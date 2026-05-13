Tour de Hongrie: Kolbászért teker a mezőny Békéscsabán

Sokan felkapták a fejüket a hír hallatán, hogy a Tour de Hongrie szerdai, Gyula–Békéscsaba szakaszának győztesei hungaricum kolbászt kapnak elismerésük jeléül. A disznóvágásokra gyakran biciklikkel érkeznek a barátok, segítők, de vajon az élsportolóknak is jót tesz a házikolbász?

Már gőzerővel készíti a versenyre a kolbászokat Knyihár Mihály Fotó: Facebook

A kolbászban az erő

– Abszolút – fogalmazott a Borsnak ifjabb Knyihár Mihály, a Knyihár-féle családi vállalkozás egyik tulajdonosa, aki ki is fejtette, miért ennyire biztos benne.

Évek óta támogatjuk Szarvas Mátyás ultrafutót, aki kolbásszal és kolozsvári szalonnával „edz” egy-egy megmérettetésre.

Ennek is köszönhetően többszörös országos bajnok, világkupagyőztes, valamint háromszor teljesítette az Országos Kékkör 2560 kilométeres távját is.

Rajong a kerékpárért

Békéscsabán első ízben teker a rangos mezőny, amelynek tagjait vélhetően nem állítja komoly kihívás elé ez a szakasz, ugyanis túl sok emelkedő nem várható.

Ma Gyulára és Békéscsabára látogat a mezőny. Korábban a Szabadság hídon is áttekertek Fotó: Xinhua / eyevine

– Ez a város az Alföldek Alföldje. Itt a legmagasabb pont egy-egy felüljáró lehet. Annyira sík a terep, hogy több tíz kilométerre is ellát a mezőny. Egyébként nagyon örülök, hogy világsztárok érkeznek a Tour de Hongrie-nak köszönhetően a városunkba. Gyermekkorom óta rajongok a kerékpársportért, többször körbetekertem már a nagy tavainkat, most pedig élőben láthatom a legjobbakat – tette hozzá a kolbászmester.

Bárki megkóstolhatja

Ám az önkormányzat és a Knyihár család nemcsak a profikra gondolt. A befutó helyszínén, a Bajza ut­cában a szur­kolók ingyenesen megkóstolhatják a város védjegyévé vált csabai kolbászt.

Valter Attila a magyar versenyzők közül a legesélyesebbek a fehér trikóra Fotó: Instagram