Tour de Hongrie: Kolbászért teker a mezőny Békéscsabán

Sokan felkapták a fejüket a hír hallatán, hogy a Tour de Hongrie szerdai, Gyula–Békéscsaba szakaszának győztesei hungaricum kolbászt kapnak elismerésük jeléül. A disznóvágásokra gyakran biciklikkel érkeznek a barátok, segítők, de vajon az élsportolóknak is jót tesz a házikolbász?
– Abszolút – fogalmazott a Borsnak ifjabb Knyihár Mihály, a Knyihár-féle családi vállalkozás egyik tulajdonosa, aki ki is fejtette, miért ennyire biztos benne.
Évek óta támogatjuk Szarvas Mátyás ultrafutót, aki kolbásszal és kolozsvári szalonnával „edz” egy-egy megmérettetésre.
Ennek is köszönhetően többszörös országos bajnok, világkupagyőztes, valamint háromszor teljesítette az Országos Kékkör 2560 kilométeres távját is.
Békéscsabán első ízben teker a rangos mezőny, amelynek tagjait vélhetően nem állítja komoly kihívás elé ez a szakasz, ugyanis túl sok emelkedő nem várható.
– Ez a város az Alföldek Alföldje. Itt a legmagasabb pont egy-egy felüljáró lehet. Annyira sík a terep, hogy több tíz kilométerre is ellát a mezőny. Egyébként nagyon örülök, hogy világsztárok érkeznek a Tour de Hongrie-nak köszönhetően a városunkba. Gyermekkorom óta rajongok a kerékpársportért, többször körbetekertem már a nagy tavainkat, most pedig élőben láthatom a legjobbakat – tette hozzá a kolbászmester.
Ám az önkormányzat és a Knyihár család nemcsak a profikra gondolt. A befutó helyszínén, a Bajza utcában a szurkolók ingyenesen megkóstolhatják a város védjegyévé vált csabai kolbászt.
Világsztárok a mezőnyben
A 2026-os Tour de Hongrie-n sem lesz hiány világsztárokban. A Tour de France-ra készülő klasszisok közül is kiemelkedik Tim Merlier, az egykori Európa-bajnok, hétszeres háromhetes szakaszgyőztes belga versenyző. De a sztárok mellett 15 magyar versenyző is rajthoz áll. Közülük az összetettben legjobb helyen záró versenyző szerezheti meg a fehér trikót. Ennek legnagyobb favoritja a verseny legutóbbi magyar győztese: a hat év kihagyás után visszatérő Valter Attila. A Bahrain Victorious klasszisának legnagyobb kihívója a regnáló magyar bajnok, a Tour de Hongrie korábbi ezüstérmese és négyszeres fehér trikósa, Dina Márton lehet.
