Erre nem számított: Átverték Dibusz Dénest, de ő nevetett a végén

Drámai tizenegyespárbaj döntötte el a szerda esti FTC-ETO Magyar Kupa-elődöntőt, miután a csapatok 2-2-es döntetlent játszottak a rendes játékidőben, majd a hosszabbításban sem jutottak dűlőre. Az utolsó büntetőrúgásnál Zeljko Gavric ugyan elküldte a másik irányba korábbi csapattársát, Dibusz Dénes kapust, de aztán a kapufára panenkázta a labdát. Ezzel pedig a Fradi jutott a kupadöntőbe.

Dibusz Dénest hiába tudta átvertni Zeljko Gavric, a kapufára panenkázta a tizenegyest az FTC-ETO Magyar Kupa-elődöntő végén

FTC-ETO: Dibusz Dénes a tizenegyespárbajról

Mindig benne van a fejemben egy ilyen büntetőpárbaj során, hogy senki nem rúgja középre. Aztán ahogy megy előre a párbaj, jön egy gondolat, hogy egyszer valaki mégiscsak megpróbálja. Erre viszont nem számítottam. A rúgások előtt beszéltük, hogy amikor nálunk játszott, hova rúgta a tizenegyest, és engem sikerült átvernie

– nyilatkozta a mérkőzés után az M4 Sport kamerája előtt Dibusz Dénes, aki bár a másik irányba vetődött, Gavric a kapufára panenkázta a tizenegyest. A párbajban egyébként Vitális Milán, Benbouali, Abu Fani és Joseph is hibáztak.

A Ferencváros kapusa elárulta, felkészültek a győri labdarúgók a tizenegyeseiből. Sőt, a párbaj során meg volt beszélve a szakmai stáb tagjaival, hogy felemelik azt a kezüket, amelyik oldalra várható egy-egy rúgás.

Elég hosszúra nyújtottuk ezt az estét. Volt egy ilyen is bennünk, hogy szeretnénk lefárasztani a győrieket a DVSC elleni bajnoki előtt, de viccet félretéve a továbbjutást lebegett a szemünk előtt

– fogalmazott Dibusz Dénes.

A Fradi ellenfele majd a ZTE lesz a május 9-i Magyar Kupa-döntőben.