"Ennyi idő után is? Örökké" – 10 éve vesztettük el Alan Rickmant: pokoliak voltak az utolsó napjai

Szinte hihetetlen, hogy már ennyi idő eltelt, de a hiánya még mindig betölthetetlen űrként tátong a filmvilágban. Alan Rickman 10 évvel ezelőtt, 2016. január 14-én hunyt el. Karrierjét a színpadon kezdte, a filmek világába a Die Hard Hans Grubereként lépett be és nyújtott felejthetetlen alakítást, de természetesen a legtöbben a Harry Potter-filmek Piton professzoraként ismerik.
2016 elején mindenkit megrázott Alan Rickman hirtelen halálhíre. A színész még 2015-ben egy kisebb sztrókot kapott, ekkor fedezték fel orvosai a hasnyálmirigyrákot, mely az egyik, ha nem a legkegyetlenebb és leggyorsabb lefolyású daganatos megbetegedés. Ritkán jár észrevehető tünetekkel, általában mire a beteg észreveszi, hogy valami nincs rendben, már szinte semmi esély a túlélésre. Alan Rickman esetében a szerencsétlen sztrókos esete szerencsésebb helyzetbe fordult, mert így az orvosai az átlagnál előbb felfedezték a rákot. A diagnózist csak családjával és legközelebbi barátaival osztotta meg, így a 2016 januárjában érkező halálhíre mindenkit sokkolt. A diagnózis után nagyjából fél évvel győzte le a gyilkos kór. Barátai és kollégái megható sorokkal tisztelegtek a Golden Globe-díjas színész emléke előtt.
“Alan Rickman az egyik legnagyobb színész, akivel valaha dolgozhattam. Emellett az egyik leghűségesebb és legtámogatóbb ember, akivel a filmszakmában találkoztam. Színészként ő volt az egyik első felnőtt a Harry Potterben, aki kollégaként és nem gyerekként kezelt. A színpadok és forgatási helyszínek most mind egy kicsit szegényebbek lettek egy zseniális színésszel és emberrel.” – írta Daniel Radcliffe, aki Harry Potter szerepét alakította a Harry Potter-filmekben.
Alan Rickman a színpadon kezdte karrierjét, viszonylag kései érésű színész, már 26 éves volt, amikor elkezdett a színház világa iránt érdeklődni. Amerikai debütálása a Broadway Veszedelmes viszonyok darabjában érkezett el, melyben Valmont szerepét alakította, amiért Tony-díjra jelölték.
Miután a darab filmváltozatában John Malkovich elhappolta előle a lehetőséget, elvállalta a Bruce Willis által alakított McLane ősellensége, Hans Gruber szerepét a Die Hard-Drágán add az életed! című moziban. Gruber megformálásával örökre beírta magát a filmtörténetbe és kitaposta az utat az őt követő filmes nagyvárosi főgonoszoknak, akik mind merítettek valamit Rickman kivételes alakításából. Sokak szemében a tökéletes filmes gonosz megtestesítője volt, pedig kipróbálta magát egészen más műfajokban is.
A Sweeney Todd-A Fleet Street démoni borbélya című Tim Burton rendezésben énekhangját is megcsillogtatta, de alakított vígjátékszerepet is például a Galaxis útikalauz stopposoknak és a CBGB című mozikban, illetve romantikusabb énjét is elővette a Szívből, igazán Jamie-jeként. 2001-ben a fiatalabb közönség is megismerte és örökre szívébe zárta a nevét a J.K. Rowling könyvei alapján készült Harry Potter-filmekben. Perselus Piton megosztó karaktere a széria 8 alkotásán át elkísért minket, a Harry Potter és a bölcsek kövében még egyértelmű ellenszenv övezte, azonban a Harry Potter és a halál ereklyéi második részének végére sokkal jobban megismertük Piton motivációit és háttértörténetét, így a szívünk szakadt meg, amikor a Ralph Fiennes által alakított Voldemort nagyúr végzett vele.
