"Te is lebegni fogsz" – Végre megvan: ekkor jön HBO Max-ra az AZ-sorozat! Pennywise az otthonodban vár rád

Egy friss tanulmány szerint 1000 emberből nem kevesebb mint 535 fő az, akit teljesen kiráz a hideg a bohócok látványától. A coulrofóbia, azaz a bohócoktól való félelem a művészettörténelem során már több művet is megihletett, de ezek közül messze a leghíresebbek Stephen King Az-könyvei. A gyerekeket rettegésben tartó, gyilkos bohócról szóló, hátborzongató sztorit már több ízben is adaptálták képernyőre, először Tim Curry főszereplésével 1990-ben, majd ironikus módon épp 27 évvel később érkezett a következő feldolgozás. 2017-ben Andy Muschietti jóvoltából, a jelenleg a streamingen Nosferatuként Lily-Rose Deppet őrületbe kergető Bill Skarsgård vezérletével jelent meg ismét Pennywise. A bohóc őrületei még egy folyatást éltek meg, 2019 óta azonban nem ébresztették fel álmából... De következő eljövetelére nem kell megint közel három évtizedet várni, hiszen az HBO Max már jövő hónapban elhozza őt az otthonunkba, ráadásul teljesen új köntösben.

Az Az-filmek bohóca, Bill Skarsgård, főszereplésével érkező It: Welcome to Derry egyhamar a legnézettebb HBO Max-sorozatok listájának élén találhatja magát (Fotó: Brooke Palmer)

Ekkor érkezik meg Az az HBO Maxra

A közel kétmilliárd dollárt termelő mozik után Az története most sorozat formájában lesz elmesélve. Az It: Welcome to Derry címre keresztelt műsor a könyv és a film első idősávja, azaz 1989 előtt 27 esztendővel, 1962-ben fog játszódni. A 9 részből álló miniszéria is egy csapat fiatal, önjelölt detektívről szól, akik saját bőrüket nem féltve próbálnak utánajárni, hova tűnnek el a városban élő gyerekek. A show minőségéről a legutóbbi filmeket is jegyző Muschietti gondoskodik, aki több epizódot is maga rendezett, a címszereplő halálosztót pedig ismét Bill Skarsgård fogja eljátszani. A produkció első része 2025. október 26-án kerül fel a nemrégiben ismét nevet váltó HBO Max kínálatába, így a streamingóriás gondoskodik arról, hogy ne csak az október végi hűvös szelektől legyünk libabőrösek.

Everyone’s dying to see IT.#ITWelcomeToDerry premieres October 26 on HBO Max. pic.twitter.com/LPGL73FegS — HBO Max (@hbomax) September 2, 2025

Nem állunk meg egy évadnál

Tekintve, hogy egy bolygókkal egyidős, több milliárd éves entitásról beszélünk a gyilkos bohóc „személyében”, nem 1962-ben esett meg az első eljövetele. Ezzel a filmek, illetve a sorozat rendezője, Andy Muschietti is tisztában van, akinek esze ágában sincs egy felvonás után befejezni a Harry Potter-filmek rendezőjét alaposan kiborító HBO Maxra szánt műsorát. Az argentin származású amerikai filmes ugyanis még legalább további két évaddal számol már most, melyek újabb 27 évvel tekernék vissza az idő kerekét, tehát a 2. szezon 1925-ben játszódna, a harmadik pedig egészen 1908-ig ugrana vissza.