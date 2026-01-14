"Ennyi idő után is? Örökké" – 10 éve vesztettük el Alan Rickmant: pokoliak voltak az utolsó napjai

Szinte hihetetlen, hogy már ennyi idő eltelt, de a hiánya még mindig betölthetetlen űrként tátong a filmvilágban. Alan Rickman 10 évvel ezelőtt, 2016. január 14-én hunyt el. Karrierjét a színpadon kezdte, a filmek világába a Die Hard Hans Grubereként lépett be és nyújtott felejthetetlen alakítást, de természetesen a legtöbben a Harry Potter-filmek Piton professzoraként ismerik.

Alan Rickman Die Hardban nyújtott alakítása rögtön világsztárrá tette (Fotó: Moviestore)

Alan Rickman betegsége és halálának körülményei mindenkit sokkoltak

2016 elején mindenkit megrázott Alan Rickman hirtelen halálhíre. A színész még 2015-ben egy kisebb sztrókot kapott, ekkor fedezték fel orvosai a hasnyálmirigyrákot, mely az egyik, ha nem a legkegyetlenebb és leggyorsabb lefolyású daganatos megbetegedés. Ritkán jár észrevehető tünetekkel, általában mire a beteg észreveszi, hogy valami nincs rendben, már szinte semmi esély a túlélésre. Alan Rickman esetében a szerencsétlen sztrókos esete szerencsésebb helyzetbe fordult, mert így az orvosai az átlagnál előbb felfedezték a rákot. A diagnózist csak családjával és legközelebbi barátaival osztotta meg, így a 2016 januárjában érkező halálhíre mindenkit sokkolt. A diagnózis után nagyjából fél évvel győzte le a gyilkos kór. Barátai és kollégái megható sorokkal tisztelegtek a Golden Globe-díjas színész emléke előtt.

“Alan Rickman az egyik legnagyobb színész, akivel valaha dolgozhattam. Emellett az egyik leghűségesebb és legtámogatóbb ember, akivel a filmszakmában találkoztam. Színészként ő volt az egyik első felnőtt a Harry Potterben, aki kollégaként és nem gyerekként kezelt. A színpadok és forgatási helyszínek most mind egy kicsit szegényebbek lettek egy zseniális színésszel és emberrel.” – írta Daniel Radcliffe, aki Harry Potter szerepét alakította a Harry Potter-filmekben.

Perselus Piton szerepében örökre beírta magát a filmtörténetbe (Fotó: KPA Honorar & Belege)

Alan Rickman filmjei

Alan Rickman a színpadon kezdte karrierjét, viszonylag kései érésű színész, már 26 éves volt, amikor elkezdett a színház világa iránt érdeklődni. Amerikai debütálása a Broadway Veszedelmes viszonyok darabjában érkezett el, melyben Valmont szerepét alakította, amiért Tony-díjra jelölték.