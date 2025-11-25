Az év második legnagyobb nyitását hozta a Wicked 2. rész, jön a folytatás!

A Wicked 2. rész az idei év második legnagyobb nyitását hozta impozáns 226 millió dolláros bevételével. Az erős lendület bebizonyítja, hogy hatalmas várakozás övezte a folytatást, melyben Cynthia Erivo és Ariana Grande dalokkal mesélik el a főszereplő boszorkányok történetét egy látványos musical körítésén belül. Hovatovább, a színpadi adaptációk nyitásának mindenkori rekordját is ez a film nyerte el. Elkönyvelhető volt, hogy a közönség szeretne még több tartalmat Óz színes világából, amit ezúttal meg is kap a nagyérdemű.

A Wicked könyv formájában folytatódik

Sokan tudják, hogy a 2024-es Wicked egy azonos című Broadway színdarabból adaptálódott, de annál kevesebben, hogy ez a musical is egy adaptáció volt. Kevés szó esik Gregory Maguire könyvsorozatáról, amiből kinőtt az egész őrület 1995-ben, melyet Magyarországon A boszorkány címmel publikáltak. Az eddig megjelent 8 könyv saját értelmezéssel vitték tovább a korábban L. Frank Baum által elindított modern tündérmesét. Újfent a Harper Collins kiadó erősítette meg a történet újabb iterációját, mely Amerikában még idén ősszel jelenik meg.

A Galinda: A Charmed Childhood immár a film eseményeihez hűen szövi Glinda előzménytörténetét — még abból az időszakból, amikor Galindának hívták. A második részben ugyanis több utalás volt a boszorkány múltjára, a varázslat iránti mélyről jövő szeretetére és hogy miképpen akarta mindig is lenyűgözni a környezetét. A szinopszis alapján a könyv arra fókuszál, milyen volt a nemrég premierjén megtámadott Ariana Grande karakterének gyerekkora jóval azelőtt, hogy Dorothy-t köszöntötte Óz világában, jóval azelőtt, hogy megismerte a Nyugati Boszorkányt, Elphebát.

Ami a filmek folytatását illeti, a második rész lehet a Wicked filmes történetének lezárása. Ezek a filmek Cynthia Erivo és Ariana Grande karrierjének egy fontos mérföldkövét jelölik, a popdíva a hétvégi premiert követően érzelmes Instagram posztban köszönt el szerepétől és Glinda rajongóitól: