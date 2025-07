Egy rózsaszín macskafélét hallucinál magának Eddie Murphy

Újra felcsendül a legendás dallam, amire egy rózsaszín párduc suhan el előttünk. A legendás krimisorozat animációs és játékfilmes feldolgozásokat is megélt már, most pedig Eddie Murphy veszi magára Clouseau felügyelő ballonkabátját, hogy megoldjon egy rejtélyt. A Peter Sellers és Steve Martin nevével fémjelzett filmekkel ellentétben ez egy félanimációs krimi-vígjáték lesz, ugyanis ebben a történetben a Barbie-színű párducnak is fontos szerepe lesz.

Eddie Murphy lesz Clouseau felügyelő (Fotó: FS)

Eddie Murphy A rózsaszín párducban

A sztár a napokban erősítette meg, hogy a következő színészi feladata A rózsaszín párduc új feldolgozása lesz. A legendás rajzfilmfigura azonban most ténylegesen megjelenik a vásznon, ugyanis Clouseau felügyelő rendszeresen odahallucinálja magának a nagymacskát, aki egy gyermekkori traumának köszönhetően lesz a detektív képzeletbeli barátja. A párduc azonban nem beszél, ám sok mindenben tud segíteni, például szövevényes bűnügyek megoldásában. Azt még nem tudni, hogy Murphy - elődjeihez hasonlóan - kamu francia akcentussal játssza-e majd a szerepet. A további szereplőket nem jelentették be, de a film már előkészületi stádiumban van és a hírek szerint még idén forgatják, hogy jövőre bemutathassák.

Peter Sellers tette halhatatlanná a figurát (Fotó: UNITED ARTISTS)

Eddie Murphy elődje holtában is Clouseau volt

Clouseau felügyelőt először az angol komikus, Peter Sellers játszotta el az 1963-as krimi-vígjátékban. Az első rózsaszín párduc-filmben olyan legendák játszottak, mint David Niven, a francia díva Capucine vagy Claudia Cardinale. A film sikere után Seller pályáját végigkísérte az alkotás és további öt nagyjátékfilmben alakított felügyelőt. Érdekesség, hogy az utolsó, hatodik filmre már volt szerződése a sztárnak, amikor 54 éves korában elhunyt szívroham következtében. A készítők azonban azt találták ki, hogy A rózsaszín párduc nyomában pont arról szóljon, hogy az ügyefogyott felügyelő eltűnt, és őt kell megtalálniuk a szereplőknek. Sellernek a korábbi filmekben felvett archív felvételeit használták, továbbá a John Taylort is felkérték a szerepre, ugyanis ő volt Seller dublőre az utolsó filmjeiben.