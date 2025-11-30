Steven Spielberg titka: Ezzel a trükkel vette be magát Hollywoodba

Újonnan induló cikksorozatunkban a világ leghíresebb filmrendezőit vesszük górcső alá, és elmeséljük, mivel foglalkoztak a szakma legnagyobb géniuszai, mielőtt díjakat besöprő mozis óriásokká váltak volna. Elsőként egy olyan hollywoodi rendezővel foglalkozunk, akinek a neve mindenki számára ismerős, és az is biztos, hogy legalább egy filmjét mindenki látta már. Íme a köztünk sétáló dinoszauruszok és földönkívüliek atyja, Steven Spielberg története.

Steven Spielberg filmrendező ma már világszerte híres, de rögös volt az út a sikerig (Fotó: Doug Peters/EMPICS Entertainment)

Steven Spielberg gyerekkora

Steven Spielberg családjával rengetegszer költözött, így nehézkes volt számára a beilleszkedés a folyamatosan változó környezetbe. Ettől nagyon sokszor kívülállónak érezte magát az iskolában, sőt, zsidó származása miatt már nagyon fiatalon szembesülnie kellett az antiszemitizmussal is. Ezek a tapasztalatok mind visszaköszöntek későbbi filmjeiben, utóbbi élményét például A Fabelman családban örökítette meg. Már 10 éves kora körül érdeklődni kezdett a filmkészítés iránt. Édesapja szupernyolcas kamerájával 12-13 éves korára háborús és westernfilmeket forgatott, sőt, már a speciális effektek otthoni megoldásain törte a fejét. Kisfilmjeiben lisztet használt a füst megjelenítésére, de a legkülönfélébb eszközökkel és módszerekkel reprodukált robbanásokat, kaszkadőrmutatványokat és akár földönkívüli lényeket is. Első díját 13 évesen nyerte egy helyi versenyen az Escape to Nowhere című háborús rövidfilmjével, melyben barátai alakították a szerepeket. Szülei válása rendkívül megviselte, a Susan Lacy rendezésében készült Spielberg dokumentumfilmben erről részletesen mesél. Ekkor az is kiderül, hogy a válás okozta trauma csak méginkább a filmkészítés felé terelgette a fiatal Spielberget. Menekülési utat látott a filmekben és történetekben, arra használta az alkotást, hogy eltávolodjon saját, sanyarú valóságától és alternatív, sokszor csodákkal teletűzdelt világokat alkosson.

Steven Spielberg egészen fiatalon lett Oscar-díjas filmek rendezője (Fotó: Columbia Pictures)

Steven Spielberg karrierje kezdetén

Meglepő módon korunk egyik legnagyobb rendezőjét több alkalommal is elutasították a USC film programjából, így irodalmat tanult, de közben minden áron azon volt, hogy valahogy betegye a lábát a Hollywoodba vezető ajtó nyílásába. Rendszeresen belógott a Universal Stúdióba és ott ólálkodott, úgy tett, mintha oda tartozna. Ha sikerrel járt és tudott néhány szót váltani egy producerrel vagy ott dolgozóval, akkor megmutogatta nekik a szupernyolcassal készült kisfilmjeit. Így történt, hogy egy szép napon fizetetlen állást kapott egy televíziós program csapatában. A nagy áttörést az Amblin’ című kisfilmje hozta el neki. Annyira megtetszett a fejeseknek, hogy kapott egy hét évre szóló szerződést egy televíziós program rendezésére, ezzel pedig ő lett minden idők legfiatalabb rendezője, aki hosszútávú ajánlatot kapott egy nagy stúdiótól. Innentől kezdve mondhatnánk, hogy a többi már történelem. 1975-ben debütált az idén 50 éves A cápa című filmje, ami az év kasszasikere lett és kapásból három Oscar-díjat is bezsebelt. Ezt követte a Harmadik típusú találkozások, Az elveszett frigyláda fosztogatói Harrison Ford főszereplésével, és az E.T. A földönkívüli az akkor még csöppség Drew Barrymore-ral.