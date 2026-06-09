Rejtélyes sérülés gyötri a magyar olimpiai bajnokot

A budapesti öttusázó Világkupa-viadalt június 9. és 13. között rendezik a fővárosi BOK Csarnokban, ahol több mint 200 fős, rendkívül erős nemzetközi mezőny vesz részt. Összesen 47 ország sportolói vetélkednek egymással, hiányzik viszont olimpiai bajnoknőnk, Gulyás Michelle. A 2024-es párizsi ötkarikás aranyérmesünk sérült, újpesti edzőjétől, Tibolya Pétertől megtudtuk, a nyakát fájlalja.
Edzésen sérült meg, orvos-specialisták vizsgálták, de egyelőre nem tudom, hogy csont, ín, ideg vagy izom okozza-e a bajt. A végső diagnózisra egy-két hétig várni kell
– nyilatkozta a szakember a Borsnak.
Gulyás úszófoglalkozásait vezényelő újpesti Magyarovits Zoltán elárulta, az úszással nincs gond.
Csak feltételezem, hogy mivel a lovaglást váltó új tusa, az akadálypálya rengeteg buktatót rejt magában, talán onnan eredhet a gond. Michelle úszni jár, az én két versenyem miatt a múlt héten a kollégáim irányították a munkáját, hétfőtől viszont már én vezetem a foglalkozásait. Michelle a vízben úszópipával tempózik, mert így nem kell forgatnia a fejét, kíméli a nyakát. Több szakspecialistánál járt, a medencében nem fog visszaesni a formája
- fogalmazott Magyarovits.
Tibolya és Magyarovits biztos benne, hogy Gulyás Michelle részt vesz az augusztus 3. és 9. közötti isztambuli Eb-n, illetve az augusztus 24-30. közötti kujjangi világbajnokságon.
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