Megérkezett az Őrszemek, a franciák válasza az Amerika kapitányra

Bár a képregény-feldolgozások és a sci-fi Hollywood terepe, most mégis egy francia sorozat hódítja meg a nézőket. A CANAL+ kínálatába megérkezett az Őrszemek című széria, amit kár lenne kihagynia bárkinek, aki imádja a háborús alkotásokat és a sci-fiket.

Az Őrszemek sorozatról egyszerre jut eszünkbe a Marvel szuperhős-univerzuma és a Szárnyas fejvadász (Fotó: Caroline Dubois)

Be kell vallani, az európai filmgyártás nem arról híres, hogy nagy volumenű sci-fikkel ajándékozza meg a film és tévénézőket. De most itt a CANAL+ streaming-szolgáltató Les Sentinelles - Őrszemek című háborús sci-fi sorozata, ami feladja a leckét a hollywoodi konkurenseknek. Lehet, hogy az Őrszemek lesz a 2026-os év új kedvenc sorozata?

Őrszemek: Új kedvencet hozhat az új streaming-szolgáltató CANAL+?

Az Őrszemek című francia széria alkotói, Guillaume Lemans, Xabi Molia, és Raphaëlle Richet a sci-fi és a háborús műfaj kedvelőinek valódi csemegét raktak össze, ebben segítségükre volt az Édouard Salier-Thierry Poiraud rendezőpáros is. Az alkotócsapat valószínűleg merített a Marvel Amerika kapitányából, Ridley Scott Szárnyas fejvadászának alapkoncepciójából, de a harctéri kezdőjelenetben lelki szemeink előtt megjelenhet az Oscar-díjat is nyert 1917 című Sam Mendes rendezés is. Ez ne riasszon el senkit, az Őrszemek ugyanis nem holmi olcsó másolat, hanem igazán eredeti és érdekfeszítő történet. A széria első évada szeptemberben debütált, az első részek elérhetők a hazánkba frissen érkezett CANAL+ streaming-szolgáltató kínálatában.

Az Őrszemek egyszerre ötvözi a háborús filmek és a sci-fi műfaját (Fotó: Caroline Dubois)

Miről szól az Őrszemek sorozat?

Az Őrszemek Xavier Dorison és Enrique Breccia képregényei alapján készült. A történet az első világháború alatt játszódik, és a háború emberekre gyakorolt hatását, a technológia etikai kérdéseit feszegeti meglehetősen sötét atmoszférába csomagolva. Főhősünk, Gabrielle, akit Louis Peres alakít, életveszélyes sérüléseket szenved a német-francia harctéren az első világháború vészterhes napjaiban. Az arrasi hadikórházba kerül, ahol fájdalmas lábadozása alatt egy éjszaka megjelenik az ágya mellett egy titokzatos kutatócsapat. Előkerül egy ismeretlen eredetű fecskendő, majd a férfit átszállítják Párizsba, egy titkos laboratóriumba, ahol kiderül, hogy a megfelelőnek talált alanyokból egy Dyxenal nevezetű szérum segítségével szuperkatonákat csinálnak. Időközben megismerkedünk a Báróval, aki egy bordélyházat üzemeltet Párizs rosszhírű negyedében, és egy különleges képességekkel megáldott lány, az Aurore Broutin által alakított Roxanne is a tulajdonát képezi, aki rendkívül fontosnak bizonyul a cselekmény alakulásának szempontjából. Az évad első epizódjában máris pattanásig feszülhetnek az idegeink, mert nemcsak a Gabrielle-en végrehajtott kísérletnek lehetünk szemtanúi, hanem egy véres rajtaütésnek is. Az Őrszemek szériát ajánljuk a háborús filmek és sorozatok rajongóinak, de azok is kedvüket lelhetik benne, akik a tudományos-fantasztikus mozik rajongói.