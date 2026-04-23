Okosabb vagy a többségnél? A legtöbben elbuknak ezen a Shakespeare-kvízen

Az alábbi műveltségi kvíz kérdéssorunkkal a világirodalom egyik legnagyobb alakjára, William Shakespeare-re emlékezünk, akinek életét különös évfordulók keretezik. Bár pontos születési dátumát nem ismerjük, a hagyomány szerint 1564. április 23-án látta meg a napvilágot, mivel három nappal később keresztelték meg Stratford-upon-Avonban. Sorsszerű véletlen, hogy 1616-ban ugyanezen a napon, április 23-án hunyt el, éppen az 52. születésnapján.

Életút: Stratfordtól Londonig, Londontól Stratfordig.

Stratfordtól Londonig, Londontól Stratfordig. Művek: Tragédiák és szonettek.

Tragédiák és szonettek. Helyszínek: A színházaktól a kastélyokig.

Mennyire vagy képben Shakespeare életével? Íme egy átfogó irodalmi témájú műveltségi kvíz!

William Shakespeare életműve harmincnál is több színdarabot és százas nagyságrendű szonettet foglal magában, amelyek az emberi természet legmélyebb titkait kutatják. Műveit már saját korában is nagyra értékelték, de igazi kultusza a XVIII. században kezdődött el. Gazdag nyelvezete és örökérvényű karakterei révén hatása a mai napig érezhető a modern irodalomban és a filmművészetben egyaránt. Stratfordi sírboltja és a londoni színházi világ emlékei mind hozzájárulnak ahhoz, hogy alakja ma is élő maradjon. Ez a kettős áprilisi évforduló azóta is az angol kultúra és az egyetemes drámaírás egyik legfontosabb ünnepe.

