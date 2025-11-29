„Csak a rossz boszorkányok csúnyák” — a boszorkány, aki Ariana Grande előtt varázsolta el a nézőket

Százzal pörög a Wicked 2. része, a musical, ami Ariana Grande karrierjét újabb tapasztalatokkal bővítette színészként. A hype közepette ugyanakkor emlékezhetünk elődjére is, aki először vezette Dorothyt a sárgaköves úton: Billie Burke örökkévaló szépséggel hozta le Glinda, az Északi Jó Boszorkány karakterét.

Ariana Grande minden bizonnyal elemezhette a Billie Burke filmeket, hogy Glindát megszemélyesítse (Fotó: ZUMA Press)

Ariana Grande elődje, Billie Burke igazi divatdiktátor volt

Billie Burke 1884-ben született Washington-ban. Tengerentúli származása ellenére élete jelentős részét Európában töltötte, hiszen édesapja, William "Billy" Burke a legendás PT Barnum cirkuszában volt bohóc — arról a cirkuszról van szó, melyet Hugh Jackman is feldolgozott A legnagyobb showman című filmjében. Előadói vénája is minden bizonnyal édesapjától származhatott, hisz már fiatalon a londoni West End színház társulatához szegődött és itt is tanulta meg a szakma alapjait, melyet később a Broadway színpadán kamatoztathatott.

A stílusát mindig visszafogott, finom elegancia jellemezte, akár komolyabb drámákban, akár bohózatokban játszott. Olyannyira kitűnt egyedi stílusával, hogy amerikai pályafutása alatt igazi divatdiktátornak számított — ezzel egyébként nincs távol a napjainkban aktív Ariane Grandetól, aki tehetsége és megkapó stílusa miatt rendszeresen a címlapok fő alanya lett.

A színésznő kedves tekintetével néz vissza ránk fotóiról (Fotó: MGM STUDIO)

Legelőször 1915-ben jelent meg a filmvásznon, akkor még némafilmesként nevettette a nagyérdeműt a Peggy című filmben főszereplőként. Korszakának meghatározó tehetsége és szépségideálja volt Mary Pickford és Lillian Gish mellett. Némafilmes sikereit követően a harmincas évektől már hangos filmekben is szerepelt, egyebek között a magyar származású George Cukor rendezésében készült Búcsú a szerelemtől című drámában.

1939 két szempontból is jelentős volt számára: egyrészt ekkor jelölték Oscar-díjra a Finom úri házban nyújtott alakításáért és ugyanebben az évben szerepelt az Óz, a csodák csodája című filmben. A gyönyörű, magasztos színésznő Glinda, az Északi boszorkány szerepében mindenkit elvarázsolt, egy erélyes és magasztos játékban. Az a jelenet, ahogy — az akkori technika határait feszegetve — színes levegő buborékban megjelent Dorothy előtt a mozitörténelem egyik leghatásosabb belépője marad.