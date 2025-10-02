Most már biztos: végig rettegjük az októberi hónapot!

Október bevallottan a halottak és a szellemek hónapja, és erre a jelenségre évtizedekkel ezelőtt a filmipar is ráharapott. A horrorfilmek tárháza kimeríthetetlen, legyen szó klasszikusokról, igazi trash slasherről, brutális jumpscareket tartalmazó szellemes filmekről vagy testhorrorokról, a legnagyobb streamingszolgáltatók elképesztő kínálattal várják a nézőket. Összeszedtük, mi melyik filmeket ajánljuk egy jó kis borzongáshoz.
A 2009-es Véres Valentin 3D 1981-es eredetije a Skyshowtime kínálatában érhető el. A csákányos gyilkos, aki egy bányabaleset következtében megörült, és 20 év után visszatér, hogy mindenkin bosszút álljon, aki a szerelmesek ünnepét megtartja. Olcsó horrorhoz képest feszes tempót diktál a film, és a trükkök is látványosak.
Szintén a Skyshowtime-on érhető el a klasszikus sorozat második és harmadik része, illetve a 2000-es években készült remake az eredeti, 1980-as filmből. Jason, a hokimaszkban, melós ruhában és matchetével gyilkolászó rém a kanos tinik réme, nem beszélve a csinos nőkről. Az anyjával nem túl egészséges kapcsolatot ápoló figura azonban a Kristály-tó közelében szedi csak az áldozatait, ami egyben a legtöbb részben a veszte is.
Az HBO MAX feltett szándéka, hogy atomcsapást mérjen az idegrendszerünkre, vagyis azoknak, akik szeretik a paranormális, szellemfilmket. A streamingszolgáltató minden héten tripla adrenalin lökettel készül a horror-fanoknak: most pénteken érkezenek a Démonok között filmek Vera Farmig és Patrick Wilson főszereplésével. Október 10-én Stephen King: Az című filmje jön, illetve Az apáca 1-2 is érkezik, amit október 17-én Az Annabelle-trilógia követ.
Már a kilencvenes évek óta tudjuk, hogy ha megkérdezik telefonon, mi a kedvenc horrorfilmed, akkor vagy Sidney-nek hívnak, vagy nem kell már tartós tejet venned. Az eredeti trilógia darabjai a Skyshowtime-on lesznek októberben elérhetők, míg a hatodik rész a Netflixen. Szellempofa slasher hadjárata 2026-ban egy hetedik filmmel folytatódik.
Október 17-én, szintén a Skyshowtime-on debütál az év meglepetés filmje, amit az USA-ban még Valentín-napon mutattak be. A Szívszemű gyilkos párokat öl meg a szerelem ünnepén, de mi van akkor, ha két munkatársat néz gerlepárnak és őket veszi üldözőbe? A vígjátéki elemeket is tartalmazó film hatalmas siker volt Amerikában.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.