Ez lesz az új kedvenc streaming-szolgáltatónk: CANAL+ már itthon is

PUBLIKÁLÁS: 2025. december 08. 12:51
Decembertől már itthon is elérhető az új szolgáltatás. A CANAL+ lesz az új kedvencünk, régi klasszikusok és európai újdonságok is lesznek a kínálatban.

2025. december 1-jén a CANAL+ elindította streaming-szolgáltatását Magyarországon, s ezzel a Direct One műholdas és online TV márka átadta helyét az új, prémium, all-in-one szolgáltatásnak. December 1-jétől a magyar előfizetők egyetlen alkalmazásban élvezhetik az exkluzív tartalmakat, filmeket, eredeti sorozatokat, élő tévécsatornákat és sporteseményeket. 

Keanu Reeves John Wick szerepében a Balerina című akciófilmben.
Keanu Reeves is beköltözik a CANAL+ kínálatába (Fotó: Courtesy of Lionsgate)

CANAL+: mit nézhetünk a legújabb streaming-szolgáltatón? 

Az előfizetők kétféle csomag közül választhatnak, amelyek szinkronizált filmeket és sorozatokat, sportközvetítéseket, dokumentumfilmeket és gyerektartalmakat egyaránt kínálnak. Emellett elérhetők exkluzív csatornák is, mint a CANAL+ Action – amely egy új televíziós csatorna a piacon –, ahol akciók, thrillerek, krimik, drámák, és saját gyártású CANAL+ Original tartalmak is megjelennek. A nézők olyan nagysikerű műsorokat találnak a kínálatban, mint a Balerina, a Polgárháború, de a CANAL+ gyártású Őrszemek vagy a Határtalanul is elérhető. A prémium videótárakban elérhetőek a STUDIOCANAL, a FilmBox, a National Geographic, a BBC Earth, a History, az Epic Drama, a Nickelodeon és más szolgáltatók tartalmai. Az applikáció televízión, mobileszközön és számítógépen is elérhető, olyan funkciókkal, mint a visszajátszás vagy az újraindítás, hogy a felhasználók akkor és úgy nézhessék a tartalmakat, ahogyan szeretnék. A CANAL+ elsőként a 4iG Csoporttal lép partnerségre, hogy a One Magyarország Zrt. ügyfelei számára is elérhetővé tegye kifejezetten a partnerek számára fejlesztett applikációját, valamint az új, lineáris CANAL+ Action tévécsatornáját. A CANAL+ streaming-szolgáltatása mostantól Magyarországon is elérhető.  

A Canal+ streaming szolgáltató hivatalos logója.
A CANAL+ december 1-től már Magyarországon is elérhető (Fotó: CANAL+)

Régi és új kedvencek a CANAL+ kínálatában

Az új CANAL+ streaming-szolgáltatónál rendkívül széles kínálatból válogathatnak a film- és sorozatrajongók. Olyan klasszikusokat is nézhetünk, mint a Johnny Depp főszereplésével készült Rumnapló, vagy az Ivan Reitman rendezte 1984-es Szellemirtók, melyben Bill Murray és Dan Aykroyd küzdenek a másvilági lények ellen. A jól ismert mozi mellett lehetőségünk nyílik olyan filmeket és sorozatokat is streamelni, amiket eddig talán egyetlen szolgáltató kínálatában sem érhettünk el. A CANAL+ a többi szolgáltatóhoz hasonlóan saját gyártású tartalmakban is bővelkedik, például az Őrszemek című háborús sci-fi egészen izgalmasnak ígérkezik, amit mindenképpen azoknak tudunk ajánlani, akik oda voltak Ridley Scott Szárnyas fejvadászáért is. 

 

