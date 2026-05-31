

Botrány a mérkőzésen: fellökte a labdaszedő kislányt a tenisz ifjú sztárja – videó

PUBLIKÁLÁS: 2026. május 31. 17:05
A megnyert mérkőzés ellenére nem a győzelem, hanem egy vitatott videó került a figyelem középpontjába. Rafael Jodar tagadja, hogy hozzáért volna a fiatal labdaszedőhöz.
A 19 éves teniszező, Rafael Jodar felháborította az internet népét, miután egy videón úgy tűnik, mintha meglökne egy labdaszedő kislányt, miközben lefelé sétál a pályáról.

Áll a bál Rafael Jodar körül
Videó keverte botrányba a teniszcsillag Rafael Jodart

A mérkőzés során a spanyol játékos öt szettben győzte le Alex Michelsent, a szurkolók figyelmét azonban nem a siker kötötte le, hanem egy, a találkozó során történt jelenet. A közösségi médiában gyorsan terjedni kezdett a felvétel, és sokan sportszerűtlen viselkedéssel vádolták a teniszezőt.

Az X-en közzétett videón az látható, hogy Jodar látszólag hozzáér a labdaszedő lányhoz, aki ezt követően megbotlik. Többen ugyanakkor azt állítják, hogy a fiatal saját egyensúlyát vesztette el, és a felvétel szöge, valamint időzítése félrevezető benyomást kelthet.

Jodart később megkérdezték a történtekről, a játékos pedig határozottan visszautasította a vádakat, miszerint fellökte volna a labdaszedő lányt. Elmondása szerint egy mosdószünet előtt éppen valamit el akart venni az édesapjától, amikor a labdaszedő lány hátrébb lépett, majd elveszítette az egyensúlyát. A teniszező hangsúlyozta, hogy nem ért hozzá a gyermekhez, és soha nem lökne fel egy labdaszedőt.

A vita beárnyékolta Jodar győzelmét is: a 19 éves spanyol a harmadik fordulóban 7–6, 6–7, 4–6, 6–3, 6–3-ra múlta felül Michelsen – írja a Yahoo!.

 

