és Christopher Walken oldalán láthatjuk majd. Így talán a születésnapos színésznő már nem lesz rászorulva a jövőben, hogy online pózoljon egy falatnyi semmiben.

Noha amint látjuk, a pénz és a dicsőség mulandó, Drea de Matteo szépsége ettől még örök. A Maffiózók szexbombája 50 felett is vadító fotókat oszt meg magáról, bizonyítékul pedig íme a galériánk, melyet lenti képre kattintva tudsz megtekinteni:

ASSAULT ON PRECINCT 13 DREA DE MATTEO
Galéria: 54 éves lett a Maffiózók Adrianája: Mutatjuk Drea de Matteo legizzasztóbb vetkőzéseit
1/8
Drea de Matteo 2022 szeptemberében jelentette be, hogy OnlyFans-oldalt indít, ami végül csak 2023 augusztusában startolt el

 

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
