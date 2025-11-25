Az év második legnagyobb nyitását hozta a Wicked 2. rész, jön a folytatás!

A Wicked 2. rész az idei év második legnagyobb nyitását hozta impozáns 226 millió dolláros bevételével. Az erős lendület bebizonyítja, hogy hatalmas várakozás övezte a folytatást, melyben Cynthia Erivo és Ariana Grande dalokkal mesélik el a főszereplő boszorkányok történetét egy látványos musical körítésén belül. Hovatovább, a színpadi adaptációk nyitásának mindenkori rekordját is ez a film nyerte el. Elkönyvelhető volt, hogy a közönség szeretne még több tartalmat Óz színes világából, amit ezúttal meg is kap a nagyérdemű.
Sokan tudják, hogy a 2024-es Wicked egy azonos című Broadway színdarabból adaptálódott, de annál kevesebben, hogy ez a musical is egy adaptáció volt. Kevés szó esik Gregory Maguire könyvsorozatáról, amiből kinőtt az egész őrület 1995-ben, melyet Magyarországon A boszorkány címmel publikáltak. Az eddig megjelent 8 könyv saját értelmezéssel vitték tovább a korábban L. Frank Baum által elindított modern tündérmesét. Újfent a Harper Collins kiadó erősítette meg a történet újabb iterációját, mely Amerikában még idén ősszel jelenik meg.
A Galinda: A Charmed Childhood immár a film eseményeihez hűen szövi Glinda előzménytörténetét — még abból az időszakból, amikor Galindának hívták. A második részben ugyanis több utalás volt a boszorkány múltjára, a varázslat iránti mélyről jövő szeretetére és hogy miképpen akarta mindig is lenyűgözni a környezetét. A szinopszis alapján a könyv arra fókuszál, milyen volt a nemrég premierjén megtámadott Ariana Grande karakterének gyerekkora jóval azelőtt, hogy Dorothy-t köszöntötte Óz világában, jóval azelőtt, hogy megismerte a Nyugati Boszorkányt, Elphebát.
Ami a filmek folytatását illeti, a második rész lehet a Wicked filmes történetének lezárása. Ezek a filmek Cynthia Erivo és Ariana Grande karrierjének egy fontos mérföldkövét jelölik, a popdíva a hétvégi premiert követően érzelmes Instagram posztban köszönt el szerepétől és Glinda rajongóitól:
Mielőtt elmegyek, emlékezz erre: »amikor minden félelmetes, vagy egyedül érzed magad, az otthon mindig ott van és azokkal, akikkel szeretnéd és nincs jobb, mint otthon. Az Óz család pont úgy szeret téged, ahogy vagy és nagyon hálás vagyok, hogy létezel.«
