A Netlfix olasz konyhás nagyijainak a bölcsességeit még XIV. Leó pápa is imádná: Az év leghangosabb és legszerethetőbb filmje a Nagyik

A vacsoraasztalnál megáll az idő! Ez a bölcsesség a Nagyik című Netflix film egyik legnagyobb erénye, több szempontból is. A keserédes vígjátékba belevaló itáliai mammák vágnak bele életük utolsó, ámde legnagyobb kalandjába: az anyaföld ízeivel megörvendeztetni az amerikaiakat. A végeredmény egy film, ami mint egy jól megrakott vasárnapi asztal: tele finomsággal, egy kis édességgel, néhány erősebb falattal, de a végére jól lakunk és repetáznánk is belőle.

A Nagyik valós történet alapján készült Fotó: ZUMAPRESS.com

Nagyik a Netlfixen

A filmet tényleg valós történet inspirálta, 15 évvel ezelőtt egy negyvenes férfi, Joe Scaravella elveszítette az édesanyját. A kissé magánakvaló, finoman szólva is egyhangú életet élő Joe azonban tetemes biztosítást kap a mamma halála után, amiből egy olasz éttermet akar nyitni. A Staten Island-i lepukkant hely túl jó vétel volt: évtizedekig működött ott egy másik olasz falodája, ám – mint a legtöbb helyi kisbolt – a férfi halála után csődbe ment. Joe nem tágít, és támad egy jó ötlete: a sok tucat kajálda közül úgy tudna kiemelkedni az édesanyja emlékének szentelt hely, ha valóban az anyaföld ízeivel várnák a látogatókat, ehhez viszont olyan régi motorosok kellenek, akik magukkal hozták a nagy olasz városok ízvilágát, vagyis bevállalós nagyikra. Joe hamar rá is talál négy, mindenre elszánt, hangos, temperamentumos mammára, ám a sikerfelé vezető úton sok más, talán elfeledett érzésre is ráakad, amit nem is sejtett volna a kiégett karbantartó.

Ezek a nagyik nem csak hangosak, de kiválóan főznek Fotó: ZUMAPRESS.com

Vince Vaughn a Nagyikban

A Nagyik az otthon melegét, a hazánk titkait, ízeit és az élet egy pontján túl a választott család fontosságát, valamint az élet végének a szépségét és bölcsességeit sűríti egy kellemes 114 perces raguba, amit mi nézők örömmel falatozunk. A lassú indulás után megérkezik a négy nagyi, és kő kövön nem marad. Legyen szicíliai vagy bolognai, apáca vagy lufimellű fodrász, ezek az asszonyok egymást is és a férfiakat is két szóval irányba rakják. Stephen Chbosky rendezése nem világmegváltó, nincsenek benne különleges ötletek, eltúlzott, csupán néhány picit magányos, de életigenlő ember, akik a konyha művészeten keresztül találnak egymásra, formálnak közösséget és családot. Ezt a címben említett XIV. Leó pápa se mondhatná el szebben.