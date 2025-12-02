Te jó ég, Rihanna mégis mit vett magára? Íme, a Gotham Awards legextrémebb ruhakölteményei

Szinte még fel sem ocsúdtunk a tavaszi díjtátadó-dömpingen tapasztalt rengeteg meglepetésből, blamákból és megható pillanatokból, az amerikai álomgyár már most hivatalosan is megnyitotta a következő díjszezont. Az 1991 óta megrendezésre kerülő Gotham Awards-nak ismét „a Nagy Alma”, azaz New York városa adott otthon, amelynek lakói szinte minden sarkon sztárokba futhattak bele a múlt éjjel, hiszen a teste átszabására készülő Jennifer Lawrence, Hugh Jackman, Michael B. Jordan, Kate Hudson és Rihanna is tiszteletét tette a gálán.

A Gotham Awards 2025-ben is hemzsegett a filmsztároktól, mégis a zenevilág képviselői, Rihanna és ASAp Rocky csenték el a show-t a vörös szőnyegen (Fotó: UrbanxDivinity/Bestimage)

Leonardo DiCaprio filmje vitte a pálmát a Gotham Awards-on

Hollywood színe java azért gyűlt össze, hogy elsőként jutalmazzák meg az idei év alkotásait, összesen tizennégy kategóriában. Ha csak a jelölések számát nézzük, az este favoritja Paul Thomas Anderson és Leonardo DiCaprio közös mozija, az Egyik csata a másik után volt, mely nem kevesebb, mint hat kategóriában kapott nominációt.

A legnagyobb figyelmet természetesen itt is a Legjobb film kategóriája kapta, melyben a Leonardo DiCaprio-filmek legújabb darabja mellett olyan alkotások szálltak versenybe, mint az Emma Stone-t megkopasztó Bugonia, a Steven Spielberg gondozásában készült Hamnet vagy az ASAP Rocky-ból színészt faragó Ha tudnék, beléd rúgnék. A győztes pedig végül az Egyik csata a másik után lett, melyet többen már most a közelgő Oscar-szezon legnagyobb esélyeseként emlegetnek.