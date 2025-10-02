8 és fél perc alatt lett világhírű Claudia Cardinale

Tegnap helyezték örök nyugalom a legendás filmcsillagot, aki múlt héten hunyt el 87 éves korában. Claudia Cardinale már az ötvenes évektől meghatározó alakja volt az európai mozinak, ám az 1963-as év komoly fordulópontot hozott az életében: egyszerre lett nemzetközi sztár, majd azzal a lendülettel fordított hátat Hollywoodnak, és lett a férfiak millióinak elérhetetlen vágyálma. A legendás CC-nek becézett díva ezt nyolc és fél perc alatt érte el, stílusosan a 8 és 1/2 című filmnek köszönhetően. Filmajánlóval egybekötött végső búcsúnk következik a legendától!

8 perc alatt lett sztár Claudia Cardinale (Fotó: imdb.com)

Meghalt Claudia Cardinale, a múzsa

1963-ban szinte angyalként suhant át a Federico Fellini kameráján egy pohár kénes forrásvízzel a tűző napon. Nem csak Marcello Mastroianni gyenge és sérült egoista rendezőjének, Guido-nak nyújtott gyógyírt, hanem bármelyik nézőnek, aki ebben a szürreális világban egy kis szépségre vágyott. Alig pár jelenet alatt képes volt a vágy tárgyából igazi, húsvér nővé válni a néhai sztár. Sokakat megtévesztett a 8 és 1/2 című film plakátja, ugyanis a legendás olasz színész után az isteni CC neve következett, pedig a színésznő mindössze – stílusosan – körülbelül nyolc és fél percet volt látható a vásznon. A karrier- és életközepi krízisben tengődő rendező múzsája, álomnője szerepében a színésznő többször átsuhan a filmem, hogy a vége felé, a mű egyik legfontosabb jelenetében szembesítse maga éteri módján a pasit önmagával: kiégett, önismétlő és nem szerethető.

Angyal vagy ördög? Vagy csupán egy igazi, hús vér nő? Claudia legendás utolsó jelenete a 8 és 1/2-ben (Fotó: Imdb.com)

Fellini a bájos színésznő fehér ruhatárát a film végére sötétebbre vette, mintha az életében először olaszul beszélő díva egyszerre lenne angyal és ördög a műben, de leginkább az élő lelkiismert. A filmesek tévesen azt hiszik, hogy Fellini Mastroianni miatt készítette el a filmet. Az első színész – aki nélkül nem indulhatott volna el a forgatás – Claudia volt, ugyanis a direktor ragaszkodott a sztár éteri szépségéhez. A néha direktor így vallott a színésznő szintén Claudia nevű karakteréről.

A lány a gyógyforrásnál. Claudia Cardinalét kell odaképzelned, szép, egészen fiatal, de már teljesen érett; megbízható jelenség, valódi kincs, adomány, amit a főszereplő már nem tud elfogadni. Első alkalommal csak a lány kezét látjuk, amint a forrás gőzölgő vizéből egy pohárral a főszereplő felé nyújt. Aztán a szemét látjuk, egyenesen a férfi arcába mosolyog, s a főszereplő teljes bizonyossággal érzi, hogy ez a lány volna a megoldás mindenre

– található meg az idézet a rendező könyvében.