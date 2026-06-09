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Rejtélyes sérülés gyötri a magyar olimpiai bajnokot

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Bors öttusa
PUBLIKÁLÁS: 2026. június 09. 19:25
úszásGulyás MichelleTibolya Pétersérülés
Hiányzik a budapesti öttusázó Világkupa-viadalról az olimpiai bajnoknőnk. Gulyás Michelle rejtélyes sérüléssel küzd.
(s)
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A budapesti öttusázó Világkupa-viadalt június 9. és 13. között rendezik a fővárosi BOK Csarnokban, ahol több mint 200 fős, rendkívül erős nemzetközi mezőny vesz részt. Összesen 47 ország sportolói vetélkednek egymással, hiányzik viszont olimpiai bajnoknőnk, Gulyás Michelle. A 2024-es párizsi ötkarikás aranyérmesünk sérült, újpesti edzőjétől, Tibolya Pétertől megtudtuk, a nyakát fájlalja.

Gulyás Michelle
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Edzésen sérült meg, orvos-specialisták vizsgálták, de egyelőre nem tudom, hogy csont, ín, ideg vagy izom okozza-e a bajt. A végső diagnózisra egy-két hétig várni kell

 – nyilatkozta a szakember a Borsnak. 

Gulyás úszófoglalkozásait vezényelő újpesti Magyarovits Zoltán elárulta, az úszással nincs gond.

Csak feltételezem, hogy mivel a lovaglást váltó új tusa, az akadálypálya rengeteg buktatót rejt magában, talán onnan eredhet a gond. Michelle úszni jár, az én két versenyem miatt a múlt héten a kollégáim irányították a munkáját, hétfőtől viszont már én vezetem a foglalkozásait. Michelle a vízben úszópipával tempózik, mert így nem kell forgatnia a fejét, kíméli a nyakát. Több szakspecialistánál járt, a medencében nem fog visszaesni a formája

 - fogalmazott Magyarovits.

Gulyás Michelle a többi nyári viadalt nem hagyja ki

Tibolya és Magyarovits biztos benne, hogy Gulyás Michelle részt vesz az augusztus 3. és 9. közötti isztambuli Eb-n, illetve az augusztus 24-30. közötti kujjangi világbajnokságon.

 

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