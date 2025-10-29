Kiderült, pontosan miért utazott Süllős Gyula a gyermekeivel Kenyába

Gyászol a magyar sport. A Vasas ökölvívó-szakosztályának vezetője, Süllős Gyula és családja haltak meg abban a kenyai repülőgép-balesetben, amely kedden történt. A Bors információi szerint a sportvezető kisfia és kislánya is életüket vesztették, sőt, több családtagja is az áldozatok között van.

Süllős Gyula és családja vesztette életét a kenyai repülőszerencsétlenségben Fotó: MTI

Csötönyi Sándor, az ökölvívó szövetség tiszteletbeli elnöke a Borsnak elmondta, Süllős Gyula azért utazott Kenyába, hogy kiengedje a gőzt...

Nagyon megrendültem, hiszen bátran mondhatom, családtag volt nálunk. Nem régen a születésnapját is együtt ünnepeltük, jó kis buli volt, nem gondoltam akkor arra, hogy ez lesz az utolsó. Vicceltem vele néhány nappal ezelőtt, amikor megtudtam, hogy Afrikába utazik, mondtam neki, azért mész oda, hogy maláriát kapjál. Csak annyi válaszolt, Sanyi bácsi, ki kell engedni a gőzt! Bárcsak, maláriát kapott volna…

- mondta Csötönyi.

Süllős Gyula a Vasas aranygyűrűse

A Süllős-család neve évtizedek óta egybefonódik a Vasas-ökölvívással, elsőként Id. Süllős Gyula állt a szakosztály mögé mecénásként és névadó támogatóként, 2009-es halála után pedig fia, Süllős Gyula vette át ezt az örökséget. A 43 éves Süllős Gyula hosszú évek óta volt a szakosztály elnöke, egyben a Vasas SC elnökségi tagja és aranygyűrűse.