KincsvadászokExatlon
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
8°C Székesfehérvár

Béla névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Erre nem számított: Átverték Dibusz Dénest, de ő nevetett a végén

Fradi
PUBLIKÁLÁS: 2026. április 23. 05:15
ETO FCMagyar Kupa
Korábbi csapattársának ugyan sikerült átvernie a Dibusz Dénest. Zeljko Gavric viszont a kapufára panenkázta a mindent eldöntő tizenegyest az FTC-ETO Magyar Kupa-elődöntő végén.
B.
A szerző cikkei

Drámai tizenegyespárbaj döntötte el a szerda esti FTC-ETO Magyar Kupa-elődöntőt, miután a csapatok 2-2-es döntetlent játszottak a rendes játékidőben, majd a hosszabbításban sem jutottak dűlőre. Az utolsó büntetőrúgásnál Zeljko Gavric ugyan elküldte a másik irányba korábbi csapattársát, Dibusz Dénes kapust, de aztán a kapufára panenkázta a labdát. Ezzel pedig a Fradi jutott a kupadöntőbe.

Fotó: Adam Pretty

Mindig benne van a fejemben egy ilyen büntetőpárbaj során, hogy senki nem rúgja középre. Aztán ahogy megy előre a párbaj, jön egy gondolat, hogy egyszer valaki mégiscsak megpróbálja. Erre viszont nem számítottam. A rúgások előtt beszéltük, hogy amikor nálunk játszott, hova rúgta a tizenegyest, és engem sikerült átvernie

– nyilatkozta a mérkőzés után az M4 Sport kamerája előtt Dibusz Dénes, aki bár a másik irányba vetődött, Gavric a kapufára panenkázta a tizenegyest. A párbajban egyébként Vitális Milán, Benbouali, Abu Fani és Joseph is hibáztak.

A Ferencváros kapusa elárulta, felkészültek a győri labdarúgók a tizenegyeseiből. Sőt, a párbaj során meg volt beszélve a szakmai stáb tagjaival, hogy felemelik azt a kezüket, amelyik oldalra várható egy-egy rúgás.

Elég hosszúra nyújtottuk ezt az estét. Volt egy ilyen is bennünk, hogy szeretnénk lefárasztani a győrieket a DVSC elleni bajnoki előtt, de viccet félretéve a továbbjutást lebegett a szemünk előtt

– fogalmazott Dibusz Dénes.

A Fradi ellenfele majd a ZTE lesz a május 9-i Magyar Kupa-döntőben.

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
