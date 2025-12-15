Négy részben mutatkozhat be a Bosszúállók: Ítéletnap

Úgy tűnik, a Marvel Studios nem mindennapi módon készíti elő a Bosszúállók: Ítéletnap bemutatását. A legfrissebb értesülések szerint a várva várt szuperhősfilm nem egyetlen előzetessel debütálhat, hanem több, egymást követő teaser formájában.

Így érkezhet a Bosszúállók: Ítéletnap? / Fotó: Photo12 via AFP / AFP

Bosszúállók: Ítéletnap - az utóbbi évek egyik legvártabb filmje

Beszámolók alapján a Marvel különálló előzeteseket tervez, amelyek a hamarosan érkező Avatar: Tűz és hamu vetítései előtt jelenhetnek meg. Korábban arról szóltak a hírek, hogy egy hagyományos trailer készül, hasonlóan ahhoz, ahogy az Odüsszeiai előzetese a Jurassic World: Újjászületés előtt futott, ám a legújabb információk szerint ennél többről van szó.

Daniel Richtman filmes újságíró szerint összesen négy teaser készülhet, amelyeket heti bontásban mutatnának be. Az értesülést később a Hollywood Reporter is megerősítette: a forrásaik szerint minden héten új előzetes érkezne – az első héten az első trailer, majd ezt követően további három - írja a Gizmodo.

A stúdió egyelőre nem kommentálta hivatalosan az információkat. Sem a Hollywood Reporter, sem az io9 megkeresésére nem érkezett válasz a Disney részéről a cikk megjelenéséig.

A rajongók egyébként már most azt találgatják, mi indokolhatja a négy különálló előzetest. Az egyik lehetséges magyarázat, hogy Robert Downey Jr. a filmben Fátum Doktor szerepében tér vissza, aki a Fantasztikus Négyes egyik legismertebb ellenfele – így a négyes szám akár erre is utalhat. Egy másik elmélet szerint a teaserek a film négy meghatározó csapatára fókuszálhatnak: nemcsak a Fantasztikus Négyesre, hanem Amerika Kapitány Bosszúállóira, az Új Bosszúállókra, valamint a visszatérő X-Men csapatára is. Elképzelhető, hogy mindegyik előzetes egy-egy csapatot állít majd a középpontba, Fátum Doktor jelenlétével összekötve őket.

A Bosszúállók: Ítéletnap bemutatóját 2026. december 18-ára tűzték ki. A Marvel a következő időszakban várhatóan további részleteket is megoszt a filmmel és annak előzeteseivel kapcsolatban.