Megnéztük, hogy miért is olyan népszerű CANAL+ applikációja

A december 1-jén hazánkba érkezett CANAL+ megállíthatatlanul tör felfelé a felhasználók körében, jó esély van rá, hogy ez lesz a magyarok új kedvenc streaming-szolgáltatója. Nem is véletlen, hiszen egyedülálló módon a szolgáltató felületén a saját gyártású filmek és sorozatok mellett élő televíziós közvetítéseket és sporteseményeket is követhetnek a felhasználók.
Az előfizetők kétféle csomag közül választhatnak, amelyek szinkronizált filmeket és sorozatokat, sportközvetítéseket, dokumentumfilmeket és gyerektartalmakat egyaránt kínálnak. Emellett elérhetők exkluzív csatornák is, mint a CANAL+ Action – amely egy új televíziós csatorna a piacon –, ahol akciók, thrillerek, krimik, drámák, és saját gyártású CANAL+ Original tartalmak is megjelennek. A nézők olyan nagysikerű műsorokat találnak a kínálatban, mint az Ana de Armas főszereplésével készült Balerina, vagy a Polgárháború, de ott a CANAL+ megrendeléséré készült Őrszemek, mely a franciák válasza az Amerika Kapitányra, A szabadság hangja és Az arany is a kínálat része.
Az utóbbi egy rendkívül izgalmas széria, tele rejtéllyel, kalanddal és izgalommal. Már ez első rész egyből a cselekmény közepébe vág: hat fegyveres férfi 26 millió font értékű aranyat lop el a Brink's-Mat raktárából, és megpróbálja eladni azt. Brian Boyce főfelügyelő rendőri munkacsoportot állít fel a nyomozás lefolytatására. Ami nem életük legegyszerűbb ügye... A szabadság hangja pedig egy hihetetlen, de igaz történet egy volt kormányügynökról, aki veszélyes küldetésre indul, hogy több száz gyermeket megmentsen az emberkereskedőktől. A 2024-es év egyik legnagyobb meglepetése Jim Caviezel gyerekkereskedelem-ellenes krimi-drámája volt.
A prémium videótárakban elérhetőek a STUDIOCANAL, a FilmBox, a National Geographic, a BBC Earth, a History, az Epic Drama, a Nickelodeon és más szolgáltatók tartalmai.
A CANAL+ nemcsak sokszínű tartalmai, hanem rendkívül felhasználóbarát felülete miatt is könnyen a streaming-szolgáltatók élvonalába léphet. Bejelentkezés után akár csatornára és forgalmazóra szűrve is kereshetünk az elérhető tartalmak között, de 167 csatorna műsorai közül is válogathatunk, melyeket élőben is követhetünk. Sőt, a CANAL+ felületén egyedülállóan a visszajátszás is lehetséges, ha esetleg lemaradtunk volna kedvenc műsorunk kezdetéről. A kínálatban találunk kimondottan filmekre és sorozatokra specializálódott csatornákat is, mint a Sorozatklub vagy a Moziklub, a FilmBox, a FilmBox Stars, a FilmBox Family vagy az HBO. A sportok kedvelői is válogathatnak a Spíler1, Spíler 2, a Sport 1 és a Sport 2 közvetítései között, és a legkisebbek számára is elérhetőek a legnépszerűbb mesecsatornák, például a Cartoon Network, a Disney Channel, vagy a Nickelodeon. Ha a Saját listám fülre kattintunk, egy helyen megtalálhatjuk a videótárban a korábban elmentett kedvenc tartalmainkat, de nyomon követhetjük azokat a műsorokat is, amikhez emlékeztetőt állítottunk be.
