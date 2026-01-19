A 2000-es évek legdögösebb csaja volt, ma már a testét árulja a neten: 54 éves lett Drea de Matteo – Fotók

20-25 évvel ezelőtt aligha lehetett úgy szörfözni a tévécsatornák tengerén, hogy akarva-akaratlanul bele ne csobbanjunk a televíziózás történetének egyik legszexibb színésznőjének, Drea de Matteo-nak valamelyik műsorába. A talján felmenőkkel bíró amerikai szexszimbólum az 1999-ben induló, világhírű Maffiózók című sorozatban lett ismert, majd aztán szerepet kapott a Jóbarátok hamarosan folytatás kapó spinoff-jában, a Joey-ban, de feltűnt még a Született feleségekben, valamint a Kemény motorosokban is.

Drea de Matteo 2026-ban még mindig rá van szorulva, hogy 18+-os tartalmat gyártson a netre (Fotó: Entertainment Pictures)

Ám, sajnos hiába a 2000-es években összeszedett hatalmas népszerűség és terjedelmes rajongótábor, Joey Tribbiani 54. születésnapját ünneplő nővére úgy látszik, mégsem tudta gondosan beosztani a sorozatokban összekaszált dollármilliókat, és már olyan dolgokra van rákényszerülve, amit karrierje csúcsán még legrémesebb álmaiban sem gondolt volna..

Drea de Matteo OnlyFans modell lett

Ha a tévében és a vásznon alig lehetett látni, Drea de Matteo mégsem hagyott fel teljesen a tartalomgyártással, csak most egészen más műfajban utazik. Az átok sújtotta Maffiózók férfi rajongói egy emberként kezdték el dörzsölni a tenyerüket, mikor megtudták, hogy szeretett Adrianájuk a hírhedt OnlyFans-re költözött, hogy súlyos dollárokért árulja ott bájait.

Bár ennek a hírnek sokan örültek, az viszont már többek torkán fennakadt, hogy az 54 éves szexi szőkeség családi vállalkozásként űzi a pajzán pőreséget, hiszen kisebbik gyermekét, a még mindig csak 15 éves Waylont bízza meg azzal, hogy édesanyja pucsítós képeit szerkessze és töltse fel a Drea de Matteo-rajongóknak:

Ó, igen, ő szerkeszti a képeket. Mindig kérdezi, hogy »Ezzel a bikinivonallal mit kezdjek?«

− mesélte egy interjúban a Maffiózók Adrianája, aki nyilatkozatával óriási közfelháborodást váltott.

Drea de Matteo fiával folytatott botrányos bizniszét azonban lehet, hogy hamarosan berekesztheti, miután a színésznő a tavalyi Netflixes Nagyikban való szereplése után úgy néz ki, visszakerült Hollywood vérkeringésébe, jelenleg is egy újabb romantikus komédián, a That’s Amore! című filmen dolgozik, melyben John Travolta és Christopher Walken oldalán láthatjuk majd. Így talán a születésnapos színésznő már nem lesz rászorulva a jövőben, hogy online pózoljon egy falatnyi semmiben.