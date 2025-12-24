Bruce Willis felesége kegyetlen őszinteséggel vallott karácsonyukról: "Az ünnepi gyász váratlan módokon jelenhet meg"

Habár a karácsony a szeretteinkkel való kikapcsolódásról, találkozásról szól, sokak számára nehéz az ünnep. Így van ezzel Emma Heming Willis, aki férje Bruce Willis gyógyíthatatlan betegsége miatt immáron évek óta máshogy ünnepel, mint korábban. Erről a Die Hard-filmek sztárjának a felesége saját weboldalon publikált egy irományt, melyben kiemelte: az ünnepeknek meg van az a sajátossága, hogy tükröt tart elénk arról kik voltunk, kik vagyunk most és amit elképzelnek rólunk.

Bruce Willis és családja számára megváltozott a karácsony. / Fotó: Diego Corredor

Mint ismert Bruce Willist 2023-ban diagnosztizálták frontotemporális demenciával, ami miatt annyira leépült, hogy szinte már beszélni sem tud és szinte mindent elfelejtett, ami miatt 0-24 órás ápolásra van szüksége.

Amikor demenciával élő emberről gondoskodsz, ez a tükröződés különösen fájdalmas lehet. Azok a hagyományok, amelyek korábban maguktól értetődőnek tűntek, most tervezést igényelnek. Rengeteg tervezést. Azok a pillanatok, amelyek egykor tiszta örömet hoztak, ma gyakran a gyász szövevényes hálójában érkeznek meg. Ezt azért tudom, mert én magam is ezt élem

- írta hozzátéve, teljesen rendben van „gyászolni azt, amit elveszítettünk”.

Megtanultam, hogy az ünnepek nem tűnnek el akkor sem, ha a demencia belép az életedbe csak megváltoznak. Számomra az ünnepek tele vannak emlékekkel arról, hogy Bruce volt mindennek a középpontjában. Imádta ezt az időszakot. Az energiát, a családi együttléteket, a hagyományokat. Ő sütötte a palacsintát, ő volt az, aki kivitte a gyerekeket a hóba, és ő volt az a biztos jelenlét, aki végigjárta a házat, ahogy telt a nap. Megnyugtató volt a rutin, az a tudat, hogy pontosan tudtam, hogyan fog alakulni a nap. Különösen, mert én a megszokások embere vagyok

- részletezte kiemelve, ezek az emlékek nem törlődnek a jelen miatt, hiszen továbbra is ezek hoznak számára örömet, még ha keserédeset is.

Az ünnepi gyász váratlan módokon jelenhet meg. Előbukkanhat, amikor elővesszük a díszeket a tárolóból, ajándékot csomagolunk, vagy meghallunk egy ismerős dalt. Meglephet egy zsúfolt szobában, vagy egy csendes pillanatban, amikor mindenki más már lefeküdt

- közölte és végül bevallott, habár természetesen nem haragszik a férjére a betegsége miatt, néha akaratlanul szidja őt, amikor olyan feladatokkal szembesült, amit korábban Bruce csinált számukra, írja az UNILAD.