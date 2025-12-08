Ez lesz az új kedvenc streaming-szolgáltatónk: CANAL+ már itthon is

2025. december 1-jén a CANAL+ elindította streaming-szolgáltatását Magyarországon, s ezzel a Direct One műholdas és online TV márka átadta helyét az új, prémium, all-in-one szolgáltatásnak. December 1-jétől a magyar előfizetők egyetlen alkalmazásban élvezhetik az exkluzív tartalmakat, filmeket, eredeti sorozatokat, élő tévécsatornákat és sporteseményeket.
Az előfizetők kétféle csomag közül választhatnak, amelyek szinkronizált filmeket és sorozatokat, sportközvetítéseket, dokumentumfilmeket és gyerektartalmakat egyaránt kínálnak. Emellett elérhetők exkluzív csatornák is, mint a CANAL+ Action – amely egy új televíziós csatorna a piacon –, ahol akciók, thrillerek, krimik, drámák, és saját gyártású CANAL+ Original tartalmak is megjelennek. A nézők olyan nagysikerű műsorokat találnak a kínálatban, mint a Balerina, a Polgárháború, de a CANAL+ gyártású Őrszemek vagy a Határtalanul is elérhető. A prémium videótárakban elérhetőek a STUDIOCANAL, a FilmBox, a National Geographic, a BBC Earth, a History, az Epic Drama, a Nickelodeon és más szolgáltatók tartalmai. Az applikáció televízión, mobileszközön és számítógépen is elérhető, olyan funkciókkal, mint a visszajátszás vagy az újraindítás, hogy a felhasználók akkor és úgy nézhessék a tartalmakat, ahogyan szeretnék. A CANAL+ elsőként a 4iG Csoporttal lép partnerségre, hogy a One Magyarország Zrt. ügyfelei számára is elérhetővé tegye kifejezetten a partnerek számára fejlesztett applikációját, valamint az új, lineáris CANAL+ Action tévécsatornáját. A CANAL+ streaming-szolgáltatása mostantól Magyarországon is elérhető.
Az új CANAL+ streaming-szolgáltatónál rendkívül széles kínálatból válogathatnak a film- és sorozatrajongók. Olyan klasszikusokat is nézhetünk, mint a Johnny Depp főszereplésével készült Rumnapló, vagy az Ivan Reitman rendezte 1984-es Szellemirtók, melyben Bill Murray és Dan Aykroyd küzdenek a másvilági lények ellen. A jól ismert mozi mellett lehetőségünk nyílik olyan filmeket és sorozatokat is streamelni, amiket eddig talán egyetlen szolgáltató kínálatában sem érhettünk el. A CANAL+ a többi szolgáltatóhoz hasonlóan saját gyártású tartalmakban is bővelkedik, például az Őrszemek című háborús sci-fi egészen izgalmasnak ígérkezik, amit mindenképpen azoknak tudunk ajánlani, akik oda voltak Ridley Scott Szárnyas fejvadászáért is.
