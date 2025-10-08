Ő az igazi menekülő ember, nem a Schwarzenegger: A születésnapos Matt Damon minden filmje ugyanarról szól

Több hollywoodi színész karrierjében előfordul, hogy egy-egy karakter vagy szokás igazi visszatérő motívummá válik. Gondoljunk csak a folyton fejvesztve futó Tom Cruise-ra vagy a sunyiban minden forgatáson ingyen kajáló Brad Pitt-re. Az 55. születésnapját ünneplő Matt Damonnal sincs ez másképp, Ben Affleck öreg cimborája ugyanis valahogy mindig az áldozat szerepében köt ki, a Matt Damon-filmek majdnem mindegyike egy dologról szól: Matt Damont meg kell menteni. Csak az változik, hogy ki végzi el ezt a nemes küldetést: maga Damon vagy egy másik szereplő, de máris részletesebben elmondjuk, miről is van szó.

A Ryan közlegény megmentésében Tom Hanks-éknek kellett kihúzni Matt Damont a galibából (Fotó: Entertainment Pictures)

Matt Damon: Baj van a fronton, küldjetek segítséget!

Matt Damon filmes karrierje elején nagyon szeretett galibába bonyolódni a csatatéren, és ezt a kevésbé jó szokását meg is tartotta. Első átütő szerepében, A bátrak igazságában rögtön nyakig találta magát a slamasztikában, miután helikopterét lelövik, de a helyzete nem volt jobb Steven Spielberg 1998-as klasszikusában, a Ryan közlegény megmentésében sem, ahol ünnepeltünk egyenesen a címszereplőt alakítja. A harctértől azóta sem tud elszakadni, a 2010-es Zöld zónában például Közel-Keleten került terroristák fogságába.

Elveszve az űrben

Úgy tűnik, már a Föld nem elég nagy ahhoz, hogy Matt Damon mártírkodási helyszínt találjon magának. A 2010-es évek derekán a színész két mozit is bevállalt, ahol a világűr egy hozzánk közeli, illetve egy elrejtett zegzugában várt megmentőire. Ridley Scott A mentőexpedíciójában a szomszédos vörös bolygón, krumplitermesztő „marslakóként” számolja a napokat, hogy megtörténjen a már-már reménytelennek tűnő kimenekítés. Christopher Nolan űreposzában, a Csillagok között-ben hasonló az alapszituáció, de mégis egy kicsit más, hiszen az űrállomáson rekedt Damon karaktere nem épp a leghálásabb kimenekített túsz képét festi magáról, össze is különbözik a nemrég szaftos hálószobatitkokat megosztó Matthew McConaughey hősfigurájával.

Matt Damon otthonná varázsolta a Marsot, hogy kicsit kényelmesebben tudjon várakozni a segítségre (Fotó: Twentieth Century Fox Films)

Kiút a mocsokból

Volt itt már háború és űrkavalkád is, de Matt Damonnak még a társadalmi ranglétra aljáról is fel kellett küzdeni magát, nem is egy alkalommal. A Ben Affleckkel közösen készített Good Will Huntingban a címszereplő, egyetemi professzorokat megszégyenítő tudással rendelkező Will, Boston nyomornegyedéből keresi a kiutat, ebben pedig haverja, valamint a terapeutáját zseniálisan alakító Robin Williams is segíti őt. Ennél egy fokkal látványosabb volt a District 9-t is jegyző Neil Blomkamp utópisztikus alkotása, az Elysium – Zárt világ, amiben Damon a két részre szakadt emberiség szerencsétlenebb sorsú tagjai közül próbálja fizikai és átvitt értelemben is átküzdeni magát a tehetősebb rétegbe.