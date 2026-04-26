Mindenki ferde szemmel nézte, mire készül a Kossuth Lajos téren az Exatlon sztárja

A Tour de Hongrie szervezőbizottsága is ferde szemmel nézte az elején, amire az Exatlon korábbi sztárja, Kempf Zozó készül a kerékpáros verseny gyulai rajtján. A freestyle BMX-bajnok és csapatának mutatványa világraszóló lesz.
Ha valakiben megbízom, hogy meg tudja csinálni, akkor az te vagy
– mondta Kempf Zozónak a Tour de Hongrie főszervezője, Eisenkrammer Károly. Kiemelte, minden város szeretné magát megmutatni, de amire itt készülnek, azt a szervezőbizottság is ferde szemmel nézte az elején.
Magyarországon ilyen még nem volt, büszkeség, hogy ezt a szülővárosomban tehetem meg
– fogalmazott Kempf Zozó, aki csapatának, a RideZone-nak a tagjaival – Kempf Patrikkal, Szilágyi Szabolccsal és Cservenák Csepellel – arra készülnek, hogy hátraszaltóban keresztben átugorják a teljes mezőnyt a lassú rajt alatt, a Gyula központjában található Kossuth Lajos téri körforgalomnál.
A verseny május 13-án rajtol, az előkészületekhez, a térkőburkolatok, sétányok, utcabútorok felújításához, a hídkorlátok festéséhez, a kátyúzáshoz már hozzáláttak – és a Magyar Közút is felújít számos útszakaszt.
A május 12-i csapatbemutató a várkertben igazi show-műsor lesz, a verseny felvezetésébe pedig szeretnék bevonni a helyi közösségeket, diákokat, sportolókat előadóként. A 47. Tour de Hongrie-t 19 csapat 114 versenyzőjének részvételével rendezik meg.
