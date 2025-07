Kórházból jelentkezett, megműtötték a magyar olimpiai bajnokot

Amikor a párizsi olimpiát követően elkezdődöt az ötusa átalakítása, sokan előre jelezték, a lovaglást váltó akadálypálya – a televízióból ismert Ninja Warriors alapján – rengeteg sérülést okozhat a versenyzőknek. Nos, immár megvan a magyar vezéráldozata is az újításnak, hiszen Gulyás Michelle éppen egy OCR-edzés (Obstacle Course Racing, akadálypálya) során eltörte a kezét, amit már meg is műtöttek.

Gulyás Michelle törött kezét megműtöték, így nem indul a madridi Eb-n

Fotó: Koncz Márton

Gulyás Michelle orvosi javaslatra négyhetes pihenőre kényszerül

Miután csütörtökön megoperálták Gulyás Michelle olimpiai bajnok öttusázó kezét, így a magyar szövetség bejelentette, hogy a tavalyi, párizsi olimpia bajnoka nem indul a hétvégi világkupadöntőn, valamint a három hét múlva esedékes madridi Európa-bajnokságon sem.

Gulyás klubja, az UTE közösségi oldalán hozta nyilvánosságra, hogy az orvosi beavatkozás remekül sikerült, de a rehabilitáció időtartama csak körülbelül két hét múlva derül ki.

Gulyás Michelle olimpiai győzelme Párizsban: