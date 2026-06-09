Rejtélyes sérülés gyötri a magyar olimpiai bajnokot

Csak feltételezem, hogy mivel a lovaglást váltó új tusa, az akadálypálya rengeteg buktatót rejt magában, talán onnan eredhet a gond. Michelle úszni jár, az én két versenyem miatt a múlt héten a kollégáim irányították a munkáját, hétfőtől viszont már én vezetem a foglalkozásait. Michelle a vízben úszópipával tempózik, mert így nem kell forgatnia a fejét, kíméli a nyakát. Több szakspecialistánál járt, a medencében nem fog visszaesni a formája