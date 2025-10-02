8 és fél perc alatt lett világhírű Claudia Cardinale

Tegnap helyezték örök nyugalom a legendás filmcsillagot, aki múlt héten hunyt el 87 éves korában. Claudia Cardinale már az ötvenes évektől meghatározó alakja volt az európai mozinak, ám az 1963-as év komoly fordulópontot hozott az életében: egyszerre lett nemzetközi sztár, majd azzal a lendülettel fordított hátat Hollywoodnak, és lett a férfiak millióinak elérhetetlen vágyálma. A legendás CC-nek becézett díva ezt nyolc és fél perc alatt érte el, stílusosan a 8 és 1/2 című filmnek köszönhetően. Filmajánlóval egybekötött végső búcsúnk következik a legendától!
1963-ban szinte angyalként suhant át a Federico Fellini kameráján egy pohár kénes forrásvízzel a tűző napon. Nem csak Marcello Mastroianni gyenge és sérült egoista rendezőjének, Guido-nak nyújtott gyógyírt, hanem bármelyik nézőnek, aki ebben a szürreális világban egy kis szépségre vágyott. Alig pár jelenet alatt képes volt a vágy tárgyából igazi, húsvér nővé válni a néhai sztár. Sokakat megtévesztett a 8 és 1/2 című film plakátja, ugyanis a legendás olasz színész után az isteni CC neve következett, pedig a színésznő mindössze – stílusosan – körülbelül nyolc és fél percet volt látható a vásznon. A karrier- és életközepi krízisben tengődő rendező múzsája, álomnője szerepében a színésznő többször átsuhan a filmem, hogy a vége felé, a mű egyik legfontosabb jelenetében szembesítse maga éteri módján a pasit önmagával: kiégett, önismétlő és nem szerethető.
Fellini a bájos színésznő fehér ruhatárát a film végére sötétebbre vette, mintha az életében először olaszul beszélő díva egyszerre lenne angyal és ördög a műben, de leginkább az élő lelkiismert. A filmesek tévesen azt hiszik, hogy Fellini Mastroianni miatt készítette el a filmet. Az első színész – aki nélkül nem indulhatott volna el a forgatás – Claudia volt, ugyanis a direktor ragaszkodott a sztár éteri szépségéhez. A néha direktor így vallott a színésznő szintén Claudia nevű karakteréről.
A lány a gyógyforrásnál. Claudia Cardinalét kell odaképzelned, szép, egészen fiatal, de már teljesen érett; megbízható jelenség, valódi kincs, adomány, amit a főszereplő már nem tud elfogadni. Első alkalommal csak a lány kezét látjuk, amint a forrás gőzölgő vizéből egy pohárral a főszereplő felé nyújt. Aztán a szemét látjuk, egyenesen a férfi arcába mosolyog, s a főszereplő teljes bizonyossággal érzi, hogy ez a lány volna a megoldás mindenre
– található meg az idézet a rendező könyvében.
Jogosan vetődik fel a kérdés, hogy a csúcson lévő színésznő, miért akar egy 140 perces film egyik legkisebb, ám legfontosabb szerepében tündökölni mindössze alig több, mint 8 percig. Cardinale sok évvel később egy interjúban vallotta be a miértjét a döntésének.
Federico volt az első, aki azt akarta, hogy önmagam legyek. Elfogadta a hangomat is. Elbűvölten dolgoztunk, elvarázsolt bennünket a tehetsége, bár egyikünk sem látta soha a forgatókönyvet
– mesélte CC, aki a filmbéli figurájához hasonlóan átsegítette az alkotói válságán Fellinit azzal, hogy mindenfajta pontos instrukció nélkül, kvázi vakon megbízott benne.
A 8 és 1/2 című film igazi klasszikus lett a férfiak és művészek gyengeségéről, és az őket irányító asszonyok valódi erejéről. Két Oscarral is elismerték a filmet, többek között a legjobb idegennyelvű film lett a valóság és a fantázia határán egyensúlyozó alkotás. Ebben az évben mutatták be A párduc című történelmi filmet, amiben Alain Delon mellett hódította meg Cardinale a vásznat, illetve A rózsaszín párduc című hollywoodi sikerfilmet. Bár a színésznő élvezte a forgatást, nem akart az álomgyár egy újabb európai szép kiegészítője lenni, inkább tért vissza az öreg kontinensre és szerepelt jobbnál jobb filmekben, egészen a 2022-es visszavonulásáig.
Elment a Múzsa, de amit itt hagyott maga után, azt senki sem tudta volna ugyanígy csinálni nyolc és fél perc alatt.
