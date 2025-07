"Nulla percet kaptam" - megmutatta szerelmét a Fradi válogatott sztárja

Volt másfél-két hét, amikor kipihentük az előző idény fáradalmait, a tengernél nyaraltunk, úsztunk. A vizsgaidőszak végén már egy-egy könyvet is elővettem, szóval ez az időszak nagyon jól telt. Most viszont már gőzerővel nyomjuk az egyéni felkészülést, de persze még van esélyünk közben pihenni is.