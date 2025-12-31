Brigitte BardotTisza-Adó14. havi nyugdíjHáborúellenes Gyűlés
Megérkezett az Őrszemek, a franciák válasza az Amerika kapitányra

CANAL +
PUBLIKÁLÁS: 2025. december 31. 10:15
sci-fi sorozatháborús film
A CANAL+ hozza el nekünk az új kedvenc sorozatunkat. Már elérhető az Őrszemek első évada, sci-fi fanoknak kötelező!

Bár a képregény-feldolgozások és a sci-fi Hollywood terepe, most mégis egy francia sorozat hódítja meg a nézőket. A CANAL+ kínálatába megérkezett az Őrszemek című széria, amit kár lenne kihagynia bárkinek, aki imádja a háborús alkotásokat és a sci-fiket. 

Az Őrszemek sorozat főhősei.
Az Őrszemek sorozatról egyszerre jut eszünkbe a Marvel szuperhős-univerzuma és a Szárnyas fejvadász (Fotó: Caroline Dubois)

Be kell vallani, az európai filmgyártás nem arról híres, hogy nagy volumenű sci-fikkel ajándékozza meg a film és tévénézőket. De most itt a CANAL+ streaming-szolgáltató Les Sentinelles - Őrszemek című háborús sci-fi sorozata, ami feladja a leckét a hollywoodi konkurenseknek. Lehet, hogy az Őrszemek lesz a 2026-os év új kedvenc sorozata? 

Őrszemek: Új kedvencet hozhat az új streaming-szolgáltató CANAL+?   

Az Őrszemek című francia széria alkotói, Guillaume Lemans, Xabi Molia, és Raphaëlle Richet a sci-fi és a háborús műfaj kedvelőinek valódi csemegét raktak össze, ebben segítségükre volt az Édouard Salier-Thierry Poiraud rendezőpáros is. Az alkotócsapat valószínűleg merített a Marvel Amerika kapitányából, Ridley Scott Szárnyas fejvadászának alapkoncepciójából, de a harctéri kezdőjelenetben lelki szemeink előtt megjelenhet az Oscar-díjat is nyert 1917 című Sam Mendes rendezés is. Ez ne riasszon el senkit, az Őrszemek ugyanis nem holmi olcsó másolat, hanem igazán eredeti és érdekfeszítő történet. A széria első évada szeptemberben debütált, az első részek elérhetők a hazánkba frissen érkezett CANAL+ streaming-szolgáltató kínálatában.

Az Őrszemek sorozat főszereplő katonái.
Az Őrszemek egyszerre ötvözi a háborús filmek és a sci-fi műfaját (Fotó: Caroline Dubois)

Miről szól az Őrszemek sorozat?  

Az Őrszemek Xavier Dorison és Enrique Breccia képregényei alapján készült. A történet az első világháború alatt játszódik, és a háború emberekre gyakorolt hatását, a technológia etikai kérdéseit feszegeti meglehetősen sötét atmoszférába csomagolva. Főhősünk, Gabrielle, akit Louis Peres alakít, életveszélyes sérüléseket szenved a német-francia harctéren az első világháború vészterhes napjaiban. Az arrasi hadikórházba kerül, ahol fájdalmas lábadozása alatt egy éjszaka megjelenik az ágya mellett egy titokzatos kutatócsapat. Előkerül egy ismeretlen eredetű fecskendő, majd a férfit átszállítják Párizsba, egy titkos laboratóriumba, ahol kiderül, hogy a megfelelőnek talált alanyokból egy Dyxenal nevezetű szérum segítségével szuperkatonákat csinálnak. Időközben megismerkedünk a Báróval, aki egy bordélyházat üzemeltet Párizs rosszhírű negyedében, és egy különleges képességekkel megáldott lány, az Aurore Broutin által alakított Roxanne is a tulajdonát képezi, aki rendkívül fontosnak bizonyul a cselekmény alakulásának szempontjából. Az évad első epizódjában máris pattanásig feszülhetnek az idegeink, mert nemcsak a Gabrielle-en végrehajtott kísérletnek lehetünk szemtanúi, hanem egy véres rajtaütésnek is. Az Őrszemek szériát ajánljuk a háborús filmek és sorozatok rajongóinak, de azok is kedvüket lelhetik benne, akik a tudományos-fantasztikus mozik rajongói. 

Louis Peres francia színész az Őrszemek című sorozatban.
Louis Peres alakítja az Őrszemek főhősét, Gabrielle-t (Fotó: Caroline Dubois)

Hollywoodi látvány egyenesen Európából 

A sorozat nemcsak mondanivalóban és történetben veszi fel a versenyt a nagy amerikai stúdiók produkcióival, hanem a látvány terén is. Az Őrszemek vizuális effektusai, díszletei, jelmezei, kellékei mind hibátlanok, legyen szó az első világháború időszakát bemutató jelenetekről, vagy akár a szuperkatonák és a többi futurisztikus elem megvalósításáról. Szóval megéri időt szánni az Őrszemekre, mi már alig várjuk a további részeket a CANAL+ kínálatában. 

 

