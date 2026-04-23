Több métert zuhant a gyerek az óceánjáróról - kritikus állapotban szállították kórházba

Egy kétéves gyermek „élet-halál harcot vív”, miután állítólag leesett a TUI egyik madeirai hajójáról. A kisgyermeket, akinek állampolgárságát nem hozták nyilvánosságra, de akit a helyiek „külföldi állampolgárként” emlegetnek, és aki szüleivel együtt tartózkodott a hajón, az állapotát a helyszínen stabilizálták, majd kórházba szállították.

Az eset még szerda reggel történt, amikor a tengerjáró hajó Madeira fővárosában, Funchalban horgonyzott. A portugál sajtó szerint a gyermek 3–4 méteres magasságból zuhant le, a körülményeket még vizsgálják. A drámai esemény helyszínéül szolgáló hajó a Mein Schiff 7, amely a TUI flotta egyik legújabb óceánjárója, és közel 3000 utas befogadására alkalmas. A hajó jelenleg egy hétnapos körutazáson vesz részt, amely április 20-án indult Gran Canariáról, és jövő hétfőn ugyanezen a szigeten ér véget.

A funchali Dr. Nelio Mendonca Kórház forrásai a helyi sajtónak azt nyilatkozták, hogy a kisgyermek sérülései „nagyon súlyosak”, kritikus az állapota. Az eset tisztázása érdekében belső vizsgálatot indítottak. A riasztás után a Vöröskereszt munkatársai és egy gyorsreagálású orvosi csapat is a helyszínre érkezett.

A madeirai kikötőket üzemeltető vállalat megerősítette, hogy egy gyermeket szállítottak a funchali Dr. Nelio Mendonca Kórházba egy incidens után, amely a város kikötőjében horgonyzó hajón történt. A vállalat nem közölt információt a gyermek életkoráról vagy állampolgárságáról, és nem részletezte a történteket - írja a The Sun.