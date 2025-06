/Jim Morrison bedrogozva szökött be a hollywoodi hírességek temetőjébe – Galéria!

A Hollywood Forever temető Los Angeles egyik leglátogatottabb helye. Felmerül a kérdés, ugyan miért akarna valaki pont egy temetőt meglátogatni, amikor az álomgyár városába vetődik. Azért, mert ez a hely jóval több puszta temetőnél. Amellett, hogy filmcsillagok és hírességek örök nyughelye, egy igazi közösségi tér is, mely változatos programokkal várja a látogatókat. Persze nem mindenki a kapun át látogatja a helyet, ahogy Jim Morrison sem legálisan tartózkodott bent egy éjjel.

Jim Morrison is beszökött a Hollywood Forever Temetőbe, ami nemcsak zarándokhely: számos filmben és sorozatban is feltűnik (Fotó: David McNew / GettyImages)

Jim Morrison csak a legendákkal akart „bulizni” a Hollywood Forever Temetőben

Eredeti funkcióját tekintve nem a sztárok nyughelyének készült, ugyanis alapításakor, 1899-ben még a filmsztár fogalma sem létezett. De 1920-ban a Paramount Stúdió megvásárolta a terület egy részét, ezzel pedig elindult a napjainkig tartó szoros együttműködés a stúdió és a temető között. A Paramount által foglalkoztatott színészek, például a némafilmcsillag Douglas Fairbanks és Rudolph Valentino kezdték meg a sort, azóta pedig olyan sztárokat temettek ide, mint Judy Garland, David Lynch filmrendező, vagy a Ramones punkzenekar gitárosa, Johnny Ramone. Mivel a temető a kevés zöldterület egyike Los Angelesben, ezért parkként is funkcionál, ahová a helyiek és a turisták is szívesen kiülnek egy piknikre. A temető jelenlegi társtulajdonosa, Tyler Cassity 1998-ban vásárolta meg a helyet, mely akkoriban a pusztulás szélén állt. Amellett, hogy meg akarta menteni a temetőt és visszaállítani korábbi fényét, létre akart hozni egy közösségi teret. A projekt sikeresnek bizonyult, a park több koncertnek, filmvetítésnek és fesztiválnak ad otthont, sőt, kedd reggelente jógaóra is zajlik a gondosan nyírt gyepen. Cassity elmondása szerint jó, ha az ide temetkező sztárok családjai elfogadják a tényt, hogy szerettük nyughelye zarándokhellyé változik a rajongók számára. Így történt ez a legújabb lakó, a szürreális alkotásairól híres David Lynch filmrendező sírhelyével is. Áprilisban kapta meg végleges sírkövét, azóta a filmrajongók napi szinten látogatják és a legkülönfélébb tárgyakat hagyják emlékül.