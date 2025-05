Magyar származású színész is szerepet kapott Mundruczó Kornél hollywoodi filmjében

Újabb színész csatlakozott az Oscar-díjas hollywoodi sztárokat felvonultató Place to Be című road movie-hoz. Mundruczó Kornél legújabb hollywoodi filmjében Daniel Horvath is fontos szerepet fog alakítani, amit jelenleg is Ausztráliában forgatnak a hírek szerint. A jóképű színész olyan sztárok társaságában lesz látható, mint Az ördögűző 93 éves sztárja, Ellen Burstyn vagy a smink nélkül is másodvirágzását élő Pamela Anderson.

Daniel Horvath nagy lehetőséget kapott Mundruczó Kornél új filmjében Fotó: ZUMAPRESS.com

Daniel Horvath Mundruczó Kornél új filmjének egyik sztárja

A 36 éves színész egy Ryder nevű figurát alakít a road movieban, ami egy idős asszony és egy középkorú férfi furcsa barátságáról szól, akik Chicagóból New Yorkba tartanak, hogy egy versenygalambot visszaszerezzenek. Daniel Horvath hosszú évek óta igazi sztárnak számít spanyol-katalán területen. Az orosz-magyar felmenőkkel rendelkező színész hosszú évek óta Barcelonában él, tévében és filmen is egyaránt sikeres. Az elmúlt 15 évben 34 szerepe volt az imdb.com szerint, jelenleg a Place to Be című alkotáson dolgozik és bemutatásra vár a La tregua című filmje is. Spanyol alkotások mellett forgatott már világsztárokkal is: a Paradise Hills című sci-fi thrillerben Emma Roberts és Milla Jovovich voltak a partnerei vagy az Amerikai mészárlásban Jenna Ortega és a Grace Klinika gyógyíthatatlan betegséggel diagnosztizált sztárja, Eric Dane.

Mundruczó Kornél két filmmel is hatalmas sikert érhet el világszerte a következő két évben Fotó: Chen Yichen Xinhua / eyevine

Mundruczó Kornél filmje egy újabb nagy lehetőség lehet Danie Horvath számára, hogy még inkább felfedezze őt Hollywood. Erre minden esélye megvan, mivel a magyar rendező filmje a jövő év egyik legjobban várt alkotása most. A filmben olyan világsztárok játszanak, mint a fent említett Ellen Burstyn és Pamela Anderson, az Oscar-díjas Taika Waititi, A Fehér Lótusz sztárja Murray Bartlett valamint a Netflix sztárjai Maika Monroe, Édgar Ramírez és Lena Waithe. Mundruczó már idén reflektorfénybe kerülhet: másik filmje az At the Sea az éjszakai szukáskodó Amy Adams nagy visszatérése lehet, sőt Oscart is hozhat neki a rehabról hazatérő nő szerepe. Bartlett a sztár férjét alakítja a filmben, mellette a világ legviccesebb sorozatának sztárja Dan Levy és az orgazmusát kereső végstádiumos Michelle Williams barátnőjét játszó Jenny Slate is szerepel.