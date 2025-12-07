Tisza-AdóSztárban Sztár All Stars14. havi nyugdíjHáborúellenes Gyűlés
Vérlázító! Ócska trükkökkel rajongók millióit verik át az interneten

mesterséges intelligencia
PUBLIKÁLÁS: 2025. december 07. 19:50
BosszúállókMarvelRobert Downey Jr.előzetes
Hamarosan fennállása legnehezebb feladata elé néz a népszerű szuperhős-csapat. A Bosszúállóknak ugyanis a rosszfiúvá váló Robert Downey Jr-ral szemben kell felvenniük a kesztyűt, a rajongók pedig már alig várják, hogy ezt láthassák. Nemrég az is kiderült, mikor kapunk először egy kis ízelítőt a világraszóló ütközetből, ám aligha ez érdekli most a feldühödött fanatikusokat.
Örökös-Tóth Lajos
Aligha lehetne vitatkozni azon, melyik produkcióhoz köthető a 2026-os év legjobban várt filmje díj. Hiába van tele olyan ígéretes projektekkel a jövő évi programnaptár mint a Christopher Nolan-filmek sztárparádéval készülő következő darabja, az Odüsszeia, a Tom Hollandot kórházba juttató Pókember 4, az Anne Hathawayre ismét luxusmárkákba öltöztető Az ördög Pradát visel 2. vagy a hazánkban forgatott Dűne 3., a mozinézők figyelme mégis 2026. december 17-re szegeződik, mikor eddig sosem látott méretű szuperhős-felhozatal zúdul a vászonra a Bosszúállók: Ítéletnap által. A Robert Downey Jr-t némi star warsos áthallással a „sötét oldalra” átállító képregénymozi körül már most óriási a felhajtás, pedig szinte még semmit sem tudni róla. Többen pedig pont ezt a tudatlanságot használják ki, és verik át fanok millióit a neten.

Bosszúállók: Ítéletnap RObert Downey Jr
A Robert Downey-filmek következő nagy dobásában, a Bosszúállók: Ítéletnapban RDJ átáll a rosszfiúk közé (Fotó: Instagram)

Kamu Bosszúállókkal ejtik át a rajongókat a weben

Azt, hogy a mesterséges intelligenciával kapcsolatban hányan fejezték ki már fenntartásaikat Hollywoodban, most nem kell kifejtenünk, hiszen korábban ezt már többször megtettük. A technológia eme vívmánya alapjaiban írhatja át rövid időn belül a filmgyártás alapszabályait, és törhet borsot mind a filmesek, mind a rajongók orra alá. A Marvel háza táján is ez történik éppen, ugyanis a netet ellepték a balhés forgatást záró Bosszúállók: Ítéletnap teljesen igazinak tűnő, ám mégis MI által generált, korántsem valódi promóciós anyagai.

A Bosszúállók: Ítéletnap forgatásáról szinte minden nap kerülnek fel hamis, MI által generált képek az internetre (Fotó: TikTok)

Forgatási fotók, kulisszák mögötti képek sokaságával van tele a közösségi média, melyeken épp a sokat pletykált Hugh Jackman és Tobey Maguire bohóckodnak, vagy olyan előzetesek pörögnek egymás után a TikTokon, melyeken Robert Downey Jr. Doktor Doomja könnyűszerrel elintézi az előző Bosszúállók-filmek főgonoszát, Thanost, vagy egy jelenetben látható Benedict Cumberbatch, Patrick Stewart és Tom Hiddleston is.

@bennybandz.entertainment

Avengers: Doomsday - AI Teaser Trailer (2026) | Meeting Doom

♬ original sound - BennyBandz Entertainment

És bár mindezen izgalmaknak már a felétől is az összes rajongó rögtön eldobná a popcornos dobozát, ha valóban igaz lenne, ám ez közel sincs így. Hamarosan azonban kiderül, mégis mire számíthatunk.

De akkor mégis mikor láthatjuk az igazit?

Mikor 1998 őszén bemutatták Brad Pitt Ha eljön Joe Black című romantikus filmjét, sokan csak azért váltottak jegyet a legközelebbi mozi kasszájánál, hogy láthassák a Star Wars I. rész – Baljós árnyak előzetesét, majd a trailer végeztével távoztak a teremből.

A Bosszúállók fanatikusai így fordulnak majd vissza a moziteremben ülve, ha valaki beszélni mer mögöttük az Ítéletnap trailerének vetítése alatt 
(Fotó: YouTube)

Valami hasonlót élhet majd át a jelenleg a Terminátor 7. részén dolgozó James Cameron is, aki e hónapban küldi mozikba az Avatar: Tűz és Hamut. A fáma ugyanis úgy szól, hogy a december 18-án debütáló harmadik Avatar-sztori vetítései előtt láthatjuk majd a Bosszúállók: Ítéletnap első, valódi trailerét. A pletykák szerint a kedvcsináló rekord rövid, alig több mint egy perc lesz, viszont a rajongók végre fellélegezhetnek, mert amit látni fognak, az végre igaznak bizonyul majd.

 

