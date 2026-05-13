Tour de Hongrie: Kolbászért teker a mezőny Békéscsabán

PUBLIKÁLÁS: 2026. május 13. 06:15
Szerdán Gyulán elrajtol az ország legrangosabb hazai kerékpárversenye, a Tour de Hongrie. Az első etap befutója Békéscsabán lesz, ahol különleges ajándékot, hungaricum kolbászt kapnak a szakaszgyőztesek, de a kilátogatók sem maradnak éhesek, ingyenesen megkóstolhatják a város védjegyévé vált csemegét.
Sokan felkapták a fejüket a hír hallatán, hogy a Tour de Hongrie szerdai, Gyula–Békéscsaba szakaszának győztesei hungaricum kolbászt kapnak elismerésük jeléül. A disznóvágásokra gyakran biciklikkel érkeznek a barátok, segítők, de vajon az élsportolóknak is jót tesz a házikolbász?

Már gőzerővel készíti a versenyre a kolbászokat Knyihár Mihály Fotó: Facebook 

A kolbászban az erő

– Abszolút – fogalmazott a Borsnak ifjabb Knyihár Mihály, a Knyihár-féle családi vállalkozás egyik tulajdonosa, aki ki is fejtette, miért ennyire biztos benne. 

Évek óta támogatjuk Szarvas Mátyás ultrafutót, aki kolbásszal és kolozsvári szalonnával „edz” egy-egy megmérettetésre.

Ennek is köszönhetően többszörös országos bajnok, világkupagyőztes, valamint háromszor teljesítette az Országos Kékkör 2560 kilométeres távját is.

Rajong a kerékpárért

Békéscsabán első ízben teker a rangos mezőny, amelynek tagjait vélhetően nem állítja komoly kihívás elé ez a szakasz, ugyanis túl sok emelkedő nem várható.

(SP)HUNGARY-BUDAPEST-CYCLING-TOUR DE HONGRIE
Ma Gyulára és Békéscsabára látogat a mezőny. Korábban a Szabadság hídon is áttekertek Fotó: Xinhua / eyevine

– Ez a város az Alföldek Alföldje. Itt a legmagasabb pont egy-egy felüljáró lehet. Annyira sík a terep, hogy több tíz kilométerre is ellát a mezőny. Egyébként nagyon örülök, hogy világsztárok érkeznek a Tour de Hongrie-nak köszönhetően a városunkba. Gyermekkorom óta rajongok a kerékpársportért, többször körbetekertem már a nagy tavainkat, most pedig élőben láthatom a legjobbakat – tette hozzá a kolbászmester.

Bárki megkóstolhatja

Ám az önkormányzat és a Knyihár család nemcsak a profikra gondolt. A befutó helyszínén, a Bajza ut­cában a szur­kolók ingyenesen megkóstolhatják a város védjegyévé vált csabai kolbászt.  

Valter Attila a magyar versenyzők közül a legesélyesebbek a fehér trikóra Fotó: Instagram

Világsztárok a mezőnyben

A 2026-os Tour de Hongrie-n sem lesz hiány világsztárokban. A Tour de France-ra készülő klasszisok közül is kiemelkedik Tim Merlier, az egykori Európa-bajnok, hétszeres háromhetes szakaszgyőztes belga versenyző. De a sztárok mellett 15 magyar versenyző is rajthoz áll. Közülük az összetettben legjobb helyen záró versenyző szerezheti meg a fehér trikót. Ennek legnagyobb favoritja a verseny legutóbbi magyar győztese: a hat év kihagyás után visszatérő Valter Attila. A Bahrain Victorious klasszisának legnagyobb kihívója a regnáló magyar bajnok, a Tour de Hongrie korábbi ezüstérmese és négyszeres fehér trikósa, Dina Márton lehet. 

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
