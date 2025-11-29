Kettősségről beszélt Európa legjobbja a magyar válogatott vb-meccse előtt

Tisza-AdóHavazás14. havi nyugdíjMegasztárHáborúellenes Gyűlés
PUBLIKÁLÁS: 2025. november 29. 16:30
Simon PetraIrán
Nem úgy áll neki a női kézilabda-válogatott, hogy edzőmérkőzés következik a világbajnokságon. Simon Petra úgy fogalmazott az Irán-Magyarország meccs előtt, hogy minden találkozót meg kell nyerni, és számítanak a gólok is.
Maradt hiányérzete a Szenegál elleni 26-17-es siker után a női kézilabda-vb-n szereplő magyar válogatott játékosának, Simon Petrának. Úgy véli, az első félidőben nem a saját játékát játszotta a csapat, próbáltak alkalmazkodni ahhoz, hogy az ellenfél milyen és mit csinál. A védekezésük ellen pedig az ült a legjobban, ha lerohanásokból gyors gólokat szereztek. A szombat esti, Irán-Magyarország meccs (20:30, tv: M4 Sport) viszont papíron nem okozhat komoly gondot Golovin Vlagyimir szövetségi kapitány együttesének - írja a Magyar Nemzet.

Irán-Magyarország: Simon Petra kettőségről beszélt
Kettősségről beszélt az Irán-Magyarország meccs előtt Simon Petra Fotó: Szigetváry Zsolt

Kettősségről beszélt az Irán-Magyarország meccs előtt Simon Petra

Minden mérkőzést komolyan veszünk, ugyanúgy állunk neki. Remélem, hogy tudunk gyakorolni több dolgot is majd, amik a világbajnokságon nagyon fontosak lesznek hosszútávon. Erre szükségünk lenne. Mi nem úgy állunk neki, hogy edzőmérkőzés, hanem úgy, hogy minden találkozót meg kell nyerni, számítanak a pontok és a gólok

– beszélt a kettősségről az Európa legjobb fiatal kézilabdázójának megválasztott Simon Petra.

Az Irán elleni mérkőzésen a szép játék és sok gól mellett arra is ügyelnie kell mindenkinek, nehogy megsérüljön. Korábban a szövetségi kapitány ugyanis viccesen úgy fogalmazott, minden játékosa annyira szeretne játszani a női kézilabda-vb-n, hogy azt szimulálják, nem sérültek.

Ez nehéz kérdés! Nyilvánvalóan egy élsportoló sohasem lehet teljesen egészséges. Valami, ha csak kicsit is, állandóan fáj, de alapvetően mindannyian egészségesek vagyunk. Ezzel együtt kell élnünk

– nyilatkozta a lapnak Simon Petra.

 

 

