Most már biztos: végig rettegjük az októberi hónapot!

Annabelle
PUBLIKÁLÁS: 2025. október 02. 21:45
Klasszikus slaherek, vadiúj és sikersorozatok is érkeznek a hónapban a streamingszolgáltatók kínálatába. Mutatjuk, mely horrorokat ajánljuk azoknak, akik imádják a rettegést!
Október bevallottan a halottak és a szellemek hónapja, és erre a jelenségre évtizedekkel ezelőtt a filmipar is ráharapott. A horrorfilmek tárháza kimeríthetetlen, legyen szó klasszikusokról, igazi trash slasherről, brutális jumpscareket tartalmazó szellemes filmekről vagy testhorrorokról, a legnagyobb streamingszolgáltatók elképesztő kínálattal várják a nézőket. Összeszedtük, mi melyik filmeket ajánljuk egy jó kis borzongáshoz. 

Horror a javából: októberben végig retteghetünk (Fotó: imdb.com)

Októberi horrorcunami a streamingen

My Bloody Valentine

A 2009-es Véres Valentin 3D 1981-es eredetije a Skyshowtime kínálatában érhető el. A csákányos gyilkos, aki egy bányabaleset következtében megörült, és 20 év után visszatér, hogy mindenkin bosszút álljon, aki a szerelmesek ünnepét megtartja. Olcsó horrorhoz képest feszes tempót diktál a film, és a trükkök is látványosak. 

Péntek 13-filmek

Szintén a Skyshowtime-on érhető el a klasszikus sorozat második és harmadik része, illetve a 2000-es években készült remake az eredeti, 1980-as filmből. Jason, a hokimaszkban, melós ruhában és matchetével gyilkolászó rém a kanos tinik réme, nem beszélve a csinos nőkről. Az anyjával nem túl egészséges kapcsolatot ápoló figura azonban a Kristály-tó közelében szedi csak az áldozatait, ami egyben a legtöbb részben a veszte is. 

Démonok között, Annabelle, Az apáca

Az HBO MAX feltett szándéka, hogy atomcsapást mérjen az idegrendszerünkre, vagyis azoknak, akik szeretik a paranormális, szellemfilmket. A streamingszolgáltató minden héten tripla adrenalin lökettel készül a horror-fanoknak: most pénteken érkezenek a Démonok között filmek Vera Farmig és Patrick Wilson főszereplésével. Október 10-én Stephen King: Az című filmje jön, illetve Az apáca 1-2 is érkezik, amit október 17-én Az Annabelle-trilógia követ.

Sikoly filmek

Már a kilencvenes évek óta tudjuk, hogy ha megkérdezik telefonon, mi a kedvenc horrorfilmed, akkor vagy Sidney-nek hívnak, vagy nem kell már tartós tejet venned. Az eredeti trilógia darabjai a Skyshowtime-on lesznek októberben elérhetők, míg a hatodik rész a Netflixen. Szellempofa slasher hadjárata 2026-ban egy hetedik filmmel folytatódik. 

A szívszemű

Október 17-én, szintén a Skyshowtime-on debütál az év meglepetés filmje, amit az USA-ban még Valentín-napon mutattak be. A Szívszemű gyilkos párokat öl meg a szerelem ünnepén, de mi van akkor, ha két munkatársat néz gerlepárnak és őket veszi üldözőbe? A vígjátéki elemeket is tartalmazó film hatalmas siker volt Amerikában. 

 

 

