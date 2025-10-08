Ő az igazi menekülő ember, nem a Schwarzenegger: A születésnapos Matt Damon minden filmje ugyanarról szól

Több hollywoodi színész karrierjében előfordul, hogy egy-egy karakter vagy szokás igazi visszatérő motívummá válik. Gondoljunk csak a folyton fejvesztve futó Tom Cruise-ra vagy a sunyiban minden forgatáson ingyen kajáló Brad Pitt-re. Az 55. születésnapját ünneplő Matt Damonnal sincs ez másképp, Ben Affleck öreg cimborája ugyanis valahogy mindig az áldozat szerepében köt ki, a Matt Damon-filmek majdnem mindegyike egy dologról szól: Matt Damont meg kell menteni. Csak az változik, hogy ki végzi el ezt a nemes küldetést: maga Damon vagy egy másik szereplő, de máris részletesebben elmondjuk, miről is van szó.
Matt Damon filmes karrierje elején nagyon szeretett galibába bonyolódni a csatatéren, és ezt a kevésbé jó szokását meg is tartotta. Első átütő szerepében, A bátrak igazságában rögtön nyakig találta magát a slamasztikában, miután helikopterét lelövik, de a helyzete nem volt jobb Steven Spielberg 1998-as klasszikusában, a Ryan közlegény megmentésében sem, ahol ünnepeltünk egyenesen a címszereplőt alakítja. A harctértől azóta sem tud elszakadni, a 2010-es Zöld zónában például Közel-Keleten került terroristák fogságába.
Úgy tűnik, már a Föld nem elég nagy ahhoz, hogy Matt Damon mártírkodási helyszínt találjon magának. A 2010-es évek derekán a színész két mozit is bevállalt, ahol a világűr egy hozzánk közeli, illetve egy elrejtett zegzugában várt megmentőire. Ridley Scott A mentőexpedíciójában a szomszédos vörös bolygón, krumplitermesztő „marslakóként” számolja a napokat, hogy megtörténjen a már-már reménytelennek tűnő kimenekítés. Christopher Nolan űreposzában, a Csillagok között-ben hasonló az alapszituáció, de mégis egy kicsit más, hiszen az űrállomáson rekedt Damon karaktere nem épp a leghálásabb kimenekített túsz képét festi magáról, össze is különbözik a nemrég szaftos hálószobatitkokat megosztó Matthew McConaughey hősfigurájával.
Volt itt már háború és űrkavalkád is, de Matt Damonnak még a társadalmi ranglétra aljáról is fel kellett küzdeni magát, nem is egy alkalommal. A Ben Affleckkel közösen készített Good Will Huntingban a címszereplő, egyetemi professzorokat megszégyenítő tudással rendelkező Will, Boston nyomornegyedéből keresi a kiutat, ebben pedig haverja, valamint a terapeutáját zseniálisan alakító Robin Williams is segíti őt. Ennél egy fokkal látványosabb volt a District 9-t is jegyző Neil Blomkamp utópisztikus alkotása, az Elysium – Zárt világ, amiben Damon a két részre szakadt emberiség szerencsétlenebb sorsú tagjai közül próbálja fizikai és átvitt értelemben is átküzdeni magát a tehetősebb rétegbe.
A Business Insider egy elemzésében rendkívül alaposan utánajárt annak, mégis milyen mélyen kellett volna a zsebébe nyúlnia az embereknek, ha ezek a sztorik a valóságban is megtörténtek volna, az eredmény pedig több mint brutális. A Jason Bourne vagy az Ocean’s-filmeket nem beleszámolva, ahol Damon karaktere szintén menekül valaki vagy valakik elől, nem kevesebb mint 900 milliárd (!) dollárba került volna eddig az, hogy az 55 éves színész figuráját ki kell húzni a slamasztikából. Az például legalább 200 milliárdjába fájna a NASA-nak, ha egy asztronautája a Marson rekedne, ahogy az a Magyarországon forgatott A mentőexpedícióban is történt.
Matt Damon következő nagy dobásában szakít picit tendenciával, és menekülő emberből hős kalandorrá válik. Robert Pattinson, Tom Holland és a Budapesten valaki mással reggeliző Zendaya társaságában érkezik jövőre az Odüsszeia, melynek a főszerepét vállalta magára Damon. Persze, ha az eredeti művet vesszük alapul, akkor ebben a filmben is lesz bőven slamasztika, amiből meg kell menekülnie.
