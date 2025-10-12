Hová rohan az idő? 57 éves lett Hugh Jackman: mutatjuk, milyen ember igazából Rozsomák

Sármos, karizmatikus megjelenésű figura, aki tekintélyes jelenlétével magára irányítja a nézők figyelmét. Ő Hugh Jackman, a több hangszeren játszó zenész, színész, táncos és musical énekes, aki a mai nap 57. születésnapját ünnepli! A színész igen széles skálát képes lefedni: ha akarjuk akkor egy jómodorú romantikus hős, mint a Kate és Leopoldban, vagy lehet egy vámpírvadász Van Helsingként, de egy szerep van, ami a színész repertoárjából messze kiemelkedik:

Hugh Jackman már 25 éve a legjobb Farkas, azaz Rozsomák (Fotó: Kerry Hayes/Fox)

Hugh Jackman mindörökké Farkas/Rozsomák marad

A modern trendek alapján Marvel filmek világában ha valaki bekerül egy szerepbe, nyugdíjazásig lesz mivel foglalkoznia. Ez alól kivétel Edward Norton, akit összeférhetetlenség miatt nem vártak vissza Hulk szerepében, viszont Robert Downey Jr., Chris Evans, Chris Hemsworth olyannyira összeforrtak szuperhős alteregójukkal, hogy ha más filmekben látjuk őket, már az lesz a furcsa.

Hugh Jackmannel ez a beiktatás már akkor megtörtént, amikor a Bosszúállók még a kanyarban se voltak. Kevesen tudják, de Russell Crowe volt az, aki beajánlotta őt Bryan Singer rendezőnek. Így lett belőle Farkas (avagy Rozsomák), a 2000-ben indult kultklasszikus X-Men filmsorozat elkülöníthetetlen sztárja. Mutánsként egy fémcsontvázzal rendelkező, öngyógyításra képes veszedelmes figura, akibe nem szívesen kötnénk bele egy kocsmában — főleg miután láttuk mit tett az emberekkel, amikor bepróbálkoztak nála. A szerepet mintha a színészre szabták volna: izmos, macsó karakter, rövid, de annál velősebb megszólalásokkal és ma már nem tudnánk mást elképzelni a helyére — jóllehet ő szerinte Tom Hardy jó választás lenne utódjaként.

Összesen 11 filmben játszotta az ikonikus karaktert, melyből az egyik legszórakoztatóbb, amikor egy pár másodperces jelenetben elküldi James McAvoyt és Michael Fassbendert melegebb éghajlatra.

Amióta a Ryan Reynolds-féle Deadpool megjelent, Jackmanre és Rozsomák szerepére is több figyelem került. Ugyanis a képregényekben a két karakter között különös ellenség-barát kapcsolat van, amit a színészek már csak poénból is átemeltek a valóságba azzal, hogy Twitteren beszólogatnak egymásnak a karaktereiken keresztül. Addig fajult a dolog, hogy film is kerekedett belőle Deadpool & Rozsomák címmel, melyen tavaly röhögtünk hatalmasat.