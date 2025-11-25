Ezt nem láttuk jönni: Emma Stone megbosszulta a kopaszságát, a rendezőn csattant az ostor

Emilio Lánya EsküvőHavazás14. havi nyugdíjMegasztár
PUBLIKÁLÁS: 2025. november 25. 13:35
Meddig képes elmenni egy színész filmje sikere érdekében? Van aki rengeteg testsúlytól, míg mások féltett hajkoronájuktól szabadulnak meg egy szerep kedvéért. Utóbbi táborba tartozik az az Emma Stone is, aki a Bugonia kedvéért kopaszra nyíratta a haját, azonban a színésznőnek volt egy nagyon fontos kikötése.
Újabb legendás hollywoodi rendező-színész páros van kialakulóban. Emma Stone és Giórgiosz Lánthimosz duója két éven belül már a harmadik közös mozival állt elő. A 2023-ban bemutatott, aranyesőt eredményező Szegény párák, valamint a kritikailag már kissé megosztóbbra sikerült A kegyelem fajtái után idén novemberben a Bugonia kopogtatott a mozikban. Stone és Lánthimosz Jesse Plemonsszal kiegészülő, űrlényes fekete komédiája viszont abból a szempontból emelkedik ki az előző „szerelemgyermekek” közül, hogy a kétszeres Oscar-díjas színésznőtől valami olyasmit követelt, amire korábban sosem volt hajlandó: le kellett borotválni a fejét.

Emma Stone bugonia
Az Emma Stone-filmek legújabb darabja, a Bugonia komoly árat követelt a színésznőtől, ám ez őt nem riasztotta el (Fotó: YouTube)

Emma Stone kopaszságának komoly ára volt

A csupaszra borotvált fejtető viszont korántsem volt ingyen. Emma Stone ugyanis csakis abban az esetben volt hajlandó megválni jellegzetes, vörös tincseitől, ha az ő példáját követi a Bugonia direktora, Giórgiosz Lánthimosz is.

Amikor megtudtam, hogy ezt fogjuk csinálni, azt mondtam Giórgiosznak: „Akkor a te fejedet is le kell borotválnunk, hogy szolidárisak legyünk.” Mire ő csak annyit mondott: „Oké.”

árulta el egy lapnak Stone, aki maga vállalta, hogy megszabadítja a görög rendezőzsenit hajkoronájától. Az élmény viszont mégsem volt olyan kielégítő a Kaliforniai álom és a Szörnyella színésznője számára, miután elmondása szerint Lánthimosz közel sem rendelkezik akkora hajmennyiséggel, mint ő, így az új hajviseletével a fesztiválokat egymás után meghódító Stone átalakulása sokkal drámaibb volt.

Emma Stone Bugonia főszereplőjeként szabhatta át a kép jobb oldalán látható direktor, Giórgiosz Lánthimosz küllemét (Fotó: KGC-138)

Nem Emma Stone volt az első, aki bevállalta

Azt, hogy Emma Stone mekkora dilemma előtt állt, mielőtt hajvágót szorítottak volna a fejéhez, jól mutatja az is, hogy előtte ezt csak maréknyi színésznő merte bevállalni. Sigourney Weavert például az idén nyáron sorozat formájában újraéledő Alien-franchise 3. felvonásának rendezője beszélte rá a borotvára, de ki ne emlékzene Natalie Portman patakokban hulló könnyeire a V mint vérbosszú ikonikus hajvágós jelenetéből.

A csupasz frizura női képviselőinek legemblematikusabb képviselője viszont egyértelműen Demi Moore volt. Az idei Oscar-gálán nagyot hasaló színésznő még 1996-ban mindenkit sokkolt, mikor is a kor megkérdőjelezhetetlen szexikonjaként kopaszon jelent meg a vásznon, hogy eljátssza G.I. Jane-t.

 

