Hátborzongató, mi hagyta el a nyugdíjas sofőr száját, miután halálra gázolt egy vétlen gyalogost

Megrázó beszámoló került nyilvánosságra az Avon and Somerset rendőrségtől, amelyen Fiona Hodge sofőr első megszólalása hallható azokról az eseményekről, amelyek a Donna Crossmant érintő ütközéshez vezettek, aki éppen az Ashton Gate stadion felé sétált Bristolban.
A 69 éves Fiona Hodge azt mondta a rendőröknek, hogy „egy nagyon csúnya balesetben” volt érintett, de „nem tudja, miért veszítette el a koncentrációját”. Hodge elütötte az 53 éves Donna Crossmant, aki a becsapódás következtében lezuhant egy hídról a bristoli A370-es Brunel Way úton.
Crossman barátaival együtt sétált egy Take That koncertre az Ashton Gate stadionhoz, amikor Hodge piros Citroënjével felhajtott a járdára. A nő a sérüléseibe másnap a kórházban belehalt. Hodge-ot hétfőn az esküdtszék bűnösnek találta halált okozó gondatlan vezetés miatt. Az ítélethirdetésre egy későbbi időpontban kerül sor a bristoli koronabíróságon.
A bíróságon lejátszották a rendőrök által a 2024. június 9-i baleset után készített felvételeket. Hodge elmondta, hogy az út „nem volt forgalmas”, és „a sebességhatáron belül vezetett”, majd hozzátette, hogy „elvesztette a koncentrációját”, és ez „egy nagyon csúnya baleset” volt. A nyugdíjas így fogalmazott:
A barátaimmal beszélgettem, és felhajtottam a járdára, majd elütöttem egy embert – nagyon gyorsan történt. Nem igazán láttam az illetőt. Nem tudom, miért veszítettem el a koncentrációmat vagy miért hajtottam fel a járdára. Nem tudom megmagyarázni, mi történt. Ez egy nagyon csúnya baleset volt.
A tárgyaláson több tanú is vallomást tett, köztük a vádlott barátai, valamint két független szemtanú, akik egy másik autóból látták, hogy egy piros autó „sávok között kígyózva halad” előttük.
A súlyos baleseteket vizsgáló csoport kijelölt nyomozója, Noelie Poupard így nyilatkozott:
Ez egy rendkívül tragikus eset volt, amely egy szeretett nő, feleség és barát halálához vezetett, aki éppen egy kellemes estére indult a barátaival.
A védelem szerint Hodge a baleset idején epilepsziás rohamot kapott, azonban úgy tűnik, az esküdtszék ezt a magyarázatot nem fogadta el, és úgy ítélte meg, hogy Crossman halálát a figyelmetlenség és a gondatlanság okozta - írja a Mirror. A bíróságon elhangzott:
„Az áldozat családja az elmúlt 18 hónapban rengeteg fájdalmon ment keresztül, ugyanakkor az eljárás és a tárgyalás során nagy erőről tettek tanúbizonyságot. Ez az ítélet valamiféle lezárást jelenthet számukra.”
