Jóbarátok rajongók, figyelem: 20 év után folytatódik a Joey sorozat!

A kilencvenes évek legkedveltebb sitcomja és társadalmi korrajza 2004-ben búcsúzott el a nézőktől, így a Jóbarátok szereposztása, Jennifer Aniston, Courtney Cox, Lisa Kudrow, David Schwimmer, Matthew Perry és Matt LeBlanc közös utazása itt véget is ért. Mégse kellett szögre akasztani a digó kabátot, hisz a sármőr Joey egy külön sorozatban szórakoztatta tovább a közönséget. A Jóbarátok spinoff LeBlanc mellett Drea de Matteo, Paulo Costanzo, Jennifer Coolidge és Andrea Anders főszereplésével futott be két évadot. A pilot epizód komoly hype-ot kapott, de ez a szikra kevés volt ahhoz, hogy a népszerűséget fenntartsa, fogták és lekapcsolták az egészet.

A Jóbarátok spinoff már nem ment akkorát, mint az eredeti sorozat (Fotó: Entertainment Pictures)

Ha valaki hiányolta a Jóbarátokra épülő sorozatot, az most nagyon örülhet

A Joey című sorozat Joey Tribbiani életét követi, miután Los Angelesbe költözik, hogy tovább építse színészi karrierjét. A történet Joey újrakezdéséről szól: megpróbál kitörni szappanoperás mellékszereplői státuszából, miközben alkalmazkodik az új városhoz és új kapcsolataihoz. A sorozat központi eleme Joey, a húga Gina és az ő fia, Michael közötti poénos családi dinamika, miközben Joey továbbra is ugyanaz a bárgyú, de bájos, nagyszívű fickó maradt, akit a Jóbarátokból ismertünk.

A sorozat Magyarországon is futott egy kört 2005-től. Nem volt kiemelkedő sorozat, de elfért a hétvégi Monk, a flúgos nyomozó és sokadik Columbo maraton mellett, olykor megtörve egy Jóbarátok nosztalgiával. A láng ugyanakkor 2006 augusztusáig tartott, amikor az amerikai adó, az NBC egyszerűen levette műsorról, le nem sugározva az utolsó nyolc epizódot, ezzel némileg cserben hagyva a TV műsor legnagyobb rajongóit.

Számukra jó hír lehet, hogy a Jóbarátok hivatalos Youtube csatornáján már elérhető az ÖSSZES Joey epizód!

A részeket heti rendszerességgel töltötték fel, egészen addig, hogy mostanra minden rész elérhető az oldalon, beleértve azokat a részeket is, amiket csak különleges DVD kiadásokon láthatott eddig a közönség. Egy maratoni sorozatnézés befigyelhet azok számára, akik otthoni programot keresnek a fahéjas-szilvás teájuk mellé ebben a bekuckózós, hűvös időszakban.