Mindenki szeretne úgy kinézni 60 évesen, ahogy Robert Downey Jr. – Fotó

Épp csak lezárult a Marvel-univerzum ötödik fázisa a nemrégiben megjelent menthetetlen Mennydörgők*-kel, máris úton van a következő nagyszabású projekt, mellyel minden reménység szerint a képregényfilmgyár visszatér a siker mezsgyéjére, amihez a Végjáték óta nem találja a visszautat. A Bosszúállók: Ítéletnapról napról napra egyre több minden lehet tudni. Például azt, hogy irgalmatlan mennyiségű sztárszínész tér vissza régi, közkedvelt szerepéhez, köztük Chris Hemsworth, Sir Ian McKellen, Florence Pugh vagy az idén nyáron a Fantasztikus 4-es: Első lépésekkel a képregényvilágban debütáló Pedro Pascal is, de a neveket reggelig lehetne sorolni. A legnagyobb visszatérő viszont egyértelműen az a Robert Downey Jr., aki korábban több mint 10 éven keresztül öltötte magára Vasember páncélját, most azonban mégis egy rosszfiút, Doctor Doomot fogja eljátszani.

Robert Downey Jr. már a 2008-ban megjelent első Vasember-filmre is alaposan kipattintotta magát (Fotó: Photo Credit: Zade Rosenthal)

Robert Downey Jr. nem nasizgat a forgatási szünetekben

Az Oppenheimerben nyújtott alakításáért 2024-ben Oscar-díjat kapó színészről tegnap a saját Instagram-oldalára került fel egy fotó, melyen az látható, hogy a forgatási szünetben erőt gyűjtő Robert Downey Jr. még mindig remek kondiban van. Ugyan némileg kitömött izomruhát visel, de jól kivehető, hogy a ruházat egy kiválóan karbantartott testet takar, így biztos, hogy az egykori Tony Stark nem pocakos gonosztevőként fog szembeszállni a vásznon a Bosszúállókkal. A megvillantott bicepsz mellett még kollégája, Sólyomszemet több ízben megtestesítő Jeremy Renner frissen megjelent My next breath című memoirja is megjelenik, mely a színész súlyos balesetének történtét is elmeséli. Downey Jr. pedig nem győzi dicsérni színésztársa és jó barátja írását a posztban:

[Jeremy] Renner könyvét olvasva rögtön erőre kaptam. Micsoda út vezet a bölcsesség felé. Nagyon tanulságos, kötelező olvasmány!

- olvasható a bejegyzésben.

A projekt kapcsán a rajongói körökben egyébként továbbra is megannyi felgyülemlett kérdés van (például, hogy Doctor Doom egy Vasember-variáns lesz-e vagy sem), ám még szűk egy évet kell várni a képregénymozik szerelmeseinek, mivel a Bosszúállók: Ítéletnap majd csak 2026. május 1-én kerül a mozikba, melyt egy évvel később a Bosszúállók: Titkos háborúk fog követni. Az viszont már most biztosra vehető, hogy mindkét maratoni szuperhős-moziban központi szerep jut majd az izomruha alatt is remek formának örvendő Robert Downey Jr.-nak.