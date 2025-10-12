Hová rohan az idő? 57 éves lett Hugh Jackman: mutatjuk, milyen ember igazából Rozsomák

Sármos, karizmatikus megjelenésű figura, aki tekintélyes jelenlétével magára irányítja a nézők figyelmét. Ő Hugh Jackman, a több hangszeren játszó zenész, színész, táncos és musical énekes, aki a mai nap 57. születésnapját ünnepli! A színész igen széles skálát képes lefedni: ha akarjuk akkor egy jómodorú romantikus hős, mint a Kate és Leopoldban, vagy lehet egy vámpírvadász Van Helsingként, de egy szerep van, ami a színész repertoárjából messze kiemelkedik:
A modern trendek alapján Marvel filmek világában ha valaki bekerül egy szerepbe, nyugdíjazásig lesz mivel foglalkoznia. Ez alól kivétel Edward Norton, akit összeférhetetlenség miatt nem vártak vissza Hulk szerepében, viszont Robert Downey Jr., Chris Evans, Chris Hemsworth olyannyira összeforrtak szuperhős alteregójukkal, hogy ha más filmekben látjuk őket, már az lesz a furcsa.
Hugh Jackmannel ez a beiktatás már akkor megtörtént, amikor a Bosszúállók még a kanyarban se voltak. Kevesen tudják, de Russell Crowe volt az, aki beajánlotta őt Bryan Singer rendezőnek. Így lett belőle Farkas (avagy Rozsomák), a 2000-ben indult kultklasszikus X-Men filmsorozat elkülöníthetetlen sztárja. Mutánsként egy fémcsontvázzal rendelkező, öngyógyításra képes veszedelmes figura, akibe nem szívesen kötnénk bele egy kocsmában — főleg miután láttuk mit tett az emberekkel, amikor bepróbálkoztak nála. A szerepet mintha a színészre szabták volna: izmos, macsó karakter, rövid, de annál velősebb megszólalásokkal és ma már nem tudnánk mást elképzelni a helyére — jóllehet ő szerinte Tom Hardy jó választás lenne utódjaként.
Összesen 11 filmben játszotta az ikonikus karaktert, melyből az egyik legszórakoztatóbb, amikor egy pár másodperces jelenetben elküldi James McAvoyt és Michael Fassbendert melegebb éghajlatra.
Amióta a Ryan Reynolds-féle Deadpool megjelent, Jackmanre és Rozsomák szerepére is több figyelem került. Ugyanis a képregényekben a két karakter között különös ellenség-barát kapcsolat van, amit a színészek már csak poénból is átemeltek a valóságba azzal, hogy Twitteren beszólogatnak egymásnak a karaktereiken keresztül. Addig fajult a dolog, hogy film is kerekedett belőle Deadpool & Rozsomák címmel, melyen tavaly röhögtünk hatalmasat.
Christian Bale a vetélytársa volt
...legalábbis a filmvásznon mindenképp! Ez volt A tökéletes trükk, ami talán a Hugh Jackman filmek közül a legokosabb darab. Kár is lenne meglepődnünk, hisz Christopher Nolan legtöbb filmjében van valami kicsavart logika, ami elgondolkodtat és szórakoztat egyaránt.
A filmben Hugh Jackman és Christian Bale két bűvészmutatványost játszik, akik nem csak egymás trükkjeire, hanem a másik boldogságára is pályáznak, ahogy újra és újra aláássák egymás karrierjét és magánéletét. Ahogy egy jó trükknél, úgy itt sem érdemes túl sokat beszélni a film hátteréről, mert pont a lényeget lőnénk le vele.
Ugyanis Christopher Nolan zseniális módon úgy tálalja elénk a csavarokat, illetve úgy komponálta az egész történetet, ahogyan egy bűvész van hatással ránk a lenyűgöző performanszaival. A film vége kifejezetten sokkoló, ahol a csavarok sorozata kicsúcsosodik, úgy ahogy azt senki nem látta előre.
Jackman itt kikerül a marcona Rozsomák szerepéből és egy megszállottabb figurát láthatunk tőle. A karaktere gyötrődésből izzó bosszútól hajtva bármire képes, a hétköznapi intrikáktól kezdve a tudomány korlátainak feszegetéséig — ebben Nikolai Tesla segítségét kérve, akit egyébként David Bowie alakított.
Nem csak bűvész volt, de cirkuszigazgató is!
Hugh Jackman a filmvásznon ritkán villantja meg énekes tehetségét, de ebben a filmben ezt az oldalát is meg tudta mutatni a nagyközönségnek — ez volt A legnagyobb showman, Jackman mellett Zac Efron és Zendaya főszereplésével.
Ebben a musicalben — mely bár életrajzi ihletésű, de csak apránként fedi a valóságot — Hugh Jackman a modern cirkusz feltalálóját, Phineas Barnumot játssza. Itt szinte rá sem ismerünk Jackmanre: pörög, táncol, énekel, teljesen kiugrik a bőréből a színpadias játékával, amely azt gondolnánk hogy kiüt a filmvásznon, de a nap végén mégis jól működik. A filmet bármikor érdemes megnézni, ha némi jó hangulatra vágyunk — én személyesen pont a cikk miatt néztem újra, és a nagyrészét végigmosolyogtam a kedves energiái miatt.
Jackmannek ez egy nagyon fontos szeretetprojektje volt, amire már évekkel előtte elkezdett készülni. A filmet inspiráló PT Barnum több könyvet is kiadott élete során, amikből Hugh Jackman valamennyit el is olvasott... bár elég nehéz elképzelni, hogy ebből valamit át is emelt a darabba, hisz az egész inkább egy hangulatfilm, mintsem egy dokumentarista alkotás, ahol a hűségen bármi hangsúlynak kell lennie.
