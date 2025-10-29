Rózsaszín párductól az Az gyilkos bohócáig: 7 alkalom, amikor mozifilmek tévésorozatként folytatták

Halloweenre időzítve érkezik meg az HBO MAX új, nagyszabású sorozata, ami Stephen King Az című regényén alapul, és tovább tágítja azt azt a filmes univerzumot, amelyet az Az és Az: Második fejezet című, bevételi rekordokat döntögető horrorfilmek megalapoztak. De milyen más híres tévésorozatok születtek mozifilmek nyomán?

Tovább riogat Krajcáros, a gyilkos bohóc az Az előtörténetében az HBO MAX-on Fotó: HBO MAX

Tévén folytatódik az Az: híres sorozatok, mozifilmek alapján

A rózsaszín párduc

A magyar nézők elé hamarabb került az animációs tévésorozat, és csak később az élőszereplős mozifilmek, ráadásul olyan népszerűvé vált az eredetileg csak játékos főcímként megalkotott rajzfilmfigura, hogy nem véletlen a kevésbé köztudott az igazi időrend. A rózsaszín párduc név először egy gyémánté volt, amit magától Claudia Cardinalétól lopnak el az 1963-as első mozifilmben. A kétbalkezes, mókás francia akcentusú Clouseau felügyelő (Peter Sellers) ered az értékes ékszer nyomába. Blake Edwards nagysikerű filmje számos folytatást és remake-et is megélt, az említett animációs verziókról nem is beszélve, melyekben aztán már a rajzolt Clouseau tényleg egy szó szerint vett Rózsaszín Párducot kerget.

M*A*S*H

A film és a belőle készült sorozat közös címe egy rövidítés: Mobile Army Surgical Hospital, azaz Mobil Hadisebészet. Ez a filmbeli katonai egység pedig a koreai háború idején működik, és a benne dolgozók csak humorral képesek megbolondulás nélkül elviselni a sok szörnyűséget, méghozzá azzal a feketénél is feketébb humorral, amilyenre csak az orvosok képesek. Robert Altman 1970-es legendás mozifilmje a háború(ellene)s szatírák klasszikusa, míg az Alan Aldát sztárrá tevő tévésorozat inkább a komikus vonalat vitte tovább.

Buffy, a vámpírok réme

Néha még olyan is előfordul, hogy egy bukott mozifilmből lesz sikersorozat. Így történt a vámpírvadász tinilány Buffy-val, ami ugyan nem bukott hatalmasat a mozipénztáraknál, de ma már senki sem emlékezne rá, ha a forgatókönyvírója, Joss Whedon nem vitte volna tovább a koncepciót a tévébe. A saját kezébe véve a kreatív irányítás megalkotta a kilencvenes évek egyik kultikus tinisorozatát, aminek sikeréhez alaposan hozzájárult a váltás is Sarah Michelle Gellarra a címszerepben.