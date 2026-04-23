Záporok és erős szél: most jelentették be, nem kímél az időjárás

Mostanra már bizonyára mindenki melegre és napsütésre vágyik, az időjárás azonban még tartogat néhány fordulatot. Van, ahol az esernyőkre is szükség lesz!

Esőt ígér az időjárás előrejelzés / Fotó: Unsplash (Képünk illusztráció)

A következő napok időjárása

Csütörtökön fátyol-és gomolyfelhők zavarják a napsütést - főleg ÉK-en. Nem várható eső. Az északnyugati szél többfelé megerősödik. 15 és 21 fok közé erősödik a nappali felmelegedés.

Pénteken a Dunántúlon napos, míg a keleti tájakon erősen gomolyfelhős időre van kilátás - ezeken a tájakon zápor is előfordulhat. Erős marad a légmozgás. 18 fok körüli értékeket mutathatnak a hőmérők.

Szombaton nem lesz lényeges változás az időjárásunkban: a Dunántúlon inkább naposabb, a Dunától keletre inkább gomolyfelhős lesz az ég. 15 és 22 fok közé melegszik a levegő - írja a Köpönyeg.