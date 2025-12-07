Vérlázító! Ócska trükkökkel rajongók millióit verik át az interneten

Aligha lehetne vitatkozni azon, melyik produkcióhoz köthető a 2026-os év legjobban várt filmje díj. Hiába van tele olyan ígéretes projektekkel a jövő évi programnaptár mint a Christopher Nolan-filmek sztárparádéval készülő következő darabja, az Odüsszeia, a Tom Hollandot kórházba juttató Pókember 4, az Anne Hathawayre ismét luxusmárkákba öltöztető Az ördög Pradát visel 2. vagy a hazánkban forgatott Dűne 3., a mozinézők figyelme mégis 2026. december 17-re szegeződik, mikor eddig sosem látott méretű szuperhős-felhozatal zúdul a vászonra a Bosszúállók: Ítéletnap által. A Robert Downey Jr-t némi star warsos áthallással a „sötét oldalra” átállító képregénymozi körül már most óriási a felhajtás, pedig szinte még semmit sem tudni róla. Többen pedig pont ezt a tudatlanságot használják ki, és verik át fanok millióit a neten.

A Robert Downey-filmek következő nagy dobásában, a Bosszúállók: Ítéletnapban RDJ átáll a rosszfiúk közé (Fotó: Instagram)

Kamu Bosszúállókkal ejtik át a rajongókat a weben

Azt, hogy a mesterséges intelligenciával kapcsolatban hányan fejezték ki már fenntartásaikat Hollywoodban, most nem kell kifejtenünk, hiszen korábban ezt már többször megtettük. A technológia eme vívmánya alapjaiban írhatja át rövid időn belül a filmgyártás alapszabályait, és törhet borsot mind a filmesek, mind a rajongók orra alá. A Marvel háza táján is ez történik éppen, ugyanis a netet ellepték a balhés forgatást záró Bosszúállók: Ítéletnap teljesen igazinak tűnő, ám mégis MI által generált, korántsem valódi promóciós anyagai.

A Bosszúállók: Ítéletnap forgatásáról szinte minden nap kerülnek fel hamis, MI által generált képek az internetre (Fotó: TikTok)

Forgatási fotók, kulisszák mögötti képek sokaságával van tele a közösségi média, melyeken épp a sokat pletykált Hugh Jackman és Tobey Maguire bohóckodnak, vagy olyan előzetesek pörögnek egymás után a TikTokon, melyeken Robert Downey Jr. Doktor Doomja könnyűszerrel elintézi az előző Bosszúállók-filmek főgonoszát, Thanost, vagy egy jelenetben látható Benedict Cumberbatch, Patrick Stewart és Tom Hiddleston is.

És bár mindezen izgalmaknak már a felétől is az összes rajongó rögtön eldobná a popcornos dobozát, ha valóban igaz lenne, ám ez közel sincs így. Hamarosan azonban kiderül, mégis mire számíthatunk.