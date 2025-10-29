Rózsaszín párductól az Az gyilkos bohócáig: 7 alkalom, amikor mozifilmek tévésorozatként folytatták

Halloweenre időzítve érkezik meg az HBO MAX új, nagyszabású sorozata, ami Stephen King Az című regényén alapul, és tovább tágítja azt azt a filmes univerzumot, amelyet az Az és Az: Második fejezet című, bevételi rekordokat döntögető horrorfilmek megalapoztak. De milyen más híres tévésorozatok születtek mozifilmek nyomán?
A magyar nézők elé hamarabb került az animációs tévésorozat, és csak később az élőszereplős mozifilmek, ráadásul olyan népszerűvé vált az eredetileg csak játékos főcímként megalkotott rajzfilmfigura, hogy nem véletlen a kevésbé köztudott az igazi időrend. A rózsaszín párduc név először egy gyémánté volt, amit magától Claudia Cardinalétól lopnak el az 1963-as első mozifilmben. A kétbalkezes, mókás francia akcentusú Clouseau felügyelő (Peter Sellers) ered az értékes ékszer nyomába. Blake Edwards nagysikerű filmje számos folytatást és remake-et is megélt, az említett animációs verziókról nem is beszélve, melyekben aztán már a rajzolt Clouseau tényleg egy szó szerint vett Rózsaszín Párducot kerget.
A film és a belőle készült sorozat közös címe egy rövidítés: Mobile Army Surgical Hospital, azaz Mobil Hadisebészet. Ez a filmbeli katonai egység pedig a koreai háború idején működik, és a benne dolgozók csak humorral képesek megbolondulás nélkül elviselni a sok szörnyűséget, méghozzá azzal a feketénél is feketébb humorral, amilyenre csak az orvosok képesek. Robert Altman 1970-es legendás mozifilmje a háború(ellene)s szatírák klasszikusa, míg az Alan Aldát sztárrá tevő tévésorozat inkább a komikus vonalat vitte tovább.
Néha még olyan is előfordul, hogy egy bukott mozifilmből lesz sikersorozat. Így történt a vámpírvadász tinilány Buffy-val, ami ugyan nem bukott hatalmasat a mozipénztáraknál, de ma már senki sem emlékezne rá, ha a forgatókönyvírója, Joss Whedon nem vitte volna tovább a koncepciót a tévébe. A saját kezébe véve a kreatív irányítás megalkotta a kilencvenes évek egyik kultikus tinisorozatát, aminek sikeréhez alaposan hozzájárult a váltás is Sarah Michelle Gellarra a címszerepben.
A Coen testvérek a kortárs amerikai mozi legmagasabban jegyzett rendezői közé tartoznak, már most klasszikussá nemesedett filmek egész sorával; A nagy Lebowskitól a Nem vénnek való vidékig. A filmográfiájuk legkiemelkedőbb darabja az Oscarokkal is elismert Fargo, ami a szülőföldjükön, a havas Minnesotában meséli el a helyi kisemberek bűntörténetét. Ennek a filmnek a nyomán született meg a kortárs sorozat kínálat egyik legszínvonalasabb darabja, mely a Coen testvérek kultikus alkotásának világán alapuló antológiasorozat, vagyis minden évada egy-egy újabb történet mutat be, más szereplőkkel.
Feltámad a Vadnyugat címmel szerepelt a mozikban 1973-ban Michael Crichton filmje, aki lényegében ugyanazt a receptet követte, mint később a Jurassic Park írójaként. Egy modern technológia által működtetett szórakoztatópark lakói elszabadulnak, és a látogatók ellen fordulnak, csak épp itt nem dinoszauruszok, hanem emberszabású robotok az ellenfelek. Az HBO sorozatának alkotói aztán tovább gondolták a témát és kibővítették a világát egy igazi disztópiává trükkös, több idősíkra bontott, rejtélyekben és erkölcsi-filozófiai kérdésekben gazdag történetmeséléssel.
Az utóbbi évtized egyik legüdítőbb humorú vígjátékának számít az az új-zélandi áldokumentumfilm, amiben egy filmes stáb közös albérletben lakó vámpírokról forgat. A film író-rendező-főszereplője, Taika Waititi azóta komoly hollywoodi karriert futott be (Thor: Ragnarök, Jojo nyuszi). Waititi producerként és íróként maradt akkor is, amikor elkészült a filmből a sorozatverzió, és ugyan az új vámpírok Új-Zélandról az Egyesült Államokba költöztek át, de ez a humorfaktoron kicsit sem változtatott.
Halloweenre időzítve érkezik meg az HBO új, nagyszabású sorozata, ami Stephen King Az című regényén alapul, és tovább tágítja azt a világot, amelyet az Az és Az: Második fejezet című, rekordokat döntögető horrorfilmek megalapoztak. Az előzménytörténetek elmeséléséhez ráadásul visszatér a mozifilmek alkotógárdájának színe-java is, az élén Andy Muschietti rendezővel és a gyilkos bohócot alakító Bill Skarsgårddal.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.