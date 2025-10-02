Ázsia ExpresszSallai NóraKaszás NikolettMegasztárOtthon Start Program
Magazinok
Sting élete legnagyobb bukásáról: "Ez egy meg nem értett mestermű"

PUBLIKÁLÁS: 2025. október 02. 15:20
David Lynch Dűnéjében majdnem anyaszült meztelen volt a The Police zenekar frontembere, annyira komolyan vette a szerepét. A születésnapos Sting a filmszakmában is maradandót alkotott.
Párkányi Boriska
Sting, polgári nevén Gordon Matthew Thomas Sumner ma ünnepli születésnapját. A világ a The Police zenekarban ismerte meg a nevét. A Sting művésznevet még a Police-korszakban kapta az ikonikus fekete-sárga csíkos pólóról, amit a fellépéseken viselt. A színkombinációról mindenki a méhekre gondolt, azon belül is a csípésükre, így az angol csípés, azaz “sting” szó művésznévvé alakult, és ma már mindenki így ismeri a zenészt. Sting karrierje a három tagból álló The Police zenekarban kezdődött. Zenésztársaival, a dobos Stewart Copelanddel, és a gitárossal, Andy Summersszel a new wawe korszak egyik meghatározó zenekara voltak, hangzásukban a punk, rock, reagge és jazz motívumai domináltak. Az alapító tagok között volt Henri Padovani gitáros, akivel egy stúdióban történt nézeteltérés miatt útjaik elváltak, őt váltotta Andy Summers, így ezzel a végleges felállással meneteltek a világhír felé. Első albumuk, az Outlandos d’Amour szép helyezéseket ért el a különböző zenei ranglistákon, melyen olyan számok szerepeltek, mint a Roxanne, ami a zenekar talán legismertebb dala, és a Can’t stand losing you. Mindkét dalt betiltották bizonyos rádióállomások, ugyanis a Roxanne egy prostituáltról, a Can’t stand losing you pedig az öngyilkosságról szól. Ennek ellenére hatalmas sikert arattak vele, a turné során bejárták az Egyesült Királyságot és Amerikában is megfordultak.  

Andy Summers, Sting és Stewart Copeland a Police zenekar végleges felállásában (Fotó: Sunshine/ Northfoto)
Sting filmes karrierje

A Synchronicity album felvétele közben a zenekari tagok között már olyan mértékű volt a feszültség, hogy világossá vált, képtelenek lesznek a továbbiakban együtt dolgozni. Az album platinalemezes lett, a zenekar pedig két Grammy-díjat is bezsebelt. Valószínűleg a széteső zenekar inspirálta Stinget arra, hogy új területeken is kipróbálja magát. David Lynch rendező első filmstúdiós projektje, a Frank Herbert író tollából született Dűne regényfolyam feldolgozása ugyan hatalmas bukás lett, de a zenész a mai napig azt vallja, hogy a film egy meg nem értett mestermű. Sting Feyd-Rautha karakterét alakította a Lynch rendezésben. A Denis Villeneuve-féle új Dűne filmben a Rajtakapva sztárja, Austin Butler vette át tőle a stafétát. David Lynch rendező idén januárban bekövetkezett haláláig azon az állásponton volt, hogy ez lett karrierje legrosszabb alkotása. Sosem beszélt többet a filmről, nem szerette, ha erről kérdezték, és a lehetséges remake, illetve a deluxe DVD változat elkészítését is mereven elutasította. A Lynch-féle Dűnét övező síri hangulatnak több oka is volt. A stúdió rendkívül rövid pórázon tartotta a különc rendezőt, az alkotói szándékon folyamatos csorba esett annak érdekében, hogy a film eladható legyen. Dino Di Laurentiis, aki a stúdió érdekeit képviselte, később elmondta, hogy maga is megbánta, hogy beadta a derekát a felsőbb igényeknek. A film eredetileg három óra terjedelműre sikerült, amit a producerek túl hosszúnak ítéltek, így készült el a két órás végső verzió. Egy órányi nyersanyagot vágtak ki a kész változatból, amire David Lynch utólag azt mondta: “A vágóasztalon tettük tönkre ezt a filmet.” Amikor a Feyd-Rautha karakterét játszó Sting kiemelkedik a "gőzfürdőből”, eredetileg anyaszült meztelenül áll a kamerák előtt. Sting bele is egyezett a meztelenségbe, ám a stúdió ezzel sem volt kibékülve, így került rá az énekesre az a szedett-vedett tanga-szerű képződmény, amit a jelenet felvétele előtti utolsó pillanatban alkotott a jelmezekért felelős Bob Ringwood.

Sting bevállalta volna a meztelenséget David Lynch Dűne adaptációjában (Fotó: YouTube)
Sting azonban nem csak a Dűnére korlátozta színészi tehetségét. Madonna volt férje, Guy Ritchie rendező zseniális alkotásában, A ravasz, az agy és két füstölgő puskacsőben kapott egy kisebb szerepet, ami némi protekciónak köszönhető. Sting felesége, Trudie Styler producer fedezte fel Guy Ritchie forgatókönyvét, így kapta meg a zenész JD szerepét.  

 

